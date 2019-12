Jazda na rowerze to nie tylko świetna zabawa, ale również doskonały trening kardio, który spala mnóstwo kalorii! Chcesz schudnąć i ujędrnić swoje ciało? Podpowiadamy, jak zacząć trenować jazdę na rowerze, by przyniosła efekty w krótkim czasie. To wystarczy, by stracić nawet kilkanaście kg!