Kiedy rezerwowałam ten drewniany domek nad jeziorem, miałam w głowie piękny obraz naszej przyszłości. Wyobrażałam sobie, jak siedzimy na werandzie, opatuleni kocami, pijąc gorącą herbatę z malinami i rozmawiając o wszystkim tym, na co brakowało nam czasu w codziennym biegu.

Potrzebowaliśmy oddechu

Odkąd na świecie pojawiły się nasze dzieci, urocze bliźniaki, nasze życie zamieniło się w dobrze naoliwioną maszynę, w której brakowało miejsca na spontaniczność i czułość. Wiktor stawał się coraz bardziej nieobecny, a ja coraz bardziej samotna w naszym własnym domu. Ten wyjazd miał być dla nas deską ratunku. Mieliśmy tu, w sercu mazurskiej głuszy, z dala od cywilizacji, odnaleźć drogę powrotną do siebie.

Jednak od samego początku coś było nie tak. Droga z Warszawy minęła nam w niemal całkowitym milczeniu. Próbowałam zagadywać, pytałam o pracę, o jego plany, wspominałam zabawne sytuacje z udziałem dzieci, ale on odpowiadał tylko półsłówkami. Zrzucałam to na karb zmęczenia. Przecież tak dużo pracował, tak często wyjeżdżał w delegacje. Myślałam, że potrzebuje czasu, aby zrzucić z siebie napięcie i po prostu odpocząć.

Pierwsze dni mijały powoli, odmierzane rytmem wschodów i zachodów słońca odbijającego się w tafli jeziora. Ja spacerowałam brzegiem, zbierając muszelki dla dzieci, a on siedział na pomoście, wpatrzony w horyzont. Nie było w tym jednak spokoju. Jego postawa wyrażała napięcie, jakby w środku toczył jakąś niewidzialną walkę.

Mąż się dziwnie zachowywał

Trzeciego dnia postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce. Przygotowałam pyszną kolację, zapaliłam świece, chciałam stworzyć atmosferę, która pozwoliłaby nam wreszcie porozmawiać.

– Wiktor, powiedz mi, co się dzieje? – zaczęłam, kładąc dłoń na jego ramieniu. – Jesteś tu ze mną, ale jakby cię nie było.

– Nic się nie dzieje, Karolina. Po prostu jestem zmęczony – odpowiedział sucho, nawet na mnie nie patrząc, po czym odsunął się delikatnie, by uniknąć mojego dotyku.

– Przecież widzę. Od miesięcy jesteś jakiś inny. Ten wyjazd miał nam pomóc. Chciałam, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to jest być razem, bez pośpiechu, bez codziennych obowiązków. Tęsknię za tobą. Dzieci też za tobą tęsknią, kiedy ciągle cię nie ma.

– Proszę cię, nie zaczynaj znowu tego samego tematu. Chciałaś wyjechać, to wyjechaliśmy. Czego jeszcze ode mnie oczekujesz?

Jego ton był tak zimny, że aż mnie zabolało. Poczułam, jak łzy napływają mi do oczu, ale nie chciałam płakać. Nie chciałam pokazywać mu swojej bezsilności. Zjadłam w milczeniu resztę posiłku, a on wstał od stołu i wyszedł na zewnątrz.

Kolejne dni przypominały stąpanie po kruchym lodzie. Każda próba nawiązania głębszej rozmowy kończyła się murem obojętności. Zaczęłam analizować każdy swój krok, każde słowo. Zastanawiałam się, co zrobiłam źle, w którym momencie się pogubiliśmy. Może za bardzo skupiłam się na macierzyństwie? Może przestałam być dla niego interesująca? Moje myśli krążyły wokół naszych wspólnych lat, szukając punktu zwrotnego. Pamiętałam go jako pełnego ciepła, uśmiechniętego mężczyznę, który potrafił rozbawić mnie do łez. Teraz patrzyłam na obcego człowieka, którego rysy twarzy były mi znane, ale wnętrze stało się kompletną zagadką.

Byłam w szoku

Nadszedł ostatni dzień naszego pobytu. Poranek był szary i mglisty, idealnie oddający mój nastrój. Zaczęłam powoli zbierać nasze rzeczy rozrzucone po domku. Składałam ubrania, pakowałam kosmetyki, starając się nie myśleć o tym, że wracamy do domu pokonani. Związek, który miał zostać uratowany, wydawał się jeszcze bardziej kruchy niż przed wyjazdem.

