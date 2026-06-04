Nigdy nie zapomnę tamtego niedzielnego popołudnia. W domu moich rodziców zawsze pachniało szarlotką i świeżo parzoną kawą. To był nasz rytuał. Przyjeżdżałam do nich z mężem i dziećmi, żeby spędzić razem czas, oderwać się od codziennych obowiązków i po prostu cieszyć się swoją obecnością. Moi rodzice, Teresa i Jan, byli ludźmi skromnymi. Przez całe życie ciężko pracowali, by zapewnić mi dobry start, ale nigdy nie opływali w luksusy. Ich mieszkanie było urządzone w starym, przytulnym stylu, pełne pamiątek i zdjęć.

Zawsze jednak zauważałam u nich pewną słabość – ogromnie zależało im na opinii innych. Często słyszałam, jak mama opowiadała o sąsiadkach, o tym, co kupiła pani Krysia spod czwórki, albo gdzie na wakacje pojechał syn państwa Kowalskich. Nie przywiązywałam do tego większej wagi, traktując to jako niegroźne plotki starszych ludzi.

Propozycja był zbyt piękna

Tamtej niedzieli usiedliśmy w salonie. Tata wydawał się niezwykle podekscytowany. Przez dłuższą chwilę stukał palcami o stół, a mama uśmiechała się promiennie, krojąc ciasto. W końcu tata odchrząknął, poprawił okulary i spojrzał na nas z dumą.

– Mamy dla was niespodziankę. Zdecydowaliśmy z mamą, że w tym roku zabieramy was wszystkich na wakacje. Do Hiszpanii. Wynajęliśmy piękną willę z basenem na dwa tygodnie.

Zamarłam z kawałkiem ciasta w dłoni. Spojrzałam na męża, który wyglądał równie na równie zszokowanego. Hiszpania? Willa z basenem? Wiedziałam, ile kosztują takie wyjazdy. To były ogromne kwoty, a rodzice utrzymywali się ze świadczeń emerytalnych.

– Tato, mamo... to wspaniały gest, ale to musi kosztować fortunę. Nie możemy tego od was przyjąć. Przecież to wasze oszczędności – powiedziałam stanowczo, starając się ukryć narastający niepokój.

– O nic się nie martw, córeczko – odpowiedziała mama, machając lekceważąco ręką. – Odłożyliśmy trochę grosza. Całe życie oszczędzaliśmy, chcemy wreszcie zrobić coś dla rodziny. Zobaczysz, jak wspaniale będzie. Dzieci będą zachwycone basenem, a my odpoczniemy. Zresztą, pani Krysia była w zeszłym roku w Grecji i cały czas o tym opowiada. Zobaczy, że my też potrafimy żyć na poziomie.

Te ostatnie słowa wzbudziły moje wątpliwości, ale widząc ich ogromną radość i entuzjazm, nie potrafiłam odmówić. Byli tacy dumni. Zgodziłam się, wierząc, że faktycznie przez lata zgromadzili kapitał na ten jeden, wymarzony wyjazd.

Wakacje miały być jak ze snu

Przygotowania do wyjazdu mijały w atmosferze ogromnej ekscytacji. Rodzice kupowali nowe ubrania, walizki, a nawet specjalne kapelusze na słońce. Kiedy w końcu wylądowaliśmy w Alicante, poczułam, że faktycznie znaleźliśmy się w raju. Willa była oszałamiająca. Znajdowała się na wzgórzu, z którego roztaczał się widok na lazurowe morze. Przestronne pokoje, marmurowe posadzki, ogromny taras i prywatny basen, w którym moje dzieci natychmiast zaczęły radośnie pluskać.

Rodzice zachowywali się jak prawdziwi arystokraci. Tata spacerował po tarasie w lnianej koszuli, a mama robiła mnóstwo zdjęć, które od razu kazała mi wysyłać do różnych znajomych.

– Zrób mi zdjęcie na tle tych palm. Niech Krysia zobaczy, jakie tu mamy widoki – mówiła, pozując z szerokim uśmiechem.

