Zioła na odchudzanie, które faktycznie działają. Jak naturalnie wspierają odchudzanie?

Stosowanie herbatek i ziół to jedna z naturalnych metod na odchudzanie. Niektóre zioła mogą realnie wspierać odchudzanie, ale nie każdy powinien je stosować. Przede wszystkim musisz zrozumieć, że zioła odchudzające są tylko dodatkiem do zdrowej diety odchudzającej, a nie środkiem na odchudzanie samym w sobie. Z artykułu dowiesz się, jak działają zioła odchudzające, które z nich warto stosować, a także jak używać ich bezpiecznie.

Zioła mogą wspierać odchudzanie, ale nie zastąpią niskokalorycznej diety. Picie naparów z suszonych ziół wspomaga walkę z nadmiarem kilogramów na różne sposoby.

Zioła posiadają właściwości moczopędne, ograniczające apetyt, przeczyszczające czy pęczniejące. Jednak jeśli nie zmodyfikujesz swojej diety, nie będziesz się racjonalnie odżywiać ani wykonywać ćwiczeń fizycznych, same zioła nie wystarczą, by schudnąć.

Zioła na odchudzanie o właściwościach przeczyszczających

Zioła o lekkich właściwościach przeczyszczających, pozwolą ci zobaczyć szybki efekt w postaci utraty kilogramów. Nie będzie to jednak tłuszcz, a treść jelitowa, pamiętaj o tym. Jeśli miewasz problemy z zaparciami i się odchudzasz, oprócz sprawdzonych domowych sposobów na zaparcia możesz stosować też właśnie zioła przeczyszczające. Należą do nich:

kora kruszyny,

senes,

owoc kminku,

korzeń krzewienia.

Pamiętaj jednak, że pomoc w szybszym wypróżnianiu nie ma nic wspólnego z „przyspieszonym metabolizmem".

W początkowej fazie stosowania takie zioła pomagają w usuwaniu zalegających resztek pokarmowych w jelitach, regulują pracę przewodu pokarmowego i tym samym nieco zmniejszają masę ciała. Jednak ich dłuższe stosowanie nie przynosi już pożądanych rezultatów, a tylko zaburza naturalną perystaltykę jelit, powoduje wzdęcia i bóle brzucha. Zwiększanie dawki nasila tylko niepożądane skutki.

Zioła na odchudzanie o działaniu przeczyszczającym możesz stosować, ale tylko przez okres kilku dni. Nie rób z tego rutyny.

Zioła na odchudzanie działające moczopędne

Niektóre zioła odchudzające pozwalają na pozbycie się nadmiaru wody z organizmu. Działają moczopędnie i zachęcaj efektami w postaci wyraźniejszego wyszczuplenia i spadku masy ciała. Pamiętaj jednak, że tracisz w ten sposób wodę, a nie spalasz tłuszcz.

Do ziół o działaniu moczopędnym należą:

liście i korzenie pokrzywy,

pietruszkę,

liście brzozy brodawkowatej,

lubczyk,

owoce czarnego bzu,

skrzyp polny.

Przy stosowaniu naparów wykazujących działanie moczopędne powinnaś uważać, by nie doprowadzić do odwodnienia organizmu. Uzupełniaj tracone płyny, ponieważ dla organizmu odwodnienie jest bardzo groźne.

Zioła na odchudzanie hamujące głód

Inne zioła i napary działają odchudzająco z zupełnie innej strony: zapobiegają przejadaniu się. To najskuteczniejsza metoda, która może pozwolić ci wytworzyć deficyt kaloryczny niezbędny do odchudzania.

Niektóre zioła (spożywane w całości) pęcznieją w żołądku (tak działa np. babka płesznik, kmin rzymski na odchudzanie, czy błonnik witalny). Inne napary pozwalają po prostu zagłuszyć chęć podjadania miedzy posiłkami.

