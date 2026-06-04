Kiedy odbieraliśmy klucze do naszego pierwszego, wymarzonego mieszkania, płakałam ze wzruszenia. To miało być nasze wspólne gniazdko, azyl, w którym w końcu zaczniemy budować prawdziwą rodzinę. Filip stał obok mnie, uśmiechał się szeroko i gładził mnie po plecach. Wszystko wydawało się idealne. Mieliśmy przed sobą kilkutygodniowy remont, ale byłam pełna zapału. W wyobraźni widziałam już te jasne, przytulne wnętrza, w których będziemy spędzać spokojne wieczory.

Mąż przesadnie oszczędzał

Rzeczywistość jednak szybko zweryfikowała moje wyobrażenia. Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu prac, Filip zaczął nerwowo reagować na każdy, nawet najmniejszy wydatek. Zaczęło się od rezygnacji z ekipy, która miała położyć kafelki w łazience. Potem stwierdził, że fachowcy od malowania ścian życzą sobie stanowczo zbyt wiele.

– Przecież sami możemy to zrobić, Soniu – powiedział pewnego wieczoru, gdy przeglądaliśmy kosztorysy. – Po co mamy płacić obcym ludziom, skoro to tylko machanie wałkiem? Pieniądze, które zaoszczędzimy, przydadzą się na lepsze meble. Musimy myśleć racjonalnie.

– Filip, ale my oboje pracujemy na pełny etat – próbowałam oponować, czując, jak ogarnia mnie zmęczenie na samą myśl o dodatkowych obowiązkach. – Kiedy mamy to robić? W nocy?

– Jeśli trzeba będzie, to tak. Jesteśmy młodzi, damy radę. Nie możemy wydawać pieniędzy na prawo i lewo.

Zgodziłam się. Chciałam być dobrą, wspierającą żoną. Wierzyłam, że budujemy coś razem i że te wyrzeczenia mają głębszy sens.

Noce spędzałam na malowaniu

Moje życie zamieniło się w niekończący się maraton. Rano wstawałam do biura, spędzałam tam osiem godzin, starając się zachować resztki skupienia, a po powrocie przebierałam się w dresy poplamione farbą i jechałam do naszego nowego mieszkania. Filip przyjeżdżał rzadziej. Tłumaczył się nadgodzinami, ważnymi projektami i koniecznością zarabiania na nasze utrzymanie.

Zostawałam sama w pustych, pokrytych folią malarską pokojach. Godzinami nakładałam kolejne warstwy farby, wdychając jej specyficzny zapach, który po pewnym czasie zaczął wywoływać u mnie zawroty głowy. Ręce odmawiały mi posłuszeństwa, a plecy bolały tak bardzo, że nie mogłam w nocy spać.

Kiedy Filip w końcu pojawiał się w mieszkaniu, rzucał tylko okiem na moje postępy i wzdychał ciężko.

– Tutaj są smugi, Soniu. Musisz nałożyć jeszcze jedną warstwę – instruował mnie, opierając się o futrynę. – Widzisz? Oszczędziliśmy kilka tysięcy złotych. Warto było się trochę pomęczyć.

Nie miałam siły się kłócić. Chciałam tylko skończyć ten remont i w końcu normalnie żyć. Każdy zaoszczędzony grosz rzekomo wędrował na nasze wspólne konto oszczędnościowe, do którego Filip miał wyłączny dostęp, ponieważ to on zajmował się naszymi finansami. Ufałam mu bezgranicznie. W końcu byliśmy małżeństwem, zespołem grającym do jednej bramki. Tak przynajmniej mi się wydawało.

Mąż mnie oszukiwał

To był czwartek, późny wieczór. Wróciliśmy do wynajmowanej jeszcze kawalerki, oboje wyczerpani. Filip od razu poszedł pod prysznic, zostawiając swój telefon na stole w kuchni. Robiłam herbatę, kiedy ekran urządzenia rozbłysnął, a znajomy dźwięk powiadomienia przerwał ciszę.

Zazwyczaj nie zaglądałam do jego telefonu. Szanowaliśmy swoją prywatność. Jednak tym razem mój wzrok sam powędrował w stronę ekranu. Zobaczyłam imię jego matki, Krystyny. Kobieta od zawsze była specyficzna, często narzekała na swój los i wymagała od Filipa nieustannej uwagi, ale starałam się z nią żyć w zgodzie.

Fragment wiadomości, który wyświetlił się na ekranie, brzmiał: „Dziękuję za ten przelew, synku. Wiedziałam, że na ciebie zawsze mogę liczyć, nie to co na twojego ojca. Te pieniądze za malowanie bardzo mi się przydadzą”.

