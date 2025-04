Zapewne Joanna Krupa przyzwyczaiła się do niesympatycznych komentarzy, krytyki i złośliwości pod swoim adresem, ale teraz pojawiają się one w kontekście macierzyństwa i dotykają córki modelki. Krupa umieściła fotkę ślicznej córeczki na Instagramie - piszemy, co stało się potem...

Reklama

Asha-Leigh w kostiumie kąpielowym od Burberry

Joanna Krupa przyznaje, że córka jest dla niej całym światem. 7-miesięczna niebieskooka blondynka skradła jej serce, dlatego celebrytka niemal codziennie chwali się nią przed światem ryzykując, że spotka ją kąśliwy komentarz. Tak się stało, gdy pokazała na swoim Instagramie małą Ashę w kostiumie kąpielowym. Dziewczynka, jak na niemowlę, jest krąglutka, ale nie odbiega od żadnej normy.

Obserwatorzy musieli jednak dodać przysłowiowe trzy grosze i zamiast podkreślić, że córka modelki jest absolutnie uroczą dziewczynką, to zdecydowali się zwrócić uwagę na to, że jest dość pulchnym niemowlakiem.

Nie szczędzili też słów krytyki pod adresem Krupy, która założyła jej rzekomo za mały kostium kąpielowy. Pod postem pojawiło się kilkaset opinii - w ich gąszczu obrończynie Krupy, fanki urody małej Ashy-Leigh, osoby bezstronne i matki, które „wiedzą lepiej”.

Ona jest od mleka krowiego taka pulchna?

Niezbyt ciasny ten strój?

Hmm. Dziecko zdrowe, ale ten kostium za ciasny w pachwinach!

Jak widać na kolejnym zdjęciu córki Krupy w kostiumie, dziewczynka już staje na nogach i ewidentnie jest radosnym, zadowolonym dzieckiem. Z pewnością okazałaby bunt i niezadowolenie, gdyby kostium okazał się za ciasny albo gdyby coś jej dolegało, prawda? Naszym zdaniem Asha-Leigh prezentuje się uroczo i jest bardzo podobna do swojej pięknej mamy.

Reklama

Czytaj więcej: Jak mieszka Agnieszka Kaczorowska? Spójrz na pokój jej córeczki!Lewandowska wybrała wózek dla małej Laury - kosztuje tyle, co tygodniowy urlopCiąża po 40-tce ma swoje minusy. Ile przytyła Małgorzata Rozenek w ciąży?