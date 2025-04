Smoky eyes, czyli inaczej przydymiony makijaż oczu, to już klasyka. Kochają go niemal wszystkie kobiety — pięknie podkreśla spojrzenie i sprawia, że oczy stają się bardziej wyraziste i optycznie większe. Można go zrobić w wersji delikatnej, na co dzień lub wieczorowej np. wesele lub randkę, wykorzystując ciemniejsze i błyszczące cienie. Pasuje blondynkom i brunetkom.

Reklama

Klasyczny smoky eyes bazuje na czerni i odcieniach szarości, jednak można go wykonać we wszystkich kolorach. Pięknie wygląda np. smoky eyes brązowy, smoky eyes niebieski, smoky eyes z różem. Ważne, by cienie były w różnej intensywności i dopasowane idealnie do tęczówki oka.

Makijaż smoky eye wygląda zjawiskowo, ale ma jedną wadę — jest dość trudny i czasochłonny w wykonaniu,.

Dla tych, które chcą mieć oszałamiający smoky eyes, ale nie mają cierpliwości i czasu na zabawę z paletką, mamy krótką, prostą instrukcję na bardzo efektowny smoky eyes, którego wykonanie zajmuje kilka minut.

Spis treści:

Poza paletą cieni (najlepsze znajdziesz poniżej), do wykonania makijażu potrzebne ci będą:

podkład,

baza pod cienie do powiek,

kredka do brwi,

czarna kredka do oczu,

korektor,

puder ryżowy,

tusz do rzęs,

bronzer,

rozświetlacz,

konturówka,

błyszczyk lub szminka w odcieniu nude.

Wieczorowy makijaż smoky eyes dla początkujących krok po kroku

Zacznij od nałożenia bazy pod cienie do powiek — dzięki niej makijaż będzie trzymał się o wiele dłużej. Tuż przy linii rzęs narysuj grubą kreskę najlepiej miękką kredką — nie martw się, nie musi być idealna. Taką samą kreskę, ale najciemniejszym cieniem, narysuj na dolnej powiece. Wybierz cień bazowy i nałóż go na środek powieki. Ciemniejszym cieniem podkreśl załamanie powieki aż pod łuk brwiowy. Wewnętrzny kącik oka podkreśl najjaśniejszym cieniem. Jeśli masz w palecie więcej cieni niż 3, dodaj błyszczący pigment w wewnętrznym kąciku oka — to dodatkowo rozświetli spojrzenie. Nałóż podkład (pędzlem lub gąbką do makijażu). Twarz delikatnie oprósz pudrem. Pod oczy nałóż korektor. Podkreśl brwi kredką i wyczesz włoski. Muśnij buzię bronzerem i rozświetlaczem. Usta o obrysuj konturówką, aby bardziej zdefiniować ich kształt i pomaluj błyszczykiem lub pomadką.

Pełen makijaż smoky eyes nie powinien zająć więcej niż 10 minut.

Aby zrobić makijaż smoky eyes w delikatnej wersji, zrezygnuj z czarnej kreski na górnej i na dolnej powiece, a usta podkreśl odżywczym balsamem.

Martini make-up: efektowny, lśniący makijaż podbija media społecznościowe

fot. Makijaż smoky eyes/ImaxTree/ AgencjaFree

Brązowy makijaż smoky eyes dla początkujących

Szybką i łatwą sztuczką na wieczorowy, brązowy smoky eyes podzieliła się na TikToku @lenkalul. Nałożyła na powiekę pięć odcieni — czekoladowy, karmelowy, jasny brąz, złoty i szampański i dokładnie wymieszała je pędzelkiem. Na koniec makijaż wzmocniła czarną kreską. Zobaczcie:

W makijażu ważne jest, aby kolory współgrały z tęczówką. Oto krótka ściąga, jaki smoky eyes pasuje do niebieskich, zielonych i niebieskich oczu:

makijaż smoky eyes dla niebieskich oczu — brązowy, różowy, fioletowy, pomarańczowy;

— brązowy, różowy, fioletowy, pomarańczowy; makijaż smoky eyes dla zielonych oczu — brązowy, czerwony, fioletowy, różowy, szary;

— brązowy, czerwony, fioletowy, różowy, szary; makijaż smoky eyes dla brązowych oczu — brązowy, niebieski, fioletowy, szary.

Do wykonania makijażu smoky eyes wystarczą 3 cienie - jasny, średni i ciemny, ale przyda się również czarny i brokatowy, na wypadek, gdybyś chciała zrobić go w wieczorowej wersji.

W naszym zestawieniu znajdziesz palety do makijażu smoky eyes zarówno dla ciepłych jak i chłodnych karnacji. Cienie są dobrze napigmentowane i trwałe. Ceny zaczynają się od 30 złotych.

Paleta cieni do powiek EYEDENTITY, GOSH



fot. Paleta cieni do powiek EYEDENTITY, GOSH, cena: 69,99 zł/materiały prasowe

Paleta cieni do powiek LOOK UP TAKE ME ON, Eveline Cosmetics

fot. Paleta cieni do powiek LOOK UP TAKE ME ON, Eveline Cosmetics, cena: 45,99 zł/materiały prasowe

Paleta cieni do powiek The Five Points SMOKEY, MIYO

fot. Paleta cieni do powiek The Five Points SMOKEY, MIYO, cena: 29,99 zł/materiały prasowe

Paleta cieni do oczu Daily Vibe, PAESE

fot. Paleta cieni do oczu Daily Vibe, PAESE, cena: 34,99 zł/materiały prasowe

Paleta cieni do oczu Granit Noir, Yves Rocher

fot. Paleta cieni do oczu Granit Noir, Yves Rocher, cena: 99 zł/materiały prasowe

Paleta cieni do powiek, Kiko Milano

fot. Paleta cieni do powiek, Kiko Milano, cena: 84 zł/materiały prasowe

Paleta cieni do powiek HYPNÔSE, LANCÔME

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.11.2019

fot. Paleta cieni do powiek HYPNÔSE, LANCÔME, cena: 319 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Makijaż krok po kroku: w jakiej kolejności nakładać kosmetyki, żeby uzyskać trwały make-up?

Makijaż na opadającą powiekę: jaki pasuje i jak go wykonać? Triki, które działają jak lifting

Delikatny makijaż: 5 kroków do idealnego, naturalnego make-upu