Tragus - wszystko, co warto wiedzieć o takim piercingu

Tragus to przekłucie skrawka ucha, tej małej odstającej chrząstki od strony twarzy. Wykonuje się je zazwyczaj centralnie na środku — w połowie długości, chociaż można umieścić kolczyk też nieco wyżej lub niżej, w zależności od budowy ucha i upodobań. Poza klasycznym tragusem istnieją jeszcze dwa: vertical tragus (pionowe przekłucie skrawka ucha) i anti-tragus (przekłucie chrząstki, która znajduje się tuż nad płatkiem ucha).



Spis treści:

Jeśli rozważasz ten rodzaj piercingu, polecamy wybrać się do doświadczonego piercera, który oceni budowę ucha i doradzi najlepsze umiejscowienie. Ze względu na różną budowę ucha nie wszystkie opcje będą możliwe. Po wybraniu miejsca, piercer zaznacza je markerem, specjalną igłą przekłuwa ucho i szybko wkłada kolczyk. Sam zabieg trwa bardzo krótko.

Tragusa nie powinno się wykonywać pistoletem, który „rozrywa”, a nie przekłuwa delikatną tkankę. Rana przez to jest większa i gorzej się goi.

Decydując się na tragus, masz do wyboru kilka rodzajów kolczyków: labret (klasyczny), barbell (sztanga) i bananabell (banan). Najlepiej, jeśli będą wykonane ze stali chirurgicznej, tytanu lub złota. Do tragusa nie poleca się kolczyków ze srebra ze względu na dużą zawartość niklu, który może barwić skórę na czarno i uczulać. W czasie gojenia nie powinno się wyjmować kolczyka założonego przez piercera.



fot. Adobe Stock, ErdalIslak

Tragus, podobnie jak helix, goi się ok. 2-3 miesiące. Rzadko zdarza się, żeby tragus migrował — jest to ryzyko większości przekłuć i zależy od indywidualnych preferencji organizmu. Ból plasowany jest, więc można uznać, że jest dosyć bolesny. Jest to jednak sprawa indywidualna i zależy od twojego progu bólu.