Zioła i napary po spożyciu dają uczucie wypełnienia w żołądku, co pośrednio hamuje głód. Należą do nich:

rozmaryn,

mięta pieprzowa,

kolendra,

cykoria,

liście malin.

Tego typu zioła nie działają jednak na każdego. Reakcja zależy bowiem od indywidualnego progu odczuwania sytości.

Zioła przyspieszające przemianę materii

Dzięki właściwościom zwiększającym ukrwienie, zioła mogą czasowo przyspieszać tempo przemian metabolicznych. Takie działanie wspiera odchudzanie. Działają tak:

cynamon,

imbir,

pieprz cayenne,

mniszek lekarski.

Ten sposób działania ziół jest jednak dość niewielki i może przyczynić się do podwyższenia tempa metabolizmu o kilkanaście dodatkowych kalorii.

Zioła i herbatki na odchudzanie - zamiast słodyczy

Kolejny ciekawy mechanizm działania ziół na odchudzanie to zastępowanie nimi słodyczy i przekąsek. Może wydawać ci się to dziwne, ale świetnie działają tu wszelkie smakowe herbaty.

Wybieraj po prostu zioła i herbaty które lubisz, gdy masz chęć coś przekąsić. Wiele osób chwali sobie szczególnie owocowe, aromatyzowane herbaty, infuzje i napary. Pamiętaj jednak, by nie dodawać do nich kalorycznych dodatków: miodu i syropów.

To zioła i przyprawy, które warto stosować, by wspomagać proces odchudzania. Wiele z nich łączy kilka wymienionych w powyższym akapicie właściwości, które powodują, że są dobre na odchudzanie.

Fiołek trójbarwny na odchudzanie

Zioło to działa odczyszczająco na organizm i lekko moczopędnie, poprawia przemianę materii.

2 łyżk i ziela zalej 2 szklankami wrzątku i gotuj przez 5 minut pod przykryciem.

Odcedź.

Pij 2 razy dziennie po szklance naparu.

Kruszyna pospolita na odchudzanie

​Wykorzystuje się zarówno sproszkowaną korę, jak i owoce kruszyny. Napar z tej rośliny pobudza funkcje jelita grubego, działając przeczyszczająco. Zwiększa także wytwarzanie żółci. Świeża kruszyna jest trująca, swoje toksyczne właściwości traci dopiero podczas procesu suszenia. Mimo to, lepiej stosować ją rozważnie.

Łyżkę kory (lub pół łyżki owoców) zalej szklanką wody i gotuj przez 15 minut.

Następnie odcedź i pij najwyżej 2 razy dziennie 1 - 2 łyżki naparu z owoców lub po pół szklanki płynu uzyskanego z kory.

Krwawnik pospolity na odchudzanie

Krwawnik zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, stymuluje procesy trawienne i poprawia przyswajanie wielu cennych składników pokarmowych. Dzięki temu wspiera odchudzanie.

Uwaga! U osób mających skłonności do uczuleń, krwawnik może wywołać wysypkę. Używany w nadmiernych ilościach, powoduje zatrucie objawiające się oszołomieniem i bólem głowy.

Łyżkę ziela zalej szklanką wrzątku.

Nie gotuj, lecz trzymaj pod przykryciem przez 15 minut, by napar naciągnął.

Po tym czasie odcedź. Pij 1-2 szklanki płynu dziennie.

Lubczyk lekarski na odchudzanie

Herbatki z lubczyku działają moczopędnie, pobudzają system trawienny do intensywniejszej pracy, redukują nadmierną fermentację jelitową. Łagodzą bóle brzucha, wzdęcia, niestrawność. Dlatego poleca się go do stosowania jako ziele wspomagające odchudzanie.

Łyżkę rozdrobnionej, wysuszonej rośliny zalej szklanką wody i postaw na ogniu.

Niech się podgrzewa przez około pół godziny, uważaj jednak, by nie dopuścić do wrzenia.

Przecedź. Pij 3 razy dziennie po łyżce stołowej.

