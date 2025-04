„W pociągu zagadał do mnie facet piękny niczym Apollo. Zapomniałam języka w gębie, choć zawsze marzyłam o przystojniaku”

„Uchyliłam jedno oko, jednocześnie kierując spojrzenie w okno i starając się wykazać zainteresowanie mijanym pejzażem. Siedział z wyciągniętymi nogami i czytał. Intensywnie myślałam, jak wrócić do przerwanej, krótkiej, ale jednak konwersacji, i bezwiednie zaczęłam się w niego wpatrywać. No, co tu dużo gadać, gapiłam się jak sroka w gnat”.