Modny makijaż wiosna-lato 2021 opiera się na klasycznych kolorach - czerni, czerwieni i odrobinie różu, ale w zupełnie nowym wydaniu. Kreska na oku nie jest linią idealną, tylko tworzy graficzne, czasem nawet abstrakcyjne formy, a szminka nie jest błyszcząca i powiększająca optycznie usta, tylko matowa i surowa w wyrazie. Niezmiennie jednak modna pozostaje świetlista cera - i od niej zaczniemy nasz przegląd.

Trend, który króluje już kolejny sezon. Zadbana, gładka i przede wszystkim świetlista cera to, podobnie jak zdrowe, lśniące włosy, najlepsza ozdoba kobiety.

Aby skóra wyglądała jak z pokazów, nie wystarczy krem BB i rozświetlacz - kluczem do sukcesu jest odpowiednia pielęgnacja. W sezonie wiosna-lato 2021, idealnym towarzyszem zadbanej cery będą perłowe cienie do powiek i błyszcząca szminka w odcieniach nude.

Trend rodem z lat 80. wraca do gry. Usta starannie obrysowane konturówką, obowiązkowo o ton lub dwa ciemniejszą, niż szminka, pojawiła się m.in. na pokazie ACNE.

Taki makijaż ust (choć kontrowersyjny, bo jeszcze niedawno uchodził za szczyt bezguścia) najlepiej prezentuje się w błyszczącej, lśniącej wersji - pomadka powinna być muśnięta błyszczykiem.

Nic tak nie dodaje skórze dziewczęcości i młodzieńczego wyglądu, jak różowa szminka. Najlepszym dopełnieniem cukierkowych ust, jest odrobina różu na policzkach i rozświetlacz.

W sezonie wiosna-lato 2021 różową pomadką posługujemy się nieco niedbale, najlepiej wklepując ją w wargi opuszkiem palca. Kontury nie powinny być bardzo wyraźne (w przeciwieństwie do szminek w kolorze nude), wargi będą wtedy wyglądają bardziej „całuśnie".

Równa, czarna kreska na górnej powiece to nieśmiertelna klasyka, ale tej wiosny warto nieco ją unowocześnić. Spójrz na zdjęcia poniżej - eyelinerem narysowane zostały bardziej ażurowe formy - dzięki nim spojrzenie staje się bardziej intrygujące.

Nie jest to propozycja na co dzień, za to świetna na letnie, plenerowe imprezy albo jako dopełnienie rockowego looku.

To jeden z najważniejszych trendów w makijażu na wiosnę-lato 2021. Pojawił się m.in. u Diora i Giambattisty Valli. Od razu uprzedzamy - ten look nie jest dla każdego. Sprawdzi się tylko przy dużych, wyrazistych oczach, ponieważ gruby, czarny obrys zmniejsza je optycznie.

Czarną kreskę możesz wykonać eyelinerem, miękką kredką albo cieniem do powiek. Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z makijażem, sięgnij po cienie - są najbardziej wdzięczne w użytkowaniu i łatwo naprawić wszelkie niedociągnięcia.

Na koniec klasyka w matowym wydaniu. Czerwona szminka pasuje każdej z nas, ale pod warunkiem, że jej kolor jest odpowiednio dobrany do naszej karnacji.

Ciepłe odcienie świetnie komponują się z brzoskwiniową skórą lub tą usianą piegami. Zimne, wpadające w niebieskie tony, najlepiej będą wyglądały u chłodnych blondynek i kobiet z naturalnie kruczoczarnymi włosami.

