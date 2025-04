Wraz z nowym z sezonem rodzą się nowe trendy w makijażu. Tym razem duże znaczenie będą miały klasyki — czarna kreska na powiece, zmysłowe, czerwone wargi, makijaż w neutralnych kolorach, smoky eyes i make-up no make-up. W centrum uwagi będą też rozświetlające, metaliczne akcenty, które będziemy wplatać również do codziennego wyglądu oraz promienna cera.

Przewiń w dół i odkryj najgorętsze trendy w makijażu na jesień i zimę 2023/2024, które zdominowały wybiegi i które warto wypróbować.

Po pierwsze — czerwone usta. Zmysłowe, soczyste wargi są jednym z najważniejszych trendów w makijażu w sezonie jesień-zima 2023/2024. Możesz nosić je od rana do wieczora. Aby osiągnąć wspaniały, elegancki wygląd postaw na minimalistyczny makijaż oka (wystarczy sam tusz i naga powieka), delikatnie podkreślone brwi i gładką, lśniącą skórę. Czerwona szminka nie lubi konkurencji.

fot. Modny makijaż jesień-zima 2023/2024: czerwone usta / ImaxTree/ AgencjaFree

Delikatny makijaż (make-up no make-up) zawsze jest na czasie. Wygląda świeżo, lekko i jest łatwy do zrobienia. Aby go uzyskać, wystarczy tusz do rzęs, balsam do ust, rozświetlający krem BB i róż do policzków.

fot. Modny makijaż jesień-zima 2023/2024: make-up no make-up / ImaxTree/ AgencjaFree

Latte make-up, który był hitem tegorocznego lata, zostaje z nami na dłużej. Wszystko, co będzie ci potrzebne to paleta cieni w odcieniach brązu, bronzer oraz pomadka w odcieniach nude lub czekolady.

fot. Modny makijaż jesień-zima 2023/2024: latte make-up / ImaxTree/ AgencjaFree

Makijażyści tchnęli nowe życie w smoky eyes i zamiast czarnych i grafitowych cieni, postawili na brązy. Idealnie wpisuje się w jesienno-zimowy klimat. Wygląda tak samo tajemniczo i seksownie. Dla lepszego efektu wzmocnij go połyskującym cieniem.

fot. Modny makijaż jesień-zima 2023/2024: smoky eyes / ImaxTree/ AgencjaFree

Kocie oko to kolejna gorąca pozycja na liście makijażowych trendów na sezon jesień-zima 2023/2024. Kreska ma grać pierwsze skrzypce, dlatego resztę utrzymaj w neutralnych barwach. Usta muśnij błyszczykiem lub szminką nude i zrób delikatny rumieniec.

fot. Modny makijaż jesień-zima 2023/2024: kreska na oku / ImaxTree/ AgencjaFree

Kontrowersyjny trend powraca. Rozjaśnione włoski lansował m.in. Christian Dior, Zimmermann, Balmain, Giambattista Valli, Rokh, Max Mara. Jeśli chcesz sprawdzić, czy są dla ciebie, wypróbuj prostą sztuczkę, którą podzieliła się TikTokerka @stxph.h.

fot. Modny makijaż jesień-zima 2023/2024: jasne brwi / ImaxTree/ AgencjaFree

Schowaj wszystkie kosmetyki matujące — w sezonie jesień-zima 2023/2024 jest szał na gładką, promienną skórę (glass skin). Aby taką osiągnąć, niezwykle istotna jest pielęgnacja — regularnie złuszczaj martwy naskórek, rób odżywcze maseczki, wykonuj masaże i stosuj nawilżające kremy. Jeśli chodzi o kosmetyki do makijażu, zainwestuj w rozświetlacz oraz krem BB, który nada skórze piękny, zdrowy glow i zamaskuje drobne niedoskonałości. Nie zapomnij o kremie z filtrem.

fot. Modny makijaż jesień-zima 2023/2024: glass skin / ImaxTree/ AgencjaFree

Błyszczące, opalizujące cienie w mgnieniu oka zmienią prosty make-up w wyrafinowany look. Możesz wybierać pomiędzy subtelnym połyskiem, a pełnym blaskiem. Przeznaczone są nie tylko na formalne uroczystości, świąteczne spotkania, czy weekendowe wyjścia z przyjaciółmi — śmiało możesz wplatać je do codziennego makijażu.

fot. Modny makijaż jesień-zima 2023/2024: metaliczne akcenty / ImaxTree/ AgencjaFree

