Radosław Majdan nie mógł przejść obok tych słów obojętnie. Na Instagramie byłego sportowca i biznesmena pojawiło się wspólne zdjęcie z Małgorzatą Rozenek. Obserwujący porównali gwiazdę stacji TVN do byłej żony Majdana, Dody. Pod wpisem zawrzało. Głos w sprawie zabrał również Radosław Majdan, który stanął w obronie żony.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali się na pokaz mody Ewy Minge do Paryża. Przebieg imprezy relacjonowali w social mediach. Po zakończonym pokazie, zamieścili na Instagramie wspólne zdjęcie. Małgorzata Rozenek jest na nim ubrana w efektowny, lecz dość ekstrawagancki komplet projektu Ewy Minge. Pod fotografią natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedna z komentujących zauważyła podobieństwo między Małgorzatą Rozenek a Dodą.

Radosławowi Majdanowi najwyraźniej nie spodobało się to porównanie. Postanowił na nie odpowiedzieć w ostrych słowach.

Komentarz Radosława Majdana nie zakończył dyskusji pod zdjęciem. W odpowiedzi pojawiły się kolejne wpisy śledzących profil byłego sportowca. Wielu z komentujących potwierdziło, że również dostrzegają podobieństwo między paniami.

- Też pomyślałam o tym podobieństwie. Więc skoro więcej osób tak uważa to coś w tym jest. - Na serio na pierwszy rzut oka myślałam, ze to Dorotka. P.S. To nie złośliwość. - Panie Radku bardzo lubię Małgosię, ale również najpierw na zdjęciu rozpoznałam Dodę. Stylizacje bardzo podobne, aczkolwiek jedna i druga to piękne kobiety i nie widzę powodu, by musiały sobie czegokolwiek zazdrościć

- czytamy w komentarzach.