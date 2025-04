Jak zrobić kreskę na oku? Sprawdzone triki i porady dla początkujących

Kreska na oku to najszybszy i najprostszy sposób na dodanie spojrzeniu głębi. Pasuje zarówno do makijażu dziennego, jak i wieczorowego. Możesz namalować ją eyelinerem, miękką kredką lub cieniem do powiek. Przeczytaj, jak zrobić precyzyjną kreskę oraz jak dopasować ją do kształtu oczu.