Codziennie chodziliśmy do drogich restauracji. Próbowałam zapłacić chociaż za część posiłków, ale tata za każdym razem stanowczo odsuwał moją rękę, kładąc na stole gotówkę. Zamawialiśmy owoce morza, wspaniałe desery, świeże soki. Dzieci były w siódmym niebie, a ja z każdym dniem coraz bardziej odpuszczałam swoje obawy. Skoro rodzice wszystko zaplanowali, to chyba wiedzieli, co robią. Spędzaliśmy czas na długich spacerach po piaszczystych plażach, zwiedzaliśmy urokliwe miasteczka, a wieczorami siedzieliśmy na tarasie, słuchając szumu fal. To były idealne, rodzinne wakacje, które miały na zawsze pozostać w naszej pamięci jako czas absolutnej beztroski.

Przypadkiem odkryłam źródło

Po powrocie do kraju rzeczywistość szybko o sobie przypomniała, ale wciąż żyliśmy wspomnieniami z Hiszpanii. Miesiąc po powrocie pojechałam do rodziców, żeby pomóc im w drobnych porządkach i zgrać wszystkie zdjęcia z wyjazdu na ich komputer. Rodzice poszli do sklepu po świeże bułki, a ja usiadłam przy biurku taty w salonie. Chciałam zapisać zdjęcia na pendrive, ale nigdzie nie mogłam go znaleźć. Pomyślałam, że może schował go do górnej szuflady, gdzie zazwyczaj trzymał różne drobne akcesoria elektroniczne.

Otworzyłam szufladę. Pendrive‘a tam nie było, ale moją uwagę przykuła gruba koperta z logo jakiejś nieznanej mi firmy finansowej. Leżała na samym wierzchu, niedbale rzucona, jakby ktoś przeglądał ją w pośpiechu i w nerwach zapomniał schować głębiej. Zwykle nie zaglądam w cudze dokumenty, ale słowo „Wezwanie” wydrukowane czerwoną czcionką sprawiło, że moje serce zabiło mocniej. Drżącymi dłońmi wyciągnęłam z koperty pismo.

Zaczęłam czytać, a z każdym kolejnym słowem czułam, jak grunt usuwa mi się spod nóg. To było przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej raty. Kwota kredytu opiewała na sumę, która przyprawiała o zawrót głowy, a oprocentowanie było po prostu lichwiarskie. Z dokumentu wynikało, że umowa została zawarta na dwa tygodnie przed naszym wylotem do Hiszpanii.

Przewróciłam kartkę. Dołączona była do niej kopia umowy pożyczkowej. Moi rodzice wzięli ogromny kredyt konsumpcyjny w parabanku. Ale to nie było wszystko. Na dnie szuflady leżał kolejny dokument – umowa z lombardem. Z przerażeniem przeczytałam listę zastawionych przedmiotów. Był tam złoty zegarek taty, który dostał na rocznicę ślubu, zabytkowa srebrna cukiernica i... kolia babci. Nasza największa rodzinna pamiątka, przekazywana z pokolenia na pokolenie, którą mama zawsze trzymała w szkatułce na specjalne okazje. Zastawili to wszystko.

Czułam, jak łzy napływają mi do oczu. Brakowało mi tchu. Luksusowa willa, owoce morza, beztroskie spacery – to wszystko było iluzją. Zbudowali ten wyjazd na dramatycznym długu, którego z ich niewielkich emerytur nigdy nie będą w stanie spłacić. Oprocentowanie rosło w zastraszającym tempie.

Konfrontacja była gorzka

Klucz zgrzytnął w zamku. Rodzice wrócili ze sklepu, rozmawiając wesoło. Kiedy weszli do salonu i zobaczyli mnie z dokumentami w dłoniach, zapadła grobowa cisza. Uśmiech natychmiast zniknął z twarzy mamy, a tata zbladł jak ściana. Papierowa torba z bułkami wysunęła mu się z rąk i upadła na podłogę.

