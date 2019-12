Pierwszy taniec weselny to niezwykle wzruszający i piękny moment wesela. Para tańczy po raz pierwszy już jako małżeństwo, a układ wyraża zwykle miłość i pożądanie partnerów. Wszystkie oczy gości zwrócone są w stronę nowożeńców, dlatego taniec musi być idealny! Tutaj znajdziesz wszystko, co go dotyczy: jak się przygotować, jaki układ stworzyć, jakie piosenki pasują idealnie na podkład…