Po śmierci męża wszystko miało swoje miejsce – rachunki w szufladzie pod obrusem, słoiki w równym rzędzie, pieniądze odkładane przez lata „na czarną godzinę”. Najbardziej wstydziłam się prosić o pomoc Karolinę. Chciałam, żeby widziała we mnie matkę, która wciąż daje sobie radę, a nie kobietę, której trzeba tłumaczyć świat.

Łazienka pamiętała czasy, gdy do sklepów chodziło się z kartkami. Płytki były matowe, wanna pożółkła, a ja coraz częściej łapałam się na tym, że unikam zapraszania kogokolwiek do środka. Kiedy więc Lucyna z naprzeciwka zatrzymała mnie na klatce i powiedziała, że zna „złotą rączkę”, coś we mnie drgnęło.

– Pani Stasiu, on robił u mojej kuzynki. Cud, miód. I niedrogo! – zapewniała, poprawiając siatkę z zakupami.

Pokiwałam głową. Może to był moment, w którym chciałam uwierzyć bardziej jej niż własnym obawom.

Wzbudził moje zaufanie

Rafał przyszedł punktualnie. Uśmiechnął się szeroko, jakbyśmy znali się od lat.

– Dzień dobry, pani Stanisławo. Zrobię tak, że będzie pani dumna – powiedział, oglądając łazienkę z miną znawcy. – Jak dla własnej mamy.

Te słowa trafiły we mnie. Nikt dawno nie mówił do mnie w ten sposób. Rozłożył mi na stole katalogi, opowiadał o płytkach, hydroizolacji, terminach. Słuchałam, jakby czytał mi przyszłość – jasną, czystą, pachnącą nowością. Z banku wracałam z kopertą schowaną głęboko w torebce. Ręce mi się pociły, ale powtarzałam sobie, że to inwestycja w bezpieczeństwo. W wygodę. W to, że nie będę musiała się wstydzić przed córką. Kilka miesięcy wcześniej Karolina spojrzała na mnie surowo, gdy opowiedziałam jej o sprzedawcy garnków.

– Mamo, ty wszystkim wierzysz. Świat nie jest taki prosty.

Zabolało. Dlatego o remoncie nie wspomniałam ani słowem. Kiedy Rafał usiadł przy moim kuchennym stole, nalałam mu herbaty.

– Tu jest zaliczka – powiedziałam cicho, przesuwając kopertę.

– Spokojnie, wszystko będzie zgodnie z umową. Zadzwonię jutro w sprawie materiałów.

Patrzyłam, jak chowa pieniądze do teczki. Przez chwilę coś ścisnęło mnie w żołądku, ale zagłuszyłam to myślą: „Lucyna by mnie nie wprowadziła w błąd”.

Zaczęłam się niepokoić

dnia po skuciu płytek byłam niemal szczęśliwa. Kurz osiadał na meblach, w powietrzu unosił się zapach wilgotnego betonu, ale ja widziałam w tym początek czegoś nowego. Rafał krzątał się sprawnie, nucił pod nosem i zapewniał:

– Do końca tygodnia będzie po wszystkim. Zobaczy pani.

Drugiego dnia przyszedł tylko na chwilę.

– Dostawa płytek się opóźniła. Wie pani, teraz wszystko idzie jak krew z nosa – rzucił, nie patrząc mi w oczy. – Jutro zadzwonię.

Zadzwonił. Następnego dnia już nie. Potem odebrał wieczorem.

– Jestem przeziębiony, nie chcę pani zarazić. Dam znać, jak tylko stanę na nogi.

Stałam przy oknie z telefonem w ręku i kiwałam głową, choć mnie nie widział. Chciałam wierzyć w każde słowo. Łazienka wyglądała tragicznie. Odsłonięte rury, nierówna podłoga, wystające przewody. Kurz wdzierał się do przedpokoju, a wilgoć zaczęła osiadać na ścianach. Po tygodniu ciszy przestałam dzwonić co godzinę. Dzwoniłam rano i wieczorem. Potem tylko wieczorem.

