Kolczyki to rodzaj biżuterii, który zwykle noszony jest w małżowinie usznej. Mogą być wykonane z wielu różnych tworzyw: srebra, złota, tytanu itp. Kolczyki są elementem wielu kobiecych stylizacji. W zależności do stylu, pasują na co dzień i na wielkie wyjście. Zobacz najmodniejsze modele kolczyków!