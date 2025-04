Nowy sezon i nowe trendy. Wiemy już, jakie buty, kurtki, płaszcze będą numerem 1. w sezonie wiosna-lato 2023, czas poznać najważniejsze trendy w torebkach. Co tym razem zaserwowali nam projektanci? Krótko mówiąc — jest w czym wybierać. Ich propozycje są tak różnorodne, że każda z nas wybierze coś dla siebie.

Przeglądając raporty z wybiegów widać kilka świeżych sylwetek np. torebki zdobione perełkami; nawiązujące do mody z lat 2000. z klamrami, frędzlami, dżetami i o niekonwencjonalnych kształtach. Na modowej scenie ponownie pojawiły się praktyczne shopperki, pikowane torebki na łańcuszku i kuferki. Nie zabrakło też letniej podstawy — torebek w stylu boho — plecionych i tkanych z rafii.

Jakie jeszcze torebki będą modne z sezonie wiosna-lato 2023? Przewiń w dół i odkryj style, które będą miały ogromne znaczenie w najbliższych miesiącach.

Spis treści:

Im większe, tym lepsze. W sezonie wiosna-lato 2023 do gry znowu wracają shopperki. Funkcjonalne i bardzo stylowe. Sprawdzą się do pracy, na weekendowe wypady za miasto i na co dzień, na zakupy.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Torebki w stylu Carrie Bradshow zostają z nami na dłużej. Kiedy 3 lata temu zadebiutowały na wybiegach, nikt nie wróżył im sukcesu, a jednak — torebki bagietki o charakterystycznym wydłużonym i wąskim kształcie na krótszych uszach rozkochały w sobie projektantów i dziewczyny na całym świecie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Hitem wybiegów były też torebki-kuferki na krótkiej rączce. Ponadczasowe, stylowe i praktyczne - dogadają się z większością ubrań w szafie. Pasują zarówno do formalnych stylizacji, jak i sportowych.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Torby w rockowym stylu z klamrami, dżetami, frędzlami i kieszeniami są jednym z największych trendów sezonu wiosna-lato 2023. Przewijały się u większości projektantów. Najbardziej pożądane będą mniejsze modele na ramię.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W wiosennych trendach znalazły się też torebki z biżuteryjnym zdobieniami — perełkami, cyrkoniami, cekinami i koralikami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Trójkątne, kwadratowe, okrągłe, w kształcie serca lub buta — geometryczne torebki to kolejny znaczący trend w sezonie wiosna-lato 2023. Będą wisienką na torcie w basicowych zestawach — z miejsca przeniosą je na wyższy poziom.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Pikowane torebki na łańcuszku to klasyka, są w trendach od lat. W sezonie wiosna-lato 2023 najbardziej pożądane będą te w soczystych, odważnych odcieniach np. różowym lub zielonym — tchną życie w każdą stylizację.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Słomiane, rattanowe i plecione torby teraz będą miały swoje 5 minut. Zabieraj je nie tylko na weekendowe pikniki na trawie i na plażę, ale też uzupełniaj nimi codzienne looki.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