– Co to jest? – zapytałam cicho, chociaż w środku cała dygotałam. – Co wyście zrobili?

Mama zasłoniła twarz dłońmi i usiadła ciężko na kanapie. Tata stał nieruchomo, wpatrując się w podłogę.

– Martusiu... my tylko chcieliśmy... – zaczął tata łamiącym się głosem. – Chcieliśmy, żeby było pięknie. Żebyśmy mieli wspomnienia.

– Wspomnienia?! – wybuchłam, nie mogąc już opanować emocji. – Wzięliście pożyczkę na lichwiarski procent! Zastawiliście kolię babci! Jak mogliście mi to zrobić? Jak mogliście zrobić to sobie? Przecież wy do końca życia będziecie to spłacać!

Mama zaczęła cicho płakać.

– Krysia z czwartego piętra ciągle się chwaliła... – wyłkała mama. – Wszyscy dookoła wyjeżdżają, opowiadają o luksusach. My przez całe życie nigdzie nie byliśmy. Chciałam chociaż raz pokazać im, że nas też stać. Że nasza rodzina też może mieć takie wspaniałe wakacje. Kiedy wróciliśmy i pokazałam im zdjęcia z tej willi, patrzyli z takim podziwem. Wreszcie nikt nie patrzył na nas z góry.

Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Zrobili to wszystko z powodu sąsiadów. Z powodu głupiej dumy i chęci zaimponowania ludziom, którzy tak naprawdę nie mieli żadnego znaczenia. Zrujnowali swoją stabilność finansową, żeby przez dwa tygodnie móc udawać kogoś, kim nie są.

– Oddaliście pamiątki rodzinne, wzięliście dług, który zniszczy wam życie, tylko po to, żeby pani Krysia wam zazdrościła? – zapytałam, czując ogromną bezsilność.

Tata podszedł do mnie i spróbował mnie przytulić, ale cofnęłam się o krok.

– Myśleliśmy, że jakoś to spłacimy. Będziemy oszczędzać na jedzeniu, na rachunkach... – tłumaczył nieporadnie.

– Z czego? Z tych groszy, które wam zostają po opłaceniu czynszu? Widzieliście to oprocentowanie? Za kilka miesięcy zabiorą wam to mieszkanie!

Będziemy za to płacić latami

Tamten dzień zmienił wszystko w naszej rodzinie. Beztroska prysła jak bańka mydlana. Musiałam natychmiast wziąć sprawy w swoje ręce, zanim dług pochłonie dorobek ich całego życia, zanim zostaną na bruku. Wspólnie z mężem przeanalizowaliśmy sytuację. Musieliśmy wykorzystać nasze oszczędności, które odkładaliśmy na remont mieszkania, żeby spłacić ten lichwiarski kredyt i zatrzymać lawinę odsetek. Udało nam się też wykupić z lombardu kolię babci, choć kosztowało to majątek.

Rodzice byli zdruzgotani swoim postępowaniem. Dopiero teraz dotarł do nich pełen widok sytuacji. Widziałam, jak ciężko znoszą świadomość, że zamiast dać nam wspaniały prezent, obciążyli nas tym problemem. Mama przestała wychodzić na spotkania z sąsiadkami. Zdjęcia z Hiszpanii, które jeszcze niedawno z taką dumą pokazywała każdemu, zniknęły w głębokiej szufladzie.

Nasze relacje stały się chłodne. Chociaż staram się im wybaczyć, to za każdym razem, gdy patrzę na mamę, przypominam sobie to wezwanie do zapłaty. Zrozumiałam wtedy bolesną prawdę. Czasami najgorsze decyzje podejmujemy nie z biedy czy z konieczności, ale z próżności i strachu przed tym, jak ocenią nas inni. Cena prestiżu, za który zapłacili moi rodzice, była zdecydowanie zbyt wysoka, a rachunek za ich chęć zaimponowania sąsiadom będziemy spłacać jeszcze przez bardzo długi czas.

Marta, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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