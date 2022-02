fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jeśli jedna lub dwie dziurki w płatkach uszu to dla ciebie za mało i szukasz czegoś więcej, mamy coś dla ciebie. Helix to ostatnio jedna z popularniejszych metod przekłuwania uszu. Nie jest skomplikowana ani zbyt bolesna (w skali do 10 ból jest oceniany na 2-3), w miarę dobrze się goi, a daje wiele opcji na ozdabianie uszu.



Spis treści:

przebija się chrząstkę przy krawędzi małżowiny usznej. Jeśli chcesz mieć kolczyk w tej części ucha, na zabieg przekłuwania idź do profesjonalnego studia piercingu. Takiej dziurki nie powinno się robić pistoletem, bo rozrywa on delikatną tkankę. Rana przez to jest większa i gorzej się goi. Profesjonalny piercer zrobi to sterylną igłą – zabieg będzie mniej bolesny.

W tym rodzaju piercingu. Jeśli chcesz mieć kolczyk w tej części ucha, na zabieg przekłuwania idź do profesjonalnego studia piercingu. Takiej dziurki nie powinno się robić pistoletem, bo rozrywa on delikatną tkankę. Rana przez to jest większa i gorzej się goi. Profesjonalny piercer zrobi to sterylną igłą – zabieg będzie mniej bolesny.



Kolczyk w języku - wszystko, co musisz wiedzieć przed piercingiem języka

Decydując się na piercing typu helix, masz do wyboru kilka rodzajów kolczyków. Może to być zwykłe kółko, labret, sztanga, podkówka z kulkami albo kółko z kulką. Kolczyk powinien być też dostosowany wielkością do przekłucia.



fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Helix goi się od kilku tygodni do 3 miesięcy. Aby proces gojenia przebiegał bez komplikacji, warto przestrzegać kilka podstawowych zasad:

staraj się nie dotykać ucha i jak najrzadziej bawić kolczykiem;

przez pierwsze 2 tygodnie gojenia, zmieniaj często poszewkę na poduszkę;

używając kosmetyków do włosów, uważaj, żeby nie dostały się do świeżej dziurki;

przemywaj ranę roztworem soli fizjologicznej.

Ceny piercingu rozpoczynają się od 60 zł. Zazwyczaj to cena za pakiet – przekłucie oraz kolczyk. Wybieraj renomowane miejsca, które zapewnią bezpieczeństwo i komfort zabiegu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.07.2019



Czytaj także:

Kolczyk w wardze - wszystko, co powinnaś wiedzieć przed przekłuciem

Tragus - wszystko, co warto wiedzieć o takim piercingu