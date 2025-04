Dobra wiadomość — za miesiąc wiosna! Lada chwila nie będziesz musiała już zakładać na siebie pięciu warstw ubrań, żeby wyjść z domu, grubych skarpet, wełnianego szalika, który zakrywa nos i śniegowców, w których przemierzasz zaspy. Czas płynie bardzo szybko (przed chwilą były przecież święta!) i nim się obejrzysz, zakwitną krokusy.

W sklepach już pojawiają się wiosenne kolekcje, dlatego nie czekaj na ostatnią chwilę i zacznij już teraz aktualizować garderobę. Na początek pomyśl o nowej parze butów. To zawsze dobra inwestycja. W końcu nic tak nie zmienia naszego stroju. Są wisienką na torcie.

Jeśli chodzi o modne buty na sezon wiosna-lato 2023 wybór mamy ogromny. Prawdziwa uczta. Na wybiegach przewijały się m.in. buty mieniące niczym dyskotekowa kula, w stylu grunge i na transparentnym obcasie. Hitem będą też balerinki i koturny. Swoje pięć minut kolejny sezon z rzędu będą miały z kolei mega platformy, kowbojki i wysokie kozaki.

W jakich jeszcze butach będziemy zanurzać swoje stopy? Przewiń w dół i odkryj najgorętsze trendy na sezon wiosna-lato 2023.

Buty na transparentnym obcasie to jeden z największych trendów sezonu wiosna-lato 2023. Widziane były między innymi na pokazie: Rokh, Bottega Venetta i Valentino.

Jeśli zainwestowałaś rok temu w sandały wiązane wokół kostki, mamy dobrą wiadomość — teraz też będą bardzo modne. W swoich kolekcjach uwzględnił je prawie każdy projektant.

W sezonie wiosna-lato 2023 spodziewaj się znowu mega platform. Paradowały w nich modelki u Christiana Diora, Elisabetty Franchi i Sergio Hudsona.

Przygotowując szafę na wiosnę, nie chowaj wysokich kozaków — zostają na dłużej. Pożądane będą w każdym stylu – dopasowane i z szeroką cholewką, do kolan i i o długości XL, w stonowanych kolorach i z połyskiem.

Swój arsenał uzupełnij też o parę butów w stylu grunge. Zielone światło dali nam m.in. Sacai, Louis Vuitton i Francesca Liberatore.

Na kolejne miesiące zostają z nami buty obsypane brokatem, zdobione cekinami, perłami i kamieniami. Idealnie dopełnią wakacyjne, imprezowe looki. Przyprawiające o zawód głowy szpilki pokazał Giambattista Valli i Alexandre Vauthier.

Super dodatkiem do wiosennych stylizacji będą buty z rzeźbionym obcasem. Surrealistyczne modele widziane były na stopach modelek u Trussardi, Dries Van Noten i Salvatore Ferragamo.

Koturny to jeden najbardziej dzielących trendów obuwniczych, ale w sezonie wiosna-lato 2023, projektanci dali im znowu szansę. Pokazała je m.in. Francesca Liberatore i Elisabetta Franchi.

Wiosenno-letnie zestawy będziemy też uzupełniać klapkami na platformie. Im wyższa podeszwa, tym lepiej. Praktyczne, wygodne i stylowe.

Baletki powróciły i znowu są w centrum uwagi. Modne będą w każdym stylu — skórzane, aksamitne, lakierowane, transparentne i z cekinami. Zaprezentował je m.in. JW. Anderson, Tod's, Givenchy i Loewe.

Kowbojki to klasyka. Nigdy nie wyjdą z mody. Noś je do szortów, maxi spódnic i do krótkich, zwiewnych sukienek. Pasują do wszystkiego. Jeśli nie masz jeszcze w swojej kolekcji, dodaj je do koszyka jak najszybciej. To jedna z najlepszych inwestycji — będziesz miała na lata.

