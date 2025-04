Małgorzata Rozenek to niekwestionowana królowa telewizyjnych show i... mistrzyni cytatów. Pisząc o jej karierze telewizyjnej, nie sposób nie wspomnieć o takich programach jak "Perfekcyjna pani domu" czy "Projekt Lady", w których występowała w roli prowadzącej. Jednak Małgorzata Rozenek największą sympatię wzbudziła, kiedy pojawiła się telewizyjnym show "Azja Express" w roli uczestniczki. Partnerował jej wówczas mąż Radosław Majdan. Fani prezenterki do dziś wspominają cytaty z tego show! Program "Iron Majdan" umocnił pozycję Małgorzaty Rozenek jako królowej cytatów.

Cytaty Małgorzaty Rozenek z "Azji Express"

Gwiazda stacji TVN i były piłkarz zostali ulubioną parą hitowego show stacji. Nie ma co tu kryć - głównie za sprawą Małgorzaty Rozenek i jej zabawnych wypowiedzi. Wiele z nich została natychmiast wychwycona przez internautów, stając się tłem dla licznych memów. Cytaty Małgorzaty Rozenek pojawiały się nawet na koszulkach. Słowa "Nie mów do mnie teraz" czy "Taka nadzieja po mnie wstąpiła po tym pączku" zyskały miano kultowych.

Cytaty Małgorzaty Rozenek z "Iron Majdan"

Nic dziwnego, że po wybuchu popularności małżeństwa Majdanów, stacja TVN zaproponowała parze własny program. I to nie byle jaki! "Iron Majdan" to niewątpliwie jeden z najdroższych projektów w ramówce TVN. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są wysyłani w odległe zakątki świata, gdzie muszą sprostać, przygotowanym dla nich zadaniom. Emocji nie brakuje, a co za tym idzie - nie brakuje również soczystych cytatów Małgorzaty Rozenek! Zebraliśmy te - jak do tej pory - najlepsze!

Nowe odcinki "Iron Majdan" emitowane są na antenie stacji TVN w każdy poniedziałek o godzinie 22:30.

