Przez ostatnie dziesięć lat mojego życia liczyły się wyłącznie liczby. Jako prezes dużej firmy technologicznej wyrobiłem w sobie nawyk patrzenia na świat przez pryzmat efektywności, zysków i strat. Ludzie, z którymi pracowałem, byli dla mnie jedynie zasobami ludzkimi, pozycjami w budżecie i narzędziami do osiągania kolejnych celów finansowych. Nie miałem czasu na sentymenty, a moje życie osobiste praktycznie nie istniało. Każdą wolną chwilę spędzałem z nosem w smartfonie, odpisując na maile, analizując raporty i planując kolejne przejęcia.

Nienawidziłem takich gierek

Mój asystent i zarazem prawa ręka, Filip, doskonale znał moje podejście. Wiedział, że nie znoszę tracić czasu na wydarzenia, które nie przynoszą wymiernych korzyści. Dlatego zawsze starannie filtrował zaproszenia na wszelkie gale, bankiety i spotkania towarzyskie. Kiedy jednak pewnego wtorkowego poranka wszedł do mojego gabinetu z elegancką, tłoczoną kopertą, od razu wyczułem, że coś knuje.

— Szefie, mamy potwierdzone miejsce na corocznej aukcji charytatywnej fundacji Złoty Liść — oznajmił, kładąc zaproszenie na moim lśniącym, szklanym biurku.

— Filip, wiesz doskonale, że nie chodzę na takie spędy. Wyślij im przelew z firmowego konta, niech mają na swoje cele, a my zaoszczędzimy kilka godzin cennego czasu — odpowiedziałem, nie odrywając wzroku od monitora.

— Tym razem to niemożliwe. To zamknięte wydarzenie. Będzie tam cała śmietanka branży, w tym prezesi dwóch firm, z którymi próbujemy dopiąć tę nową fuzję. Obecność jest absolutnie obowiązkowa z punktu widzenia naszego wizerunku i networkingu. Jeśli tam nie pójdziesz, konkurencja wykorzysta to przeciwko nam.

Westchnąłem ciężko. Nienawidziłem takich gierek, ale Filip rzadko się mylił w kwestiach strategicznych. Skinąłem głową, godząc się na ten przykry obowiązek, nie mając pojęcia, że ta decyzja zmieni wszystko, co do tej pory uważałem za pewnik.

Moja irytacja rosła

Wydarzenie odbywało się w przestronnej, elegancko przystrojonej sali balowej jednego z najbardziej luksusowych hoteli w mieście. Kryształowe żyrandole rzucały ciepłe światło na setki gości ubranych w drogie garnitury i zjawiskowe suknie. Wszystko lśniło blichtrem, który na co dzień ignorowałem. Mój plan był prosty: pojawić się, uścisnąć kilka ważnych dłoni, wylicytować jakiś mało istotny przedmiot, by pokazać zaangażowanie firmy, a potem dyskretnie zniknąć, by wrócić do analizy kwartalnych wyników finansowych.

Przez pierwszą godzinę wszystko szło zgodnie z planem. Uśmiechałem się sztucznie, wymieniałem uprzejmości i w myślach odliczałem minuty do wyjścia. Mój telefon nieustannie wibrował w kieszeni marynarki, a ja co chwila zerkałem na ekran, by sprawdzić spływające wiadomości. Kiedy ogłoszono rozpoczęcie kolacji i zaproszono gości do przypisanych stolików, z ulgą pomyślałem, że to już połowa tego męczącego wieczoru.

Odszukałem swój stolik na obrzeżach sali. Filip zapewniał, że posadzą mnie obok kluczowych kontrahentów, ale ku mojemu zdziwieniu, miejsca obok mnie zajmowały osoby, których twarzy zupełnie nie kojarzyłem. Moja irytacja rosła z każdą sekundą. Postanowiłem, że zjem tylko przystawkę i natychmiast wrócę do domu. Po mojej prawej stronie usiadła kobieta. Miała na sobie prostą, skromną sukienkę w odcieniu głębokiego granatu, która wyraźnie kontrastowała z krzykliwymi kreacjami innych pań na sali. Jej włosy były upięte w luźny kok, a na twarzy gościł delikatny, szczery uśmiech.