Zamroziło mnie. Pieniądze za malowanie? Jakie pieniądze? Przecież to ja malowałam te ściany, żebyśmy mogli zaoszczędzić. Drżącymi rękami odblokowałam telefon Filipa. Znałam jego kod, chociaż nigdy go nie używałam. Weszłam w konwersację z jego matką.

Czytałam i nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Z zapisu ich rozmów wynikało jasno, że wszystkie kwoty, które Filip „oszczędzał” na remoncie, regularnie przelewał na konto Krystyny. Oszczędności na kafelkarzu? Poszły na nową pralkę dla teściowej. Pieniądze za malowanie ścian? Przelane na jej wyjazd do sanatorium.

„Sonia nawet nie zauważyła” – pisał mój mąż w jednej z wiadomości. „Myśli, że odkładamy na meble do salonu. Jesteś dla mnie najważniejsza, mamo. Muszę ci pomóc, przecież tyle dla mnie poświęciłaś”.

Pokłóciliśmy się

Kiedy Filip wyszedł z łazienki, wycierając włosy ręcznikiem, siedziałam przy stole w całkowitym milczeniu. Telefon leżał przed mną, ekran wciąż był podświetlony. Spojrzał na mnie, potem na urządzenie, i jego twarz natychmiast stężała.

– Co ty robisz? – zapytał ostro, podchodząc bliżej. – Przeglądasz moje wiadomości?

– Gdzie są nasze oszczędności remontowe, Filip? – Mój głos brzmiał obco, był zimny i wyprany z emocji. Nie miałam już siły na łzy.

– O czym ty mówisz? Przecież wiesz, że są na koncie.

– Na koncie twojej matki? – Podniosłam wzrok i spojrzałam mu prosto w oczy. – Harowałam po nocach, malując te ściany, żebyśmy mieli na kanapę do salonu, a ty oddałeś te pieniądze jej? Zmuszałeś mnie do darmowej pracy, żebym fundowała twojej matce sanatorium?

Filip zamilkł na moment. Zamiast skruchy, na jego twarzy pojawił się wyraz zniecierpliwienia i gniewu.

– Nie rozumiesz tego, Soniu. Moja matka całe życie poświęciła, żeby mnie wychować. Została z niczym. Ja mam wobec niej dług wdzięczności. Nie mogę jej zostawić samej, kiedy potrzebuje wsparcia. Jesteśmy młodzi, my sobie poradzimy. Zarobimy na te meble.

– Oszukałeś mnie! – krzyknęłam, w końcu tracąc panowanie nad sobą. – Wykorzystałeś mnie! Patrzyłeś, jak wracam z pracy wykończona, jak ledwo stoję na nogach, i wmawiałeś mi, że robimy to dla nas. A robiłeś to tylko po to, żeby zadowolić swoją toksyczną matkę, która ciągle ciągnie od ciebie pieniądze!

– Nie nazywaj jej tak! – odparował, uderzając pięścią w stół. – Ona jest moją rodziną!

– A ja kim jestem? – zapytałam cicho. – Darmową siłą roboczą?

Nie jestem najważniejsza

Tamtej nocy nie zmrużyłam oka. Siedziałam na kanapie w wynajmowanym mieszkaniu, podczas gdy Filip zamknął się w sypialni. Wszystko stało się nagle krystalicznie jasne. Zrozumiałam, że w tym małżeństwie zawsze będę na drugim miejscu. Zawsze będę tą, która musi się poświęcać, by Filip mógł spłacać wyimaginowany dług wobec kobiety, która nigdy nie pozwalała mu dorosnąć.

Nad ranem spakowałam swoje najważniejsze rzeczy do torby. Kiedy Filip wyszedł z pokoju, spojrzał na mój bagaż ze zdziwieniem.

– Co ty robisz? Uspokoiłaś się już? Przecież nie zepsujesz naszego małżeństwa przez takie głupoty – powiedział, próbując zbagatelizować sytuację.

– Nasze małżeństwo już jest zepsute, Filip. Zepsułeś je ty, wpuszczając do niego kłamstwo i stawiając swoją matkę ponad naszą przyszłość. Nie mam zamiaru spędzić reszty życia jako fundatorka kaprysów twojej mamy.

– Soniu, przesadzasz...

Nie słuchałam go dłużej. Przeszłam obok niego, zabierając kluczyki do samochodu. Zostawiłam na stole klucze do naszego wymarzonego mieszkania, które nagle przestało być moje. Zostało tylko mieszkaniem Filipa i jego matki. A ja musiałam to poważnie przemyśleć.

Sonia, 27 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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