Chyba każdej osobie mającej nadprogramowe kilogramy zależy na tym, by szybko się ich pozbyć. Niestety, restrykcyjne diety przynoszą tylko chwilowy efekt, a konsekwencje drastycznego odchudzania mogą być przykre i długotrwałe. Nie łudź się - nie będziesz bezpiecznie chudnąć w tempie 10 kg na miesiąc.

Niepełnowartościowe posiłki dostarczają zbyt mało energii (kcal) potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu i osłabiają go. Stajesz się bardziej podatna na infekcje, masz problemy z koncentracją. Restrykcyjne diety są niedoborowe w żelazo, a to może prowadzić do anemii.

Wobec drakońskiej diety buntuje się również układ pokarmowy. Pojawiają się wzdęcia, zaparcia i bóle brzucha. Szybko pozbywasz się z organizmu wody, skóra staje się wiotka i traci jędrność. Zmarszczki są bardziej widoczne, a w ciągu dnia mogą cię nękać bóle głowy oraz mięśni związane ze zbyt niskim stężeniem glukozy we krwi.

Nie wpadaj jednak w panikę, jeśli uda ci się schudnąć w miesiąc więcej niż 4 kg, zwłaszcza jeśli jest to pierwszy miesiąc odchudzania. Na początku tempo może być wyższe, ale bardzo ważne jest, aby w kolejnych miesiącach spadło do prawidłowego.

Szybkie tempo odchudzania grozi też efektem jojo. Dlaczego? Wygłodzony organizm, gdy tylko dostarczysz mu więcej pokarmu, zacznie magazynować energię w postaci tkanki tłuszczowej. To mechanizm zabezpieczający przed następnymi okresami głodu. Kluczem do sukcesu jest niskokaloryczna dieta, ale zaspokajająca wszystkie potrzeby organizmu. Musisz spalać więcej kalorii, niż ich dostarczasz, przy zachowaniu bilansu wszystkich niezbędnych składników. Każda restrykcyjna dieta jest niedoborowa, a to zawsze będzie skutkować efektem jojo!

Według zaleceń lekarzy i dietetyków najlepiej chudnąć 0,5 – 1 kg na tydzień, czyli 2-4 kg w miesiącu. Takie tempo sprawia, że dieta jest skuteczna i nie zagraża zdrowiu. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że każdy organizm reaguje inaczej.

Każdy ma własne tempo chudnięcia. Jedna osoba, stosując tę samą dietę, schudnie 2 kg w ciągu miesiąca, a inna 4 kg. Takie tempo utraty wagi daje ci jednak pewność, że chudniesz zdrowo i konsekwentnie zmieniasz nawyki żywieniowe na lepsze.

Warto wiedzieć, jaka jest bezpieczna dolna granica kalorii przyjmowanych w ciągu dnia. Chcąc utrzymać prawidłowe tempo chudnięcia, nie należy spożywać mniej niż 1000 kcal dziennie. To absolutne minimum, a specjaliści zalecają raczej 1200 kcal. Jeśli stosujesz dietę i ćwiczysz (tak jest najzdrowiej!) kaloryczność dziennego jadłospisu nie powinna byc niższa niż 1400-1500 kcal.

Twoja dieta powinna zawierać produkty z wszystkich grup znajdujących się w piramidzie żywieniowej i być dobrze zbilansowana pod względem energetycznym, składników pokarmowych (białka, tłuszcze, węglowodany) i odżywczych (witaminy i minerały). Kluczem do sukcesu jest uzyskanie ujemnego bilansu kalorycznego!

Pamiętaj, że na początku diety (przez ok. 2 tygodnie) tracisz najpierw wodę, a dopiero potem spalasz tkankę tłuszczową. Przy dłuższym czasie stosowania diety odchudzającej mogą zdarzać się także okresy zatrzymania wagi. Jest to rzecz zupełnie normalna, którą należy "przeczekać" trzymając się założonego planu dietetycznego i treningowego.