Łopian na odchudzanie

Łopianowe wywary stymulują nerki, żołądek i jelita do pracy. Pobudzają też trawienie i wspomagają usuwanie zbędnych produktów przemiany materii.

2 łyżki korzenia łopianu zalej 2 szklankami wody.

Gotuj przez 5 minut i przecedź.

Pij po 0,5 szklanki naparu 2 - 3 razy dziennie.

Mięta pieprzowa na odchudzanie

Doskonale reguluje proces trawienia, wzmaga wydzielanie soku żołądkowego i zmniejsza apetyt. Warto ją pić, gdy dokuczają wzdęcia.

Łyżkę mięty zalej szklanką gorącej wody, przykryj i odstaw.

Po 10 minutach odcedź.

Pij 2 -3 razy dziennie po szklance naparu.

Mniszek pospolity na odchudzanie

Herbatki z mniszka pobudzają czynności wątroby, zwiększają ilość wytwarzanej żółci oraz ułatwiają jej przepływ do dwunastnicy. Zwiększają także wydzielanie soku żołądkowego i wspomagają trawienie pokarmów.

2 łyżki ziół mniszka zalej 2 szklankami ciepłej, ale nie gorącej wody.

Następnie ogrzewaj powoli pod przykryciem, nie dopuszczaj do wrzenia.

Przecedź. Pij 0,5 szklanki ciepłego naparu 2 - 3 razy dziennie na pół godziny przed jedzeniem.

Poziomka pospolita na odchudzanie

Oprócz słodkich i aromatycznych owoców, w ziołolecznictwie wykorzystuje się także liście poziomki. Działają one moczopędnie, likwidują stany zapalne jelit. Owoce natomiast mają właściwości lekko przeczyszczające. Poziomkowe napary - czy to z liści, czy z owoców - stymulują przemianę materii.

Łyżkę liści lub suszonych owoców zalej szklanką wrzątku i przykryj.

Po 10 minutach odcedź.

Pij 2 - 3 razy dziennie po szklance naparu.

Skrzyp polny na odchudzanie

Napary ze skrzypu stosowane są jako łagodny środek moczopędny. Najważniejszym składnikiem tej rośliny jest krzemionka - substancja poprawiająca przemianę materii.

2 łyżki ziela zalej 2 szklankami gorącej wody i gotuj przez 3 minuty.

Zdejmij z ognia i pozostaw pod przykryciem na 10 minut, następnie przecedź.

Pij po filiżance naparu 2 - 4 razy dziennie przed posiłkiem.

Szałwia lekarska na odchudzanie

Pobudza wydzielanie soku żołądkowego, działa wiatropędnie, reguluje perystaltykę jelit. Stosuje się ją w nieżytach przewodu pokarmowego, zwłaszcza gdy towarzyszy im nadmierna fermentacja.

Zagotuj w rondelku wodę.

Gdy zacznie wrzeć, zaczerpnij szklankę płynu i zalej nim jedną łyżkę liści.

Przykryj i postaw na sitku nad parującą resztą wody w garnku. Po 15 minutach przecedź.

Pij 2 łyżki 3 razy dziennie.

Przyprawy na odchudzanie

Właściwości odchudzające mają nie tylko zioła. Bardzo dobrze radzą sobie pod tym względem też przyprawy. Zajrzyj do szafek kuchennych. Wśród przypraw znajdziesz wiele takich, które ułatwiają odchudzanie. Należą do nich:

anyż: działa wiatropędnie;

działa wiatropędnie; bazylia: reguluje poziom cholesterolu, ułatwia trawienie białka i tłuszczu;

reguluje poziom cholesterolu, ułatwia trawienie białka i tłuszczu; cząber: pobudza wydzielanie soku żołądkowego, łagodzi stany zapalne;

pobudza wydzielanie soku żołądkowego, łagodzi stany zapalne; estragon : działa przeciwzapalnie i przeciwskurczowo, pobudza wydzielanie żółci;

