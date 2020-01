fot. Adobe Stock

Chcesz w tydzień zrzucić kilka kilogramów? Pamiętaj, że w tak krótkim czasie nie można spalić dużej ilości tkanki tłuszczowej, ten proces wymaga czasu. Jednak, jeśli chcesz założyć obcisłą sukienkę albo bikini, nie jesteś na straconej pozycji. Przygotowaliśmy dla ciebie zestaw najskuteczniejszych trików, które pozwalają na szybki spadek wagi.

Jak szybko schudnąć? 7 zasad

Pamiętaj o tym, że szybkie chudnięcie nie jest ani zdrowe, ani zalecane. Drastycznie ograniczając spożywane kalorie, w pierwszej kolejności spalasz tkankę mięśniową, a nie tkankę tłuszczową. Dochodzi także do odwodnienia. To dlatego utrata pierwszych 2-3 kg jest bardzo szybka! Przed ważnym wydarzeniem, imprezą zamiast wprowadzać głodówkę zastosuj nasze zasady, a szybko schudniesz z brzucha, poczujesz się lżejsza (zrzucisz 1-2 kg) i pewniejsza siebie.

1. Ogranicz sól i produkty słone

Sól powoduje zatrzymywanie płynów w organizmie. Im więcej solisz, tym silniej puchniesz, zatrzymujesz wodę. Zrezygnuj z dosalania i wyeliminuj słone produkty (wędliny, żółte sery, zupy w proszku, gotowe sosy, słone przekąski, kiszonki). Dzięki temu możesz stracić nawet 1,5 kg w ciągu doby.

2. Pij dużo płynów

Wypijaj nawet 3 litry niegazowanej wody mineralnej, zielonej herbaty, herbat owocowych i naparów ziołowych. Gdy twój organizm jest odpowiednio nawodniony obwody twojego ciała się zmniejszają. Im mniej pijesz, tym więcej płynów zatrzymuje twoje ciało

3. Wysypiaj się - minimum to 7 godzin

Osoby, które śpią krócej niż 7 godzin na dobę mogą być nawet o 5 kg cięższe niż te, które śpią 7-8 godzin.Uwaga! Na twoją wagę negatywnie wpływa także zbyt duża ilość snu (powyżej 9 godzin). Złej jakości sen zmienia wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za kontrolę apetytu. Zwiększa się ilość greliny, która sprawia, że chce ci się jeść, rośnie także stężenie kortyzolu, który nasila magazynowanie tkanki tłuszczowej.

4. Ogranicz tłuszcz

Tłuszcz jest najbardziej kalorycznym składnikiem diety. 1 gram tłuszczu dostarcza aż 9 kcal. Gdy na patelnię wlejesz 2 łyżki oliwy z oliwek zwiększysz kaloryczność dania aż o 176 kcal! Nie musisz rezygnować ze smażenia, ale używaj sprayu do oliwy lub pędzelka, który pozwala na precyzyjne rozprowadzenie tłuszczu.

5. Jedz otręby

Otręby są bardzo dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który w przewodzie pokarmowym wchłania wodę. Dzięki temu rośnie objętość treści pokarmowej, a ty czujesz się dłużej najedzona. Łyżkę otrąb granulowanych dorzucaj do jogurtu, sałatki czy jajecznicy.

6. Wyeliminuj słodycze

Masz ochotę na coś słodkiego? Sięgnij po świeże lub suszone owoce z dodatkiem jogurtu greckiego, cynamonu, imbiru i kakao. Zapomnij o słodyczach, które są źródłem "pustych kalorii". Oznacza to, że poza dużą ilością cukru i tłuszczu prawie w ogóle nie dostarczają składników odżywczych. Dla organizmu są zatem bezwartościowe.



7. Zastosuj dietę niskokaloryczną

Chcesz schudnąć szybko i skutecznie? Zastosuj dietę niskokaloryczną! Najpierw oblicz swoje zapotrzebowanie kaloryczne, a potem od uzyskanej wartości odejmij 500 kcal. Dzięki temu uzyskasz deficyt kaloryczny. Masz ochotę podkręcić tempo odchudzania? Przez pierwsze 2 tygodnie możesz zastosować większy deficyt, na poziomie 1000 kcal.

