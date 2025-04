Dziewczyny, dobra wiadomość: mamy marzec, a to oznacza, że wiosna jest tuż za rogiem! Chociaż jeszcze minie trochę czasu, aż wskoczymy w lekkie, zwiewne sukienki i odkryte sandały, nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby już teraz zafundować sobie nowy manicure, który będzie wprowadzał nas w pozytywny nastrój i dzięki któremu ostatnie chłodne, ponure dni będą bardziej znośne.

Jeśli chodzi o trendy w manicure na sezon wiosna-lato 2023 - są różnorodne i naprawdę bardzo dobre. Szybko zapomnisz o płytce w kolorze apetycznego brownie i rozgrzewającego syropu malinowego. W najbliższych miesiącach zastąpią je m.in. paznokcie w kolorze lodów wanilinowych, słodkiej landrynki i z ozdobnymi gadżetami, które wyglądają jak małe dzieła sztuki. W świetle reflektorów będzie też ponadczasowy french i chromowany mani.

Przewiń w dół i odkryj modne paznokcie na sezon wiosna-lato 2023.

Spis treści:

Czerwień - królowa kolorów i królowa w manicure na sezon wiosna-lato 2023. Najmodniejsze będą paznokcie w soczystym, pomidorowym odcieniu. Już sobie wyobrażamy, jak pięknie będą się komponowały z pysznym włoskim spaghetti al pomodoro… Czerwony mani dobrze wygląda na każdej długości i na każdym kształcie płytki.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Chromowane paznokcie, z metalicznym połyskiem i z efektem lustra zostają z nami na dłużej. Będą lśnić w wakacyjnym słońcu. Kolor? Bez znaczenia. Tutaj chodzi blask. Dużo blasku!

Lustrzane paznokcie— efekt lustra na paznokciach krok po kroku

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Clean girl nails, czyli minimalistyczne paznokcie w odcieniach nude, delikatnych różach lub pomalowane jedynie bezbarwnym lakierem to kolejny gorący trend na ciepłe, słoneczne dni. Wyrafinowane, eleganckie i bardzo kobiece. Taki mani pasuje absolutnie do wszystkiego. Aby delikatnie go podrasować, możesz przykleić małe cyrkonie lub mleczny odcień zwieńczyć lustrzanym pyłkiem. Uzyskasz wtedy paznokcie w stylu „glazed donut nails".

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie wiosna-lato 2023 neony zaatakują nie tylko nasze szafy, ale i paznokcie. Płytka pomalowana w jaskrawych, rzucających się w oczach kolorach — różowym, limonkowym, pomarańczowym — będzie miała teraz swoje pięć minut.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Surowe, białe paznokcie pięknie będą się prezentować na tle opalenizny i barwnych stylizacji. Kolor niestety podkreśla wszystkie suche skórki, dlatego zadbaj, aby były nawilżone i zadbane.

Olejowanie paznokci: naturalny sposób na zdrową i mocną płytkę. Na czym polega i jakie oleje stosować?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W menu na sezon wiosna-lato 2023 nie mogło zabraknąć francuskiego manicure. To klasyka. Na szczęście nie musisz być profesjonalistką, aby osiągnąć taki wygląd — wystarczy cienki pędzelek lub specjalne naklejki i lakier (biały lub kolorowy). Wyczarujesz go w pięć minut. Możesz też wypróbować trik dziewczyn z TikToka z silikonowym stemplem.

Jak szybko zrobić francuski manicure? Trik z TikToka

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Sezon wiosna-lato 2023 przyniósł nam też radosne projekty - paznokcie zdobione kamieniami i we wzory, które wyglądają jak małe dzieła sztuki. Możesz też pójść na całość i na jednej dłoni zmiksować różne kształty płytki.

Migdał, owal, kwadrat i... no właśnie. Zobacz najpopularniejsze kształty paznokci sztucznych i naturalnych

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

