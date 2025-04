Zaledwie dwa tygodnie temu Małgorzata Rozenek Majdan i Radosław Majdan zostali szczęśliwymi rodzicami malutkiego Henia. Obydwoje chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami z pierwszych chwil rodzicielstwa w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że prezenterka nie nacieszy się zbyt długo spokojem. Właśnie poinformowała, że już wróciła do pracy.

Małgorzata Rozenek-Majdan wielokrotnie podkreślała, że uwielbia swoją pracę i zamierza do niej wrócić po porodzie najszybciej, jak tylko się da. Jej fanki nie spodziewały się jednak, że stanie się to zaledwie 2 tygodnie po cesarskim cięciu. Gwiazda na swoim koncie na Instagramie potwierdziła, że wróciła już na plan nowego sezonu programu „Projekt Lady”.

Zdjęcia do Projektu Lady 5 ruszyły pełną parą. Nie ukrywam, że na początku byłam przerażona perspektywą powrotu na plan dwa tygodnie po urodzeniu dziecka. Pierwotnie zdjęcia miały ruszyć w marcu i potrwać do połowy kwietnia, ale epidemia wszystko pokrzyżowała. Miałam dzięki temu piękną, książkową końcówkę ciąży, co bardzo ucieszyło mojego lekarza prowadzącego, który się śmiał, że trzeba było światowej pandemii żebym zaczęła się zachować jak kobieta w ciąży. Tak dobrze się czułam, że trudno mi było zwolnić, ale jak świat zwolnił to ja tez siłą rzeczy. Kiedy zdjęcia się przesunęły wiadomo było, że musimy wejść na plan dosyć szybko po moim porodzie. Cykl produkcyjny tego wymaga. Montaż, postprodukcja to wszystko zajmuje dużo czasu, a chcemy zdążyć na wrzesień.

– możemy przeczytać w opisie pod zdjęciem Rozenek