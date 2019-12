Ślub kościelny to ceremonia zawierana w parafii, a ślub udzielany jest przez księdza. Przygotowanie do ślubu kościelnego wymaga więcej czasu, zaangażowania i dopełnienia formalności, niż uroczystość cywilna. Tutaj znajdziesz wszystko, co niezbędne do tego, by wszystkie przygotowania udały się bezproblemowo!