Dieta odchudzająca jadłospis na 7 dni

Zastosuj naszą tygodniową dietę i połącz ją z ćwiczeniami na płaski brzuch. Dzięki tym prostym działaniom w ciągu tygodnia zgubisz do 3 kg, zmniejszysz obwód talii i ujędrnisz sylwetkę. Nie zastanawiaj się dłużej, do dzieła! Jeśli masz ochotę, możesz przedłużyć stosowanie jadłospisu do pełnego miesiąca.

Dzień 1

Śniadanie : owsianka z 3 łyżek otrąb i szklanki chudego mleka (można zastąpić mlekiem migdałowym), garść borówek amerykańskich, zielona herbata

: owsianka z 3 łyżek otrąb i szklanki chudego mleka (można zastąpić mlekiem migdałowym), garść borówek amerykańskich, zielona herbata II śniadanie : 2 jajka na twardo, szklanka kefiru

: 2 jajka na twardo, szklanka kefiru Obiad : duża pierś kurczaka pieczona z ulubionymi ziołami, sos: mały jogurt naturalny z posiekanym ząbkiem czosnku i pieprzem, 200 g ugotowanej fasoli szparagowej, zielona herbata

: duża pierś kurczaka pieczona z ulubionymi ziołami, sos: mały jogurt naturalny z posiekanym ząbkiem czosnku i pieprzem, 200 g ugotowanej fasoli szparagowej, zielona herbata Przekąska: serek wiejski, 5 pomidorków koktajlowych, herbata owocowa

serek wiejski, 5 pomidorków koktajlowych, herbata owocowa Kolacja: 2 plasterki szynki z indyka i 2 plasterki wędzonego łososia albo pół małej wędzonej makreli, 1/2 czerwonej papryki, garść dowolnych kiełków, napar z rumianku

Dzień 2

Śniadanie : jajecznica z dwóch jaj z cebulą i szczypiorkiem, smażona na łyżeczce masła, zielona herbata

: jajecznica z dwóch jaj z cebulą i szczypiorkiem, smażona na łyżeczce masła, zielona herbata II śniadanie : duży jogurt naturalny z połową startego ogórka i posiekanym koperkiem, herbata owocowa

: duży jogurt naturalny z połową startego ogórka i posiekanym koperkiem, herbata owocowa Obiad : zupa krem z brokułów z łyżką jogurtu, sznycel cielęcy smażony na łyżeczce oleju, zielona herbata

: zupa krem z brokułów z łyżką jogurtu, sznycel cielęcy smażony na łyżeczce oleju, zielona herbata Przekąska : muesli z łyżki płatków owsianych, dwóch łyżek otrąb pszennych, garści malin lub truskawek i mały jogurt naturalny, herbata owocowa

: muesli z łyżki płatków owsianych, dwóch łyżek otrąb pszennych, garści malin lub truskawek i mały jogurt naturalny, herbata owocowa Kolacja: chudy biały ser pokrojony w plastry, przekładany plastrami pomidora, posypany posiekaną bazylią, zielona herbata



Dzień 3

Śniadanie : owsianka z otrąb (patrz: dzień 1), napar z kopru włoskiego

: owsianka z otrąb (patrz: dzień 1), napar z kopru włoskiego II śniadanie : sałatka z 2 garści rukoli, gotowanego buraka, połowy żółtej papryki, pokruszonego plastra sera typu feta i garści posiekanych orzechów włoskich, sos: łyżeczka oliwy, kilka kropli octu balsamicznego, suszony rozmaryn, zielona herbata

: sałatka z 2 garści rukoli, gotowanego buraka, połowy żółtej papryki, pokruszonego plastra sera typu feta i garści posiekanych orzechów włoskich, sos: łyżeczka oliwy, kilka kropli octu balsamicznego, suszony rozmaryn, zielona herbata Obiad : mrożony miks warzyw (np. marchewka, kalafior, brokuły) ugotowanych al dente, sos: mały jogurt naturalny, posiekany ząbek czosnku, pół łyżeczki ziół prowansalskich, herbata owocowa

: mrożony miks warzyw (np. marchewka, kalafior, brokuły) ugotowanych al dente, sos: mały jogurt naturalny, posiekany ząbek czosnku, pół łyżeczki ziół prowansalskich, herbata owocowa Przekąska : ogórek i pęczek rzodkiewek, zielona herbata

: ogórek i pęczek rzodkiewek, zielona herbata Kolacja: 2 garści gotowanej fasolki szparagowej z podsmażoną cebulą, herbata owocowa

Dzień 4

Śniadanie : koktajl bananowy: zmiksuj szklankę maślanki, dużego banan i łyżkę siemienia lnianego z łyżeczką natki, dodaj słodzik na bazie stewii do smaku, herbata owocowa

