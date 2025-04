Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan 10 czerwca ogłosili, że zostali rodzicami po raz pierwszy. Małżeństwo doczekało się synka, a synowie Małgosi z pierwszego małżeństwa, braciszka. Majdanowie postawili na bardzo eleganckie i tradycyjne imię dla chłopca. Nazwali go Henryk, czyli w zdrobnieniu - Henio. Sprawdź, co oznacza to imię, skąd pochodzi i jakie cechy opisuje.

Znaczenie imienia Henryk

Henryk nie ma łatwego charakteru, mimo to cieszy się sympatią wielu osób i zawsze stanowi chętnie widzianego kompana na niejednym spotkaniu przyjaciół. To bardzo wesoły i otwarty człowiek. Potrafi docenić przyjaciół i zawsze można na nim polegać w trudnych chwilach. Henryk to prostolinijny oraz uczciwy człowiek. Niestety czasem zbyt wiele od innych wymaga, a na siebie nie potrafi spojrzeć całkowicie obiektywnie. Nie umie tym samym przyznać się do błędu lub braku racji.

Henryk to urodzony przywódca. Pewny siebie mężczyzna, który dąży do celu. Cechują go odwaga, a czasami brawura. Zawsze wie, czego chce. Wrodzona inteligencja pomaga mu w podejmowaniu słusznych decyzji. Zdarza się jednak, że kieruje się emocjami.

Pochodzenie imienia Henryk

Imię Henryk ma pochodzenie germańskie. Do Polski trafiło już w XII wieku. W średniowiecznych księgach zapisywano je w łacińskim brzmieniu Henricus. W 1400 r. pojawia się spolszczony zapis Henryk.

Imieniny Henryka

Henryk imieniny obchodzi 17, 19, 20, 25 stycznia, 15, 19 lutego, 2, 8, 16 marca, 10 kwietnia, 10, 18 czerwca, 12, 13, 15 lipca, 2 września, 2, 4 listopada, 5 grudnia. Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Henryka jest 19 stycznia.

