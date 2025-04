Jeśli chodzi o kupowanie świątecznych prezentów, ludzi można podzielić na dwie grupy: tych, którzy już od poprzedniego Bożego Narodzenia planują podarunki na następne święta oraz tych, którzy w panice jadą do centrum handlowego w dzień Wigilii.

Jak do prezentów dla bliskich podchodzi Małgorzata Rozenek? Perfekcyjna Pani Domu lubi mieć wszystko pod kontrolą i w kupnie bożonarodzeniowych podarunków nie przeszkadza jej nawet... środek lata.

Kiedy Małgorzata Rozenek kupuje prezenty na święta?

Gwiazda podchodzi do kwestii świątecznych prezentów bardzo metodycznie. Dla wielu rodzin taki duży wydatek na święta jest sporym obciążeniem domowego budżetu. Warto więc zainspirować się Perfekcyjną, która małą uwagę przywiązuje do tego, kiedy kupuje podarunki.

Małgorzata Rozenek kupuje prezenty bożonarodzeniowe cały rok. Jak sama mówi, jeśli spotka idealny prezent w lipcu, nie przejmuje się tym, że jest środek lata i po prostu przechowuje go aż do Wigilii. Czas leci szybko, więc im dłużej odkłada się ten obowiązek, tym mniej czasu zostaje na wybranie czegoś, co obdarowywanej osobie sprawi prawdziwą radość.

Wiele osób pewnie chętnie zrobiłoby podobnie, jednak obawiają się, że prezenty prędzej czy później zostaną odnalezione i niespodzianka będzie zepsuta. Małgorzata Rozenek chowa je więc w bezpiecznym sekretnym miejscu.

Perfekcyjna Pani Domu nie kupuje jednak wszystkich prezentów od razu. Prawie do samego końca czeka z wyborem podarunków dla swoich synów. Wszystko dlatego, że jak to nastolatkowie, w ciągu roku bardzo często zmieniają swoje upodobania. Coś, co może podobać im się w marcu, w grudniu może ich już nudzić!

