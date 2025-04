Na TVN startuje nowy show – „Iron Majdan”. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wyruszyli w podróż dookoła świata i przy okazji wystawili swoje małżeństwo na próbę. I to niejedną! Jak poradzą sobie w ekstremalnych i niebezpiecznych sytuacjach? Będzie się działo.

Jedną z wiosennych nowości na antenie TVN będzie gwiazdorski reality show „Iron Majdan”. Założenia wydają się proste. Małgorzata i Radosław Majdanowie podróżują po świecie i wykonują różne zadania. Jednak próby, którym będą poddawani, są na tyle ekstremalne, że absolutnie nic prostego w tym show dla nich nie będzie. Za to para będzie mogła się przekonać, na ile mogą na sobie polegać i czy są idealnym małżeństwem.

W każdym odcinku Małgorzata i Radosław cel podroży poznają w ostatniej chwili. Nie wiedzą, co ich czeka i jakie zadanie będą mieć do wykonania, dopóki nie przybędą na miejsce. A nie będą to łatwe zadania! Wrestling, wspinaczka górska, gaszenie pożaru – to tylko zajawka tego, co czeka widzów w wykonaniu tej gwiazdorskiej pary w „Iron Majdan”. Sceny kręcono między innymi na gali wrestlingu w Las Vegas, w Gruzji, na Islandii i na pięknej, tropikalnej wyspie.

Jesteście ciekawi, jak poradzą sobie Małgorzata i Radosław Majdanowie? W takim razie od 5 marca rezerwujcie sobie poniedziałkowe wieczory. Emisja „Iron Majdan” o godz. 22:30.

