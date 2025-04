Małgorzata Rozenek-Majdan zaledwie 3 tygodnie temu została po raz trzeci mamą, a już pokazała swoje zdjęcie w stroju kąpielowym.

To jej odpowiedź na komentarze fanek, które mówią, że gwiazda ma idealną figurę. Postanowiła udowodnić, że to tylko kwestia odpowiednich ubrać i lata praktyki w pozowaniu do zdjęć. Małgosia po raz kolejny udowodniła, że jest wspaniałą kobietą. Za jej dystans i zdrowe podejście do życia.

Dziewczyny, wiele z Was pisze do mnie co zrobiłam, że tak szybko wróciłam do formy🤔😁Każdej z Was odpisuje, że do formy to mi jeszcze bardzo daleko. Zdjęcia, które oglądacie na insta to często jedno zdjęcie wybrane z bardzo wielu zrobionych. Po tylu latach po prostu wiem jak się ustawić żeby wyglądać lepiej, szczuplej, korzystniej, ale nie chcę, tworzyć jakiejś nieistniejącej rzeczywistości i dlatego pokazuje Wam jak teraz wyglądam 😁

- napisała Małgorzata Rozenek-Majdan