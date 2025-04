Dziś o godzinie 6:35 Gang Majdana powiększył się. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan zostali rodzicami po raz pierwszy! Zarówno świeżo upieczona już po raz trzeci mama, jak i maleńki syn małżeństwa czują się doskonale.

Małgorzata Rozenek urodziła syna

Para zdecydowała się na równie tradycyjne imię. Ich nowo narodzony synek dostał imię Henryk, a Radosław Majdan na pierwszym zdjęciu pieszczotliwie nazywa go Heniem.

Pisze też, że to najszczęśliwszy dzień jego życia. Całej rodzinie życzymy, by kolejne były jeszcze szczęśliwsze!

Tak jak poprzednie dzieci Małgorzaty Rozenek, najmłodszy syn pary został poczęty przez in vitro. Prezenterka telewizyjna i były bramkarz długo starali się o dziecko - niestety bezskutecznie. Nie poddali się jednak nawet po wielu nieudanych próbach, a w połowie grudnia ubiegłego roku przekazali światu radosne nowiny.

Małgorzata Rozenek miała w planach, by po porodzie dać sobie chwilę na odpoczynek, a następnie całą rodziną wyjechać na prawie 2 miesiące za granicę, by poznać się i oswoić z nowym członkiem rodziny, a do Polski wrócić już jako zgrana paczka. Jak jednak te plany się zmienią przez pandemię - jak na razie nie wiadomo.

To trzeci syn Perfekcyjnej Pani Domu. Stanisław i Tadeusz są dziećmi z poprzedniego małżeństwa gwiazdy z aktorem Jackiem Rozenkiem, które trwało 10 lat.

To za to pierwsze dziecko Radka Majdana, który chociaż podobnie do swojej żony ma na koncie już trzecie małżeństwo, nie doczekał się do tej pory potomka. Wcześniej były bramkarz był związany prze 3 lata z Dodą, a także 5 lat z projektantką mody Sylwią Koperkiewicz.

