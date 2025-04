Modne paznokcie wiosna-lato 2022 nie różnią się diametralnie od tych, które pojawiały się w trendach w jesienno-zimowym sezonie.

Nadal modne pozostaje czerwony manicure (ta wiadomość powinna ucieszyć wszystkie miłośniczki klasyki), paznokcie pomalowane wyłącznie bezbarwnym lakierem oraz te w srebrnych i złotych odcieniach. Nowością są odważne i kontrowersyjne paznokcie stiletto oraz wzory, które 1:1 zostają przeniesione z naszych ubrań.

Spis treści:

Czerwone paznokcie zaliczyły wielki powrót do wiodących trendów już w poprzednim, jesienno-zimowym sezonie. Tej wiosny nosić będziemy je zarówno do eleganckich sukienek, jak i dżinsów w zestawie z trampkami i t-shirtem.

Najmodniejsze będą te o mocno błyszczącym, niemal lustrzanym wykończeniu. Zaopatrz się więc w top coat, który nie tylko nada paznokciom piękny połysk, ale również przedłuży trwałość makijażu.

fot. Czerwone paznokcie wiosna-lato 2022/ImaxTree/AgencjaFREE

Kolejny trend w manicure, który modny pozostaje kolejny sezon. I zachwyci wszystkie minimalistki!

Paznokcie muśnięte bezbarwnym lakierem (lub w odcieniach nude) oraz te zupełnie naturalne wymagają szczególnej uwagi. Płytka powinna być równa, skórki nawilżone, a krawędź idealnie opiłowana i zadbana.

Ogromnym plusem tego manicure jest to, że pasuje dosłownie do wszystkiego. Na większe wyjścia możesz urozmaicić go odrobiną połyskującego top coatu.

fot. Naturalne paznokcie wiosna-lato 2022/ImaxTree/AgencjaFREE

Nowość tego sezonu! I do tego bardzo kontrowersyjna. Stiletto, czyli bardzo długie, zwężające się paznokcie, najczęściej bardzo ostro zakończone (mogą być też spiłowane na równo), nie należą do najwygodniejszych w noszeniu.

Ich uroda również nie jest jednoznaczna, ale wiemy, że są fanki tak ekstremalnych paznokci. Jak je malować? Najlepiej kryjącymi lakierami nude.

fot. Paznokcie stiletto wiosna-lato 2022/ImaxTree/AgencjaFREE

Na pokazie Markarian modelki pojawiły się w manicure ściśle nawiązującym do kreacji i ozdób, jakie miały na sobie. Różowy sweterek i kokarda we włosach w czerwone serduszka oraz paznokcie z serduszkami w tych samych kolorach - całość prezentuje się niezwykle dziewczęco i zalotnie.

Marzysz o takim manicure, ale czujesz, że nie poradzisz sobie ze skomplikowanymi wzorami? Od czego są naklejki do paznokci! Ich aplikacja jest banalnie prosta - wystarczy odkleić naklejkę, przyłożyć ją do płytki i równo przykleić (to co wystaje poza paznokieć, przytnij nożyczkami albo opiłuj).

fot. Ozdoby na paznokcie wiosna-lato 2022/ImaxTree/AgencjaFREE

Złote i srebrne paznokcie modne były już jesienią i zimą. Zresztą, metaliczne lakiery są na czasie już od kilku sezonów. Świetnie wyglądają zarówno w wieczorowej odsłonie - w towarzystwie cekinowej kreacji albo „małej czarnej", jak i w wersji dziennej - z luźnymi dżinsami, bawełnianą koszulą i botkami.

Metaliczne lakiery najlepiej prezentują się na krótkich, starannie opiłowanych (na półokrągło) paznokciach.

fot. Metaliczne paznokcie wiosna-lato 2022/ImaxTree/AgencjaFREE

