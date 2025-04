Sezon jesień-zima 2023/2024 należy do spódnic. Projektanci zaserwowali nam tak wspaniałe trendy, że nawet najwierniejsza fanka spodni, zapragnie wślizgnąć się w jedną z nich. Zaspokoili apetyt każdej z nas.

Modne są spódnice mini, midi i maxi we wszystkich fakturach i kształtach. Niezależnie więc od tego, czy poszukujesz takiej, w której będziesz mogła przemierzać korporacyjne korytarze i chodzić na biznesowe spotkania, na romantyczną kolację we dwoje, na spacer czy na weekendowe pląsy na parkiecie — znajdziesz swoją ulubioną. W menu znalazły się też szykowne spódnice w kształcie litery A, które świetnie sprawdzą się na bankietach lub na rodzinnych przyjęciach.

Zjedź w dół i odkryj modne spódnice na sezon jesień-zima 2023/2024.

Spis treści:

Sezon jesień-zima 2023/2024 bezapelacyjnie należy do jeansowych spódnic. Najbardziej pożądane będą te o długości midi i maxi. Krój? Bez znaczenia. Możesz zdecydować się na klasyczny, ołówkowy model lub poszukać fantazyjnej sylwetki np. wykończonej falbaną lub patchworkową. Noś z wysokimi kozakami lub kowbojkami.

fot. Modne spódnice jesień-zima 2023/2024 - jeansowe/ImaxTree/ AgencjaFree

Rozkloszowane spódnice wróciły do łask i są modniejsze niż kiedykolwiek. Będą idealnym wyborem na wszystkie świąteczne spotkania i rodzinne przyjęcia. Sparuj je z elegancką dzianiną lub krótkim, dopasowanym żakietem i czółenkami.

fot. Modne spódnice jesień-zima 2023/2024 - w kształcie litery A/ImaxTree/ AgencjaFree

Kolejnym powszechnym trendem w sezonie jesień-zima 2023/2024 są ołówkowe spódnice. Pięknie podkreślają sylwetkę i są bardzo kobiece. Pojawiły się na wybiegach Chanel, Tod’s, Dolce&Gabbana, Saint Laurent, Miu Miu.

fot. Modne ołówkowe spódnice jesień-zima 2023/2024/ImaxTree/ AgencjaFree

Na liście najgorętszych trendów sezonu jesień-zima 2023/2024 są też spódnice mini. Aby przełamać jej seksowny wygląd, załóż do niej marynarkę oversize i top, gruby wełniany golf lub bluzę. Look na co dzień będzie też wymagał płaskich butów — sięgnij np. po botki na grubszej podeszwie.

fot. Modne spódnice mini jesień-zima 2023/2024/ImaxTree/ AgencjaFree

Na wybiegach pełno było też spódnic o długości maxi. Modne będą w każdej wersji – dzianinowe, skórzane, satynowe, jeansowe. Łącz je z kozakami z wysoką dopasowaną cholewką, botkami, kowbojkami lub sneakersami.

fot. Modne spódnice maxi jesień-zima 2023/2024/ImaxTree/ AgencjaFree

Popularność spódnic preppy — krótkich, plisowanych — nie skończyła się wraz z ostatnimi, ciepłymi promieniami słońca. Zostają z nami na kolejny sezon. Lansowali je m.in. Francesca Liberatore, Thom Browne, Cormio i Luisa Spagnoli.

fot. Modne spódnice jesień-zima 2023/2024 - preppy/ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie jesień-zima 2023/2024 przezroczystości opanowały też spódnice. Możesz zdecydować się tylko na mały akcent lub iść na całość i zainwestować w odważny, zmysłowy model w pełni odsłaniający ciało.

fot. Modne spódnice jesień-zima 2023/2024 - przezroczyste/ImaxTree/ AgencjaFree

