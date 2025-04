Modny makijaż na sezon wiosna-lato 2022? To m.in. ten utrzymany w połyskującej, pastelowej kolorystyce - różowe lub lawendowe cienie od powiek o metalicznym wykończeniu to hit! W połączeniu ze świetlistą cerą i delikatnie podkreślonymi ustami sprawdzi się we wszystkich, wiosenno-letnich stylizacjach.

Reklama

Spis treści:

Nowość tego sezonu! Perłowe cienie do powiek w pastelowych odcieniach pojawiły się na pokazach m.in. u Anny Sui i Lanvin. Towarzyszą im neutralne, muśnięte błyszczykiem usta albo te pomalowane ciemną, satynową szminką - obowiązkowa jest natomiast perfekcyjna cera - idealnie nawilżona i bez widocznych niedoskonałości.

Najmodniejsze odcienie? Koralowe róże, srebro, turkus i fiolety - miksuj je dowolnie, ale niech współgrają z kolorem twoich oczu i tym, co aktualnie masz na sobie.

fot. Perłowe cienie do powiek/ImaxTree/AgencjaFREE

W kontrze do pastelowych, metalizowanych cieni są te matowe, bez żadnych drobinek i w neonowych kolorach. I zupełnie inaczej niż w przypadku tych pierwszych, nakładamy je jednym pociągnięciem pędzla (a nie rozcierając i blendując).

To trudny trend w noszeniu - większość neonowych odcieni podkreśla zaczerwienienia skóry i inne niedoskonałości. Świetnie sprawdzą się natomiast latem, gdy cera jest muśnięta słońcem, a włosy zyskują świetliste pasemka.

fot. Neonowe cienie do powiek/ImaxTree/AgencjaFREE

Po erze bronzera, czas przerzucić się na róż! Podkreślaj nim nie tylko policzki, ale również powieki czy usta - dodasz cerze blasku i młodzieńczego wyglądu.

Duża ilość różu na policzkach najlepiej wygląda przy pomalowanych maskarą rzęsach i neutralnych ustach. Ważna uwaga! W tym sezonie róż powinien być matowy - bez drobinek.

fot. Róż na policzkach/ImaxTree/AgencjaFREE

Czerwień w sezonie wiosna-lato 2022 modna będzie nie tylko na paznokciach - tym jednym z absolutnie najbardziej twarzowych kolorów malujemy też usta!

Najmodniejsze będą szminki o matowym lub satynowym wykończeniu. Pamiętaj, aby jej odcień dobierać do karnacji - jeśli masz chłodny typ urody, wybierz szminkę z niebieskimi lub fioletowymi pigmentami, jeśli ciepły - niech będzie odrobinę koralowa lub malinowa.

fot. Czerwone usta/ImaxTree/AgencjaFREE

W sezonie wiosna-lato 2022 czerwienie mają też swoje drugie oblicze - bardziej stonowane, ciemniejsze, jeszcze bardziej wieczorowe. Karmazyn o wiśniowym zabarwieniu czy nawet ten wpadający w śliwkowe tony - głębokie, winne wersje czerwieni są prawdziwie zachwycające.

Ciemne usta nie lubią konkurencji - niech reszta makijażu będzie stonowana. Wystarczy wytuszować rzęsy, podkreślić brwi pomadą lub żelem a policzki musnąć rozświetlaczem.

fot. Ciemnoczerwone usta/ImaxTree/AgencjaFREE

To zdecydowanie nasz ulubionych look wśród modnych makijaży na wiosnę-lato 2022. Świetlista, doskonale zadbana cera podkreślona wzmagającymi jej blask kosmetykami.

Ale błyszczyk i rozświetlacz to nie wszystko. Pamiętaj o bazie, którą nałożysz pod podkład czy krem BB. I nie mamy na myśli bazy pod makijaż, tylko krem i/lub serum, które odbijają światło i dodają skórze blasku, bo zawierają w swojej formule bardzo malutkie, błyszczące drobinki, niemal niewidoczne gołym okiem (świetnie sprawdzi się np. serum z witaminą C od Sunday Riley czy krem od Oli Hendriksen).

fot. Świetlista cera/ImaxTree/AgencjaFREE

Na koniec coś dla miłośniczek mocno podkreślonych oczu. W sezonie wiosna-lato 2022 modna będzie nie tylko gruba kreska nad górną powieką, ale dokładne obrysowanie oka dookoła i podkreślenie zewnętrznych kącików.

Taki makijaż wymaga skóry o idealnym kolorycie - sięgnij po podkłady zawierające pigmenty odbijające światło lub odżywiające skórę kremy BB, a niedoskonałości zakryj korektorem. Usta niech zostaną neutralne - pomaluj je bezbarwną pomadką ochronną, aby były miękkie i nawilżone.

fot. Czarna kredka/ImaxTree/AgencjaFREE

Reklama

Czytaj także:

7 najlepszych trików makijażowych

Koreański makijaż - jak go wykonać krok po kroku?

Jak utrwalić makijaż?