Zaledwie dwa tygodnie temu Małgorzata Rozenek Majdan i Radosław Majdan zostali szczęśliwymi rodzicami malutkiego Henia. Obydwoje chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami z pierwszych chwil rodzicielstwa w mediach społecznościowych. Tym razem nie było inaczej. Pod jednym z ostatnich wpisów prezenterki pojawił się komentarz jej męża, który zupełnie rozczulił internautki.

Reklama

Radosław Majdan wspiera niewyspaną żonę

W jednym z ostatnich postów Rozenek-Majdan przyznała, że mierzy się z ogromnym zmęczeniem wywołanym przez nieprzespane noce. Mały Henio daje się rodzicom we znaki i funduje im wielokrotne pobudki w środku nocy. Na szczęście gwiazda może liczyć na ogromne wsparcie męża, który staje na wysokości zadania i pomaga żonie w nocnych obowiązkach. „Przyznał się” do tego w jednym z komentarzy.

Umówiłem się z Henrykiem na nasze nocne, męskie rozmowy. Tak między drugą a trzecią. - napisał Majdan

Fanki pary rozczuliła opiekuńczość Radosława Majdana i w komentarzach zalały go falą komplementów. Wiele z nich uważa, że taki mąż to skarb i wsparcie w trakcie tych pierwszych nocy jest nieocenione. Część z internautek uważa jednak, że nie ma powodów do ekscytacji, bo wychowanie dziecka należy do obojga rodziców i pomoc mężczyzny powinna być rzeczą naturalną.

Na komentarz męża odpowiedziała również sama Rozenek-Majdan, która wykazała się jak zawsze ogromnym poczuciem humoru.

A możecie przestać się umawiać i zacząć spać? - napisała gwiazda

Małgorzata Rozenek-Majdan - dzieci

Małgorzata jest mamą trzech chłopców. Dwóch starszych synów: Stanisława i Tadeusza ma z poprzedniego małżeństwa z Jackiem Rozenkiem. Wszystkie dzieci prezenterki przyszły na świat dzięki metodzie in-vitro, a ich poczęcie było związane z długim oczekiwaniem i licznymi wyrzeczeniami. Rozenek-Majdan wielokrotnie przyznała, że posiadanie dzieci to jedno z jej największych marzeń.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z życia gwiazd:

Te zdjęcia Julii Wieniawy i Macieja Musiała wywołały burzę. Czy młodych aktorów łączy coś więcej?

Małgorzata Kożuchowska o swoich dawnych stylizacjach: "Pełna wieś"

Małgorzata Rozenek wrzuciła rozczulające zdjęcie Henia i Radzia

Krupa wrzuciła zdjęcie córki w kostiumie. Internauci wytknęli jej, że Asha jest pulchna, a kostium za ciasny