: koktajl bananowy: zmiksuj szklankę maślanki, dużego banan i łyżkę siemienia lnianego z łyżeczką natki, dodaj słodzik na bazie stewii do smaku, herbata owocowa II śniadanie : miks surowych warzyw z 2 łyżkami hummusu, zielona herbata

: miks surowych warzyw z 2 łyżkami hummusu, zielona herbata Obiad : zupa krem z soczewicy z 2 łyżkami orzechów włoskich, zielona herbata

: zupa krem z soczewicy z 2 łyżkami orzechów włoskich, zielona herbata Przekąska : kefir, 2 ogórki kiszone, zielona herbata

: kefir, 2 ogórki kiszone, zielona herbata Kolacja: 1 duży pomidor, 1 kulka sera mozzarella, łyżeczka pestek słonecznika, napar z rumianku

Dzień 5

Śniadanie : smażony na maśle omlet z 2 jajek, wymieszanych z 2 łyżkami mleka, czerwona papryka, herbata owocowa

: smażony na maśle omlet z 2 jajek, wymieszanych z 2 łyżkami mleka, czerwona papryka, herbata owocowa II śniadanie : serek wiejski z ogórkiem i ziołami, zielona herbata

: serek wiejski z ogórkiem i ziołami, zielona herbata Obiad : pieczony lub grillowany łosoś (200 g) z gotowanym kalafiorem, zielona herbata

: pieczony lub grillowany łosoś (200 g) z gotowanym kalafiorem, zielona herbata Przekąska : pieczone jabłko z łyżeczką miodu i cynamonem, zielona herbata

: pieczone jabłko z łyżeczką miodu i cynamonem, zielona herbata Kolacja: zupa krem z pomidorów z łyżką otrąb i posiekaną natka pietruszki, zielona herbata

Dzień 6

Śniadanie : dwie kanapki z chleba razowego z chudą szynką i pomidorem, herbata owocowa

: dwie kanapki z chleba razowego z chudą szynką i pomidorem, herbata owocowa II śniadanie : serek wiejski ze szczypiorkiem, zielona herbata

: serek wiejski ze szczypiorkiem, zielona herbata Obiad : zupa jarzynowa, pół pieczonego kurczaka (zjedz jedną porcję, np. udko, a resztę zostaw na następny dzień), gotowane brokuły, zielona herbata

: zupa jarzynowa, pół pieczonego kurczaka (zjedz jedną porcję, np. udko, a resztę zostaw na następny dzień), gotowane brokuły, zielona herbata Przekąska : sałatka owocowa: po garści truskawek i malin, kiwi pokrojone w kostkę, sos: pół kubeczka jogurtu naturalnego ze słodzikiem ze stewią, zielona herbata

: sałatka owocowa: po garści truskawek i malin, kiwi pokrojone w kostkę, sos: pół kubeczka jogurtu naturalnego ze słodzikiem ze stewią, zielona herbata Kolacja: parówki cielęce o obniżonej zawartości tłuszczu, sałatka z pomidora, kiszonego ogórka, żółtej papryki z łyżeczką oliwy, napar z kopru włoskiego

Dzień 7

Śniadanie : 2 jajka na miękko, kromka chleba razowego, 2 rzodkiewki, zielona herbata

: 2 jajka na miękko, kromka chleba razowego, 2 rzodkiewki, zielona herbata II śniadanie : sałatka z pomidorów i sera feta ze świeżymi ziołami, np. oregano lub bazylią, zielona herbata

: sałatka z pomidorów i sera feta ze świeżymi ziołami, np. oregano lub bazylią, zielona herbata Obiad : sałatka z kurczakiem: dwie garście rukoli, garść porwanych liści sałaty, ogórek, czerwona papryka, pół awokado, kurczak pokrojony w kostkę, sos: po łyżeczce oliwy, musztardy i soku z cytryny, herbata owocowa

: sałatka z kurczakiem: dwie garście rukoli, garść porwanych liści sałaty, ogórek, czerwona papryka, pół awokado, kurczak pokrojony w kostkę, sos: po łyżeczce oliwy, musztardy i soku z cytryny, herbata owocowa Przekąska : gruby plaster arbuza, zielona herbata

: gruby plaster arbuza, zielona herbata Kolacja: kromka chleba razowego z grubym plastrem chudego twarogu, szklanka maślanki, napar z rumianku