— Dobry wieczór — powiedziała, odwracając się w moją stronę. — Jestem Joanna.

— Konrad — odparłem krótko, skinąwszy głową, po czym natychmiast wyciągnąłem telefon, udając, że muszę sprawdzić coś niezwykle ważnego.

Jej oczy błyszczały

Zazwyczaj mój chłód i brak zainteresowania skutecznie odstraszały rozmówców. Joanna jednak wydawała się tego nie zauważać. Nie próbowała na siłę nawiązywać konwersacji, ale bił od niej spokój, z którym rzadko się spotykałem w moim zabieganym środowisku. Kiedy na stół wjechały pierwsze dania, odłożyłem na chwilę urządzenie.

— Czy często bywa pan na takich wydarzeniach? — zapytała niespodziewanie, patrząc na mnie z żywym zainteresowaniem.

— Tylko wtedy, gdy muszę. Traktuję to jako przedłużenie obowiązków służbowych — odpowiedziałem szczerze, nie widząc sensu w udawaniu.

Zaśmiała się cicho, a dźwięk ten był niezwykle miły dla ucha. Nie było w nim sztuczności ani kokieterii.

— Rozumiem. Ja jestem tu pierwszy raz. Właściwie w ogóle nie powinno mnie tu być. Jestem tylko wolontariuszką w fundacji, która organizuje dzisiejszy wieczór. Jedna z głównych organizatorek zachorowała w ostatniej chwili i poproszono mnie, bym zajęła jej miejsce, żeby stolik nie wydawał się pusty.

Spojrzałem na nią uważniej. Nie miała pojęcia, kim jestem. Nie wiedziała o mojej firmie, o moich stanowiskach ani o tym, ile zer znajduje się na moim koncie. Dla niej byłem po prostu Konradem, facetem w garniturze, który nie potrafi rozstać się z telefonem.

— Wolontariuszką? — powtórzyłem, czując nieznaczne zaciekawienie. — Co dokładnie robisz?

— Prowadzimy świetlice środowiskowe dla dzieci z trudnych rodzin. Pomagamy w nauce, organizujemy zajęcia dodatkowe, a czasem po prostu jesteśmy po to, by miały z kim porozmawiać. To wspaniała praca. Wymagająca, ale dająca niesamowicie dużo satysfakcji.

Mówiła o tym z taką pasją, że na moment zapomniałem o wiadomości, na którą właśnie miałem odpisać. Jej oczy błyszczały, gdy opowiadała o postępach swoich podopiecznych. Nie było w tym chęci zysku, nie było budowania osobistej marki. Była czysta, bezinteresowna chęć pomocy innym.

Uśmiechnęła się łagodnie

Zanim się zorientowałem, minęła godzina. Mój telefon leżał nietknięty obok sztućców, a ja z rosnącym zaangażowaniem słuchałem opowieści Anny. Opowiadała mi o małym chłopcu, który dzięki ich wsparciu odkrył talent do malowania, i o dziewczynce, która po raz pierwszy w życiu uwierzyła, że może skończyć dobrą szkołę.

— A ty, Konradzie? Czym się zajmujesz, kiedy nie wypełniasz swoich służbowych obowiązków na takich galach? — zapytała w końcu, opierając podbródek na dłoni.

To proste pytanie sprawiło, że zaniemówiłem. Przez chwilę szukałem w głowie odpowiedzi, która nie brzmiałaby jak fragment mojego CV. Uświadomiłem sobie, że poza pracą... nie mam nic. Nie mam pasji, nie mam bliskich przyjaciół, z którymi spędzałbym czas. Wszystko kręciło się wokół firmy.