: działa przeciwzapalnie i przeciwskurczowo, pobudza wydzielanie żółci; imbir: łagodzi bóle żołądkowe, a napary z imbiru na odchudzanie poprawiają przemianę materii i regulują poziom cukru;

łagodzi bóle żołądkowe, a napary z imbiru na odchudzanie poprawiają przemianę materii i regulują poziom cukru; majeranek: zapobiega wzdęciom, w diecie bezsolnej może zastąpić sól;

zapobiega wzdęciom, w diecie bezsolnej może zastąpić sól; melisa: a ktywizuje soki trawienne, działa uspokajająco;

ktywizuje soki trawienne, działa uspokajająco; oregano (lebiodka): zmniejsza nadmierną fermentację w przewodzie pokarmowym;

zmniejsza nadmierną fermentację w przewodzie pokarmowym; rozmaryn: ułatwia trawienie;

ułatwia trawienie; szałwia: chroni śluzówkę żołądka i działa przeciwzapalnie, leczy lekkie biegunki;

chroni śluzówkę żołądka i działa przeciwzapalnie, leczy lekkie biegunki; tymianek: ułatwia trawienie tłustych pokarmów;

ułatwia trawienie tłustych pokarmów; chili: pobudza procesy trawienne, przyspiesza przemianę materii;

pobudza procesy trawienne, przyspiesza przemianę materii; owoc jałowca: d ziała moczopędnie, wzmaga wydzielanie żółci;

ziała moczopędnie, wzmaga wydzielanie żółci; nasiona kminku: mają pozytywny wpływ na procesy trawienne;

mają pozytywny wpływ na procesy trawienne; owoc kolendry: m a właściwości rozkurczające oraz wiatropędne, pobudza wydzielanie soku żołądkowego.

Wybieraj zioła ze znanych źródeł

Preparaty ziołowe same w sobie są bezpieczne, o ile ich skład jest kontrolowany przez odpowiednie jednostki. Działanie poszczególnych ziół sumuje się i uzupełnia. Niebezpiecznie jest kupować preparaty o nieznanym składzie (np. na bazarach), tzw. „chińskie zioła”, które mogą zawierać szkodliwe domieszki, niekoniecznie pochodzenia roślinnego. Zażywanie takich preparatów może wiązać się z przykrymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Ziołowe herbatki najlepiej jest kupować w zielarniach i sklepach ze zdrową żywnością, by mieć pewność, że jest to produkt najwyższej jakości.

Stosuj zioła na odchudzanie mądrze

Nie wierz w cudowne właściwości odchudzające ziół. Uważaj też na różnorodne tabletki na odchudzanie. Miej świadomość, że zioła mogą cię wesprzeć w procesie utraty masy ciała, ale nie mogą być jego podstawą.

Unikaj preparatów ziołowych, które obiecują efekty w kilka dni lub tygodni od rozpoczęcia kuracji.

Uważaj na leki przy stosowaniu ziół

Ważne jest także, by uwzględnić wszystkie inne przyjmowane leki, ponieważ składniki roślin mogą wejść w interakcje z leczniczymi preparatami chemicznymi. Substancje zawarte w roślinach mogą nawet wielokrotnie zwiększać lub zmniejszać stężenie lekarstw we krwi. Składniki przeczyszczające oraz zawierające śluz mogą zmniejszać wchłanianie niektórych preparatów. Inne nasilają lub hamują działanie leków hormonalnych.

Preparaty czosnku czy zawierające żeń-szeń, spożywane przed planowanym zabiegiem mogą zwiększać krwawienia, a kozłek lekarski przedłuża działanie stanu narkozy. To tylko niektóre przykłady poważnych interakcji ziół z lekami.

Jeśli nie jesteś pewna, czy i jak powinnaś stosować zioła do wspomagania odchudzania, skonsultuj się w tej sprawie z lekarzem.

