Syn Małgorzaty Rezenek-Majdan i Radosława Majdana urodził się 10 czerwca, a już jest gwiazdą Instagrama. Rozczulające zdjęcia uroczego malucha publikują w mediach społecznościowych szczęśliwi rodzice. Fotografie błyskawicznie zdobywają tysiące polubień i komentarzy. Bardzo podobnie było tym razem. Zdjęcie śpiącego Henia i jego zmęczonego taty rozczuliło nawet nas :)

Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcie śpiącego męża i synka

Zdjęcie, które tak rozczuliło fanki prezenterki, przedstawia małego Henia śpiącego obok swojego taty. Małgorzata Rozenek okrasiła zdjęcie wpisem, z którego wynika, że zmęczony noszeniem synka tata zasnął po ciężkiej nocy.

Nie zapomniała wspomnieć, że docenia swojego męża za to, że jest kochającym i troskliwym ojcem, a przy tym... wytrwałym, bo maluszek najwyraźniej bywa aktywny w nocy. Napisała, że tata nosił go przez 2 godziny nad ranem.

Gwiazda dodała, że kocha ich obu i ma nadzieję, że wkrótce nocna aktywność Henia nieco straci na sile. Tym samym w pewien sposób odpłaciła się mężowi za czasy, w których to on zamieszczał zdjęcia, na których widać było ją śpiącą.

Fanki rozczulone i gotowe do dawania cennych rad

Chyba trudno o miejsce w internecie, w którym młode mamy nie radziłyby sobie wzajemnie jak coś zrobić lepiej... Chyba wszystkich rozczulił widok śpiących obok siebie ojca i syna, ale internautki zauważyły, że Henio śpi we własnym koszyku. Jedna z nich poleciła, by spróbowali spać we trójkę, bo u niej ta metoda sprawdza się doskonale.

Inne zauważyły, że dzięki pomocy męża, zmęczona mama ma chwile wytchnienia, co oczywiście warto docenić:

Dwa słodziaki. Niech nosi a mama niech wypoczywa.

Ten widok rozczuli chyba każdego, nawet największego twardziela.

Choć mały Henryk nie ma jeszcze tygodnia, niektóre fanki dostrzegły już... podobieństwo. Żartowały, że ojciec i syn są do siebie podobni jak dwie krople wody.

