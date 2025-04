W zestawieniu modnych fryzur wiosna-lato 2021 pojawia się kilka nowych trendów, ale większość to dobrze znane nam klasyki w odświeżonej formie.

I tak mamy z jednej strony proste, gładkie uczesania, jak nisko zawiązane kucyki czy eleganckie koczki, a z drugiej naturalnie wyglądające i nonszalancko ułożone długie włosy z przedziałkiem z boku i asymetryczną, lekką grzywką.

Włosy o długości tuż za ucho to najmodniejsze cięcie tego sezonu - decyduje się na nie coraz więcej kobiet. I nic dziwnego! Krótkie włosy dodają seksapilu, wysmuklają szyję i są ekspresowe w stylizacji.

Fryzura za ucho pasuje większości kobiet, bez względu na kształt twarzy - odradzamy ją wyłącznie osobom z okrągłą buzią - cięcie na wysokości ucha może ją optycznie poszerzyć.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

W tym sezonie próżno było szukać na wybiegach fryzur z symetrycznym przedziałkiem - to tylko nieliczne wyjątki. Zdecydowanie królowały uczesania z przedziałkiem z boku.

Kosmyki po stronie, po której jest więcej włosów, możesz wziąć po prostu za ucho i wygładzić za pomocą żelu do stylizacji lub lakieru (aby lepiej się trzymały i nie musieć poprawiać ich non stop w ciągu dnia) albo podpiąć cienką spinką.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

W zapomnienie odchodzi również prosta grzywka. W sezonie wiosna-lato 2021 nosimy wyłącznie tę czesaną na jeden bok. Może być krótsza lub dłuższa, albo tylko „udawana", czyli uczesana z włosów tej samej długości, co cała fryzura.

To świetna propozycja dla tych z was, które od czasu do czasu potrzebują zmiany fryzury, bez radykalnego cięcia.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

To najmodniejszych gadżet do włosów tego sezonu - gruba opaska koniecznie z węzłem z przodu, która kojarzy się z latami 50. Kolor? Dowolny! W sklepach znajdziesz zarówno jednokolorowe propozycje, jak i te w najróżniejsze wzory - od zwierzęcych, przez marynistyczne i kwiatowe.

Gruba opaska najlepiej prezentuje się przy związanych włosach. W sezonie wiosna-lato 2021, wcale nie musi „robić" za całą biżuterię - możesz nosić do niej masywne kolczyki albo kilka cienkich łańcuszków na szyi.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Subtelnie zakręcone końcówki włosów dodają fryzurze lekkości i dziewczęcości. Fale możesz wykonać lokówką, prostownicą albo zapleść nie do końca wysuszone po umyciu pasma w luźne warkocze na 2-3 godziny, a tuż przed ich rozpuszczeniem, podsuszyć je suszarką.

Fale utrwal solą morską w sprayu, suchym szamponem albo zwykłym lakierem do włosów. Tak wystylizowane włosy to najlepsza fryzura do długiej sukienki w stylu boho.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Doskonała propozycja dla elegantek i tych, którym zależy na wygodzie. Gładko zaczesane włosy z przedziałkiem na środku i związane w dość ścisły koczek, pasują zarówno do biznesowego, jak i wieczorowego looku.

To idealna fryzura dla tych, które kochają biżuterię - pięknie eksponuje zarówno kolczyki, jak i naszyjniki.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Jeśli niski kucyk pojawia się nawet na pokazie Chanel to znaczy, że każda z nas, chociaż raz powinna się tak uczesać.

Włosy powinny gładkie i lśniące, związane cienką gumką. Niski kucyk najlepiej prezentuje się na półdługich włosach i można go nosić od rana do wieczora.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