Wiktor wszedł do sypialni, niosąc swoją walizkę. Zauważyłam, że pakuje się z niezwykłą dokładnością, jakby układał rzeczy na dłuższą podróż. Zawsze wrzucał wszystko w nieładzie, twierdząc, że i tak zaraz po powrocie będzie to rozpakowywał.

– O której wyjeżdżamy? – zapytałam, próbując przerwać ciszę.

– Ja wyjeżdżam za godzinę – powiedział, nie odrywając wzroku od swoich koszul.

Zatrzymałam się w pół kroku.

– Jak to ty wyjeżdżasz? A ja? Przecież przyjechaliśmy twoim samochodem.

Zapadła cisza. Trwała może kilka sekund, ale dla mnie ciągnęła się w nieskończoność. Wiktor w końcu zamknął walizkę, odwrócił się i spojrzał mi prosto w oczy. Jego wzrok był pusty, pozbawiony jakichkolwiek emocji.

– Ty wrócisz pociągiem. Zostawię ci pieniądze na taksówkę na stację.

Wyznanie męża zmroziło mnie

– Wiktor, o czym ty mówisz? Co to za pomysły? Mamy wracać razem do domu, do dzieci.

– Nie wracam do domu, Karolina – jego głos był opanowany, wręcz beznamiętny. – Od roku prowadzę inne życie. W Krakowie.

Słowa docierały do mnie jak przez gęstą mgłę. Inne życie? W Krakowie? To tam jeździł na te wszystkie delegacje?

– Słucham? Co ty wygadujesz? Jakie inne życie?

– Zrozum, ten wyjazd... to był dla mnie test. Zgodziłem się tu przyjechać, żeby sprawdzić, czy jeszcze cokolwiek do ciebie czuję. Czy jest jakikolwiek powód, bym został w tym małżeństwie.

Usiadłam na brzegu łóżka, bo poczułam, że nogi odmawiają mi posłuszeństwa. Patrzyłam na niego szeroko otwartymi oczami, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszę.

– I jaki jest wynik tego testu? – wykrztusiłam przez zaciśnięte gardło.

– Nic nie czuję. Spędzenie z tobą tego tygodnia tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie chcę wracać do naszej codzienności. Nie chcę wracać do domu, w którym czekają dzieci, do tych samych problemów, do rutyny. Moje życie jest teraz gdzie indziej.

Jego słowa były jak ciosy zadawane z zimną krwią. Żadnego wahania, żadnego poczucia winy. Mówił o porzuceniu rodziny, o odejściu od dzieci, jakby chodziło o zmianę operatora komórkowego.

– Dzieci? Mówisz o naszych dzieciach? Jak możesz po prostu powiedzieć, że nie chcesz do nich wracać? One cię kochają, czekają na ciebie!

– Zabezpieczę was finansowo. Będę płacił na ich utrzymanie. Ale nie będę już w waszym życiu. To koniec, Karolina. Chcę zniknąć jeszcze dziś.

Nie mogłam w to uwierzyć

Próbowałam cokolwiek powiedzieć, wykrzyczeć mu w twarz, jaki jest podły, błagać, żeby pomyślał o bliźniakach, ale z moich ust nie wydobył się żaden dźwięk. Czułam się, jakbym dostała obuchem w głowę. Świat, który znałam, budowany przez ostatnie lata, właśnie rozpadł się na milion drobnych kawałków, a człowiek, któremu ufałam najbardziej na świecie, stał przede mną i z lodowatym spokojem zamiatał te kawałki pod dywan.

Wiktor wziął swoją walizkę, minął mnie bez słowa i wyszedł z sypialni. Słyszałam jego kroki na drewnianej podłodze, potem dźwięk otwieranych drzwi wyjściowych. Nie zatrzymał się, nie obejrzał. Po chwili usłyszałam warkot silnika, który zaczął cichnąć w oddali, aż w końcu zlał się z szumem wiatru i szelestem drzew.

Zostałam sama w pustym domku, w głuszy, otoczona narastającą ciemnością. Obojętność, z jaką mnie zostawił, bolała bardziej niż sama zdrada. Nie było kłótni, nie było łez z jego strony. Była tylko czysta, kalkulowana rezygnacja z naszego wspólnego życia. Siedziałam na łóżku, wpatrując się w niedopakowaną torbę i zastanawiając się, jak wytłumaczę dzieciom, że tata postanowił wykreślić nas ze swojego życia.

Karolina, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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