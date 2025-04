Wszystko wskazuje na to, że w tym roku, sercem wiosenno-letnich stylizacji będą spodnie. Projektanci zaserwowali nam mnóstwo ciekawych projektów na każdą okazję – do biura, na imprezy pod gołym niebem, shopping i weekendowe pikniki.

Jakie modele będą królować w sezonie wiosna-lato 2023? Na szczycie znalazły się spodnie z szeroką nogawką. Modne będą w każdej długości i w każdym wykończeniu — od jeansowych i skórzanych modeli po zwiewne, lniane, idealne na upalne dni. Wybiegi zdominowały też spodnie cargo (bojówki) nawiązujące do mody z lat 90., garniturowe, które będziemy nosić nie tylko do biura, ale również na co dzień, skórzane, z metalicznym połyskiem, z naszywkami i z przetarciami (im większe, tym lepiej). To nie wszystko.

Przewiń w dół i odkryj najmodniejsze spodnie na sezon wiosna-lato 2023.

Spis treści:

Jeansy z prostą nogawką znajdują się w czołówce najgorętszych trendów sezonu wiosna-lato 2023. Obowiązkowo z wysokim stanem, gładkie, bez zdobień.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Spodnie cargo (bojówki) to podstawowy element wiosenno-letniej garderoby każdej trendsetterki. Mogą być bazą zarówno eleganckich looków, jak i casualowych, luźnych zestawów na co dzień. Noś je ze szpilkami, sneakersami, sandałami, jak wolisz.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Hitem będą też biodrówki. Pojawiły się w kolekcjach większości projektantów. Najlepiej wypadną w duecie z crop topem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Swoją wiosenno-letnią garderobę uzupełnij o parę jeansów z przetarciami i dziurami. Znowu wróciły do łask. Swobodne, nonszalanckie i super stylowe.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W propozycjach znalazły się również spodnie z naszywkami, nadrukami i biżuteryjnymi zdobieniami. Będą grały w stylizacjach pierwsze skrzypce.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Spodnie z ekstremalnie szeroką nogawką to jeden z największych trendów sezonu wiosna-lato 2023. Zawładnęły sercami projektantów i dziewczyn z branży. Zainwestuj chociaż w jedną parę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Garniturowe spodnie zostały z nami na kolejny sezon. Aby przełamać ich elegancki charakter noś je z luźnym t-shirtem i sneakersami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Na fashion week'ach królowały też skórzane spodnie. Najlepiej czarne, z wyższą talią, prostą nogawką do kostek. Stylizuj je z denimową kurtką lub oversizową koszulą tak, jak to robią fashionistki.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Do łask powróciły spodnie z szeroką nogawką zwężaną ku dołowi. Świetnie sprawdzą się w biurowym outficie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Spodnie flare (dzwony) to kolejny ulubiony model projektantów i fashionistek. Pięknie wydłużają nogi i wysmuklają sylwetkę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wkraczając w sezon imprez pod gołym niebem, zainwestuj w parę spodni z metalicznym połyskiem. Będą zamiennikiem cekinowej mini.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