– Abonent jest niedostępny – powtarzał spokojny głos w słuchawce.

Myłam się w misce ustawionej na kuchennym taborecie. Wodę podgrzewałam w czajniku, ostrożnie przelewałam do plastikowej miednicy. Każdy ruch był jak przyznanie się do porażki. Zasłaniałam drzwi do łazienki kocem, żeby nie patrzeć na zniszczenia. Na klatce spotkałam Lucynę.

– I jak tam prace? – zapytała z uśmiechem.

Zawahałam się.

– Czeka na materiały – odpowiedziałam, starając się brzmieć swobodnie.

Jej twarz na moment stężała.

– On jest solidny. Na pewno ma jakiś powód.

Skinęłam głową. Chciałam, żeby miała rację. Ale kiedy wróciłam do mieszkania i zobaczyłam wilgotną plamę wychodzącą na ścianę w przedpokoju, poczułam, jak coś we mnie pęka. Dzwoniłam jeszcze kilka razy. Bez skutku. W końcu usiadłam przy kuchennym stole, tym samym, przy którym podałam mu kopertę.

– W tym wieku powinnam być mądrzejsza – powiedziałam na głos do pustego mieszkania.

Cisza była gorsza niż najgorsza wiadomość. Bo dopóki ktoś się tłumaczy, można wierzyć. Gdy milczy – zostaje tylko własny strach.

Było mi wstyd

Przez kilka tygodni żyłam tak, jakby nic się nie stało. Mówiłam sobie, że to przejściowe, że Rafał jeszcze się odezwie, że wszystko da się odwrócić. Ale ściany nie chciały współpracować z moimi kłamstwami. Zaczęły mięknąć przy framudze, farba lekko się wybrzuszyła. Pewnego popołudnia Karolina stanęła w przedpokoju i zmarszczyła brwi.

– Mamo, co tu tak czuć wilgocią?

– Przesadzasz. Pewnie z piwnicy ciągnie – odpowiedziałam zbyt szybko.

Dotknęła dłonią ściany. Tynk ugiął się pod jej palcami.

– To nie jest z piwnicy.

Ruszyła w stronę łazienki. Zastąpiłam jej drogę, ale odsunęła mnie delikatnie, stanowczo. Kiedy odsunęła koc, który zawiesiłam w drzwiach, zapadła cisza. Patrzyła na skute kafelki, odsłonięte rury i nierówną podłogę.

– Co tu się stało? – zapytała cicho.

Nie umiałam już wymyślić żadnej historii. Usiadłam przy kuchennym stole i poczułam, jak drżą mi ręce.

– Dałam zaliczkę. Polecony fachowiec. Miał wrócić… – głos mi się załamał. – Nie wrócił.

Karolina długo milczała. Widziałam w jej oczach złość, ale nie była skierowana tylko na mnie.

– Dlaczego mi nie powiedziałaś?

– Bo nie chciałam, żebyś pomyślała, że jestem nierozsądna. Zawsze mówisz, że za łatwo ufam ludziom.

Usiadła naprzeciwko. Oparła łokcie o stół, zakryła twarz dłońmi.

– Mamo, ja się o ciebie martwię. A ty wszystko dźwigasz sama.

Wtedy pękło coś, co trzymałam w sobie od miesięcy. Nie chodziło tylko o pieniądze. Chodziło o to, że bałam się przestać być silna. Bałam się, że jeśli przyznam się do błędu, stanę się dla niej ciężarem. Karolina wstała i objęła mnie mocno.

– Poradzimy sobie. Zgłosimy to. A łazienkę zrobi znajomy z pracy. Tylko następnym razem mów mi od razu.

Nie odzyskałam oszczędności. Pieniądze przepadły. Łazienka po kilku tygodniach była nowa, jasna i sucha. Za każdym razem, gdy odkręcałam wodę, czułam jednak ukłucie wstydu.

Stanisława, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