— Zarządzam technologiami — odpowiedziałem wymijająco. — Próbuję sprawić, by świat działał szybciej i sprawniej.

— Brzmi bardzo... technicznie. Ale czy daje ci to radość? Taką prawdziwą, wewnętrzną radość, kiedy budzisz się rano?

Spojrzałem w jej jasne oczy i poczułem dziwny ucisk w klatce piersiowej. Nikt od lat nie zadał mi takiego pytania. Wszyscy pytali o wyniki, o prognozy, o strategie. Nikt nie pytał o moją radość.

— Szczerze? Nie pamiętam, kiedy ostatnio zadałem sobie to pytanie – wyznałem, ku własnemu zaskoczeniu.

Joanna uśmiechnęła się łagodnie.

— Może to dobry moment, żeby zacząć. Życie jest zbyt cenne, by spędzić je wyłącznie na optymalizowaniu procesów.

Rozmawialiśmy dalej, a ja czułem, jak pancerz, który budowałem wokół siebie przez lata, powoli zaczyna pękać. Anna była autentyczna do szpiku kości. Nie próbowała mi niczego sprzedać, nie chciała zrobić na mnie wrażenia. Po prostu była obecna w tej rozmowie, słuchała i dzieliła się swoimi przemyśleniami. Kiedy na scenie rozpoczęła się główna licytacja, prawie nie zwracałem na nią uwagi. Filip, który przechodził akurat obok naszego stolika, posłał mi pytające spojrzenie, widząc mnie pochłoniętego rozmową z nieznajomą kobietą, a nie z prezesem konkurencyjnej spółki. Zignorowałem go. W tamtej chwili liczyło się tylko to, co mówiła Joanna.

Odkrycie czegoś bezcennego

Wieczór dobiegał końca. Goście powoli zaczęli opuszczać salę, a obsługa zaczęła dyskretnie sprzątać ze stołów. Spojrzałem na swój telefon. Ekran był czarny. Bateria rozładowała się jakiś czas temu, a ja nawet tego nie zauważyłem. Po raz pierwszy od lat spędziłem kilka godzin odcięty od wirtualnego świata i, ku mojemu zdziwieniu, świat się nie zawalił.

— Dziękuję ci za ten wieczór, Konrad — powiedziała Joanna, wstając od stołu. — Zaskakująco dobrze się z tobą rozmawiało.

— To ja dziękuję, Joanna — odparłem, również wstając. Czułem niepokój na myśl, że zaraz wyjdzie z tej sali i więcej jej nie zobaczę. — Czy moglibyśmy... spotkać się kiedyś? W nieco mniej formalnych okolicznościach? Nie jako przedłużenie obowiązków służbowych, ale tak po prostu.

Spojrzała na mnie z lekkim zaskoczeniem, po czym jej uśmiech się poszerzył.

— Chętnie. Ale pod warunkiem, że zostawisz ten swój telefon w domu.

— Obiecuję — odpowiedziałem bez wahania.

Wracając tamtej nocy do pustego apartamentu, uświadomiłem sobie, jak bardzo Filip mnie oszukał. Wysłał mnie na tę aukcję pod pretekstem budowania biznesowych relacji, twierdząc, że to tylko kolejny networkingowy obowiązek. Tymczasem dzięki temu podstępowi zyskałem coś, czego nie dałoby się wycenić na żadnej licytacji. Odkryłem, że pod warstwą prezesa korporacji wciąż kryje się człowiek, który pragnie prawdziwej, autentycznej więzi z drugim człowiekiem. Zrozumiałem też, że nadszedł czas na poważne zmiany w moim życiu. Optymalizacja zasobów i zyski to nie wszystko. Czasami trzeba się zatrzymać, spojrzeć w oczy drugiemu człowiekowi i po prostu posłuchać. Z niecierpliwością czekałem na nasze kolejne spotkanie, wiedząc, że to dopiero początek zupełnie nowej, najważniejszej inwestycji w moim życiu.

Konrad, 38 lat

Historie inspirowane są prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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