Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan są parą od 2013 roku. Chociaż na początku budzili spore zaskoczenie w polskim show biznesie, szybko udowodnili, że ich miłość jest niezwykle silna, a oni sami stworzeni dla siebie. 10 września para świętowała 4. rocznicę ślubu. Z tej okazji Radosław Majdan przygotował dla żony wyjątkowy upominek.

Na swoim koncie na Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała krótkie video, które zmontował dla niej w prezencie jej mąż. Nagranie przedstawia kompilację najważniejszych zdjęć z życia pary, a w tle słychać ich ulubioną piosenkę. Prezenterka przyznała, że nagranie bardzo ją poruszyło.

Taką niespodziankę przygotował dla mnie Radosław z okazji 4. rocznicy ślubu. Nasza ukochana piosenka, najważniejsze momenty, siedzę i płaczę oglądając to po raz kolejny... KOCHAM GO

Taką niespodziankę przygotował dla mnie Radosław z okazji 4. rocznicy ślubu. Nasza ukochana piosenka, najważniejsze momenty, siedzę i płaczę oglądając to po raz kolejny... KOCHAM GO

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan poznali się w 2013 roku podczas premiery filmu „Mój biegun”. To właśnie wtedy piłkarz i prezenterka rozmawiali po raz pierwszy, a Majdan poczuł motylki w brzuchu i postanowił poderwać Perfekcyjną Panią Domu.

Zaczęło się tak, że ja robiąc pierwszy krok, chciałem od Małgosi numer telefonu. Wymyśliłem sobie, że jeżeli zapyta się mnie: „Po co ci mój numer”, to powiem, że to będzie jakiś biznesowy aspekt. Natomiast miałem nadzieję, że nie zapyta się, jaki. A że było duże zamieszanie, fotografowie, bo to było w kinie, więc nie miała czasu zapytać się, po co mi jej numer, więc dała mi go. A ja nie musiałem wymyślać i pocić się, żeby wymyślić jakieś sensowne wytłumaczenie

- powiedział Radek w jednym z wywiadów