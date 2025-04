Nowy sezon, nowa fryzura? Jeśli z okazji zbliżającej się wiosny chcesz zrobić małą rewolucję, jesteś we właściwym miejscu. Ostatnio pisałyśmy, jakie koloryzacje będą dominować w najbliższych miesiącach (modne kolory włosów wiosna-lato 2023), czas wziąć pod lupę grzywki. Te, jak wiemy, mają niesamowitą moc zmiany naszego wyglądu — odmładzają i pięknie modelują twarz. Ulepszają każde cięcie, ale są też super opcją, jeśli nie masz ochoty na dużą metamorfozę, a chcesz jedynie dodać swojej obecnej fryzurze odrobinę świeżości. Najważniejszą rzeczą jest dopasowanie jej do kształtu twarzy, linii szczęki oraz gęstości pasm, dlatego odradzamy majsterkowanie w domu i oddanie się w ręce zaufanego stylisty.

Grzywka - jak dopasować ją do kształtu twarzy? Poznaj wszystkie rodzaje grzywek

W sezonie wiosna-lato 2023 modne będą grzywki w każdym stylu. Na froncie znalazły się zarówno proste grzywki ścięte do linii brwi, zakrywające czoło, mocno postrzępione, jak i asymetryczne, i na boki. Pokazami wstrząsnęły też tzw. wet bangs — były ulubieńcami większości projektantów.

Przewiń w dół i odkryj modne grzywki na sezon wiosna-lato 2023.

Prosta grzywka zdecydowanie królowała na pokazach wiosna-lato 2023. Pasuje do większości fryzur. Dobrze wygląda zarówno z krótkim bobem (jedno z najmodniejszych cięć sezonu), jak i z długimi włosami.

Grzywka na prosto - komu pasuje, jakie są rodzaje i jak samemu obciąć grzywkę na prosto?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W świetle reflektorów znalazła się też dłuższa, cieniowana grzywka. Ważne, żeby pasemka były różnej długości — wtedy całość będzie wyglądała niezwykle lekko. Współgra z każdym kształtem twarzy i jest łatwa w stylizacji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Modna grzywka na sezon wiosna-lato 2023? Im dłuższa, tym lepsza. Mile widziane jest też delikatne cieniowanie. Grzywka w tym stylu pasuje każdemu i sprawdzi się na każdej gęstości włosów. Jest mało wymagająca (nie musisz biegać do fryzjera co miesiąc) i daje duże pole do popisu w stylizacji. Można nosić ją na prosto, na bok lub wymodelować na boki.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie wiosna-lato 2023 popularne będą również pazurki. Mocno postrzępiona grzywka idealnie uzupełni krótkie fryzury.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Curtain bang, czyli grzywka na boki zostaje z nami kolejny sezon. Jest ponadczasowa, kobieca i bardzo uniwersalna. Pasuje każdemu i można ją zrobić na każdej teksturze włosów – na naturalnie kręconych, falistych lub prostych. Grunt to dobrać odpowiednią długość i gęstość.

Grzywka francuska - komu pasuje i jak ją obciąć samodzielnie w domu?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Gorącym trendem będzie długa grzywka na bok. Świetnie wygląda z każdą długością włosów — zarówno z krótkimi (np. pixie, bob), jak i średnimi, i długimi do pasa. Jest łatwa w utrzymaniu i stylizacji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie wiosna lato 2023 odrodzenie przeżywa "wet bang", czyli zroszona grzywka. Była widziana między innymi na pokazie Ester Manas, Coperni, Enfants Riches Déprimés, Ferrari. Do stylizacji wystarczy ci porcja żelu, nic więcej.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

