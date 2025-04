Anna Lewandowska nie próżnuje po porodzie i wraz z fankami podjęła wyzwanie, by wrócić do formy sprzed ciąży, przy pomocy intensywnych treningów. Na swoim koncie na Instagramie zachęciła inne mamy, by dołączyły do akcji i również zaczęły ćwiczyć. Na wezwanie odpowiedziała także Małgorzata Rozenek-Majdan.

Rozenek odpowiada na wyzwanie Lewandowskiej

Odkąd Anna Lewandowska jest mamą, aktywnie wypowiada się na temat treningów i diety dla kobiet ciężarnych oraz świeżo upieczonych mam. Publikuje dużo informacji na ten temat na swoim blogu i w mediach społecznościowych. Dzieli się również wiedzą zdobytą od ekspertów i lekarzy. Tym razem w swoim wpisie zachęca do treningów, które pozwalają wrócić do formy sprzed ciąży.

Ale, ponieważ rzuciłam fajterskie wyzwanie, nie śmiem marudzić. Kocham moje dzieci nad życie! Niemniej... chętnie zobaczyłabym się na takim babskim wypadzie za miasto. Malutka Laura to, póki co, oaza spokoju, ale Klara... to istna torpeda – możemy przeczytać pod zdjęciem Lewandowskiej

Pod postem pojawiło się kilkaset komentarzy, a wśród nich wyznanie Małgorzaty Rozenek-Majdan, która 2 tygodnie temu przechodziła cesarskie cięcie. Wygląda na to, że gwiazda planuje już wkrótce wrócić do ćwiczeń, by odzyskać swoją smukłą sylwetkę.

Czekam jeszcze 4 tyg i wkraczam do akcji – napisała Rozenek-Majdan pod wpisem Lewandowskiej

W odpowiedzi Anna Lewandowska w pełni zaaprobowała decyzję koleżanki zachęcając ją do udziału w wyzwaniu. Większość specjalistów zaleca jednak, żeby po cesarskim cięciu należy wstrzymać się od wysiłku fizycznego nawet przez 3 miesiące, by nie naruszyć delikatnych szwów. Zachęta Lewandowskiej może być więc dla Rozenek niebezpieczne?

