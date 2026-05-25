Maj w moim biurze zawsze wygląda tak samo. Wystarczy, że zbliża się ta magiczna data w kalendarzu, a atmosfera w firmowej kuchni gęstnieje od rozmów o przedszkolnych akademiach, ręcznie robionych naszyjnikach z makaronu i wielkim poświęceniu, jakim jest wychowywanie nowego pokolenia.

Przyglądałam się im

Stoję zazwyczaj z boku, czekając cierpliwie, aż ekspres skończy mielić ziarna kawy i słucham tych samych historii.

– Nie spałam dzisiaj od czwartej rano, bo mój mały postanowił, że to idealny czas na zabawę klockami – powiedziała Kamila. Z jej twarzy biło skrajne wyczerpanie, a ciemne cienie pod oczami mówiły same za siebie.

– Ojej, skąd ja to znam – zawtórowała jej Patrycja. – Moja Zosia wczoraj rzuciła się na podłogę w sklepie, bo nie chciałam jej kupić kolejnego pluszaka. Ludzie patrzyli na mnie jak na wyrodną matkę, a ja miałam ochotę po prostu usiąść obok niej i też zacząć płakać.

Słuchałam tego wszystkiego w milczeniu. W ich głosach nie słyszałam radości ani spełnienia, o którym tak chętnie pisały potem w mediach społecznościowych. Słyszałam frustrację, zmęczenie i cichą prośbę o litość. Kiedy jednak zauważyły moje spojrzenie, natychmiast zmieniły ton na ten wyuczony, powszechnie akceptowalny społecznie.

– Ale wiesz, kiedy rano patrzy na ciebie ta mała buzia i mówi „kocham cię”, to wszystko mija. To największy dar losu. Kiedyś zrozumiesz.

Uśmiechnęłam się tylko grzecznie, wzięłam swój kubek i wróciłam do biurka. Nie, nie zrozumiem. I wcale nie mam zamiaru próbować.

Uśmiecham się pobłażliwie

Kilka dni temu postanowiłam odwiedzić moją wieloletnią przyjaciółkę Gabrielę. Kiedyś potrafiłyśmy godzinami rozmawiać o książkach, podróżach i naszych planach na przyszłość. Dzisiaj jej życie toczy się wyłącznie wokół pięcioletniego Leona i trzyletniej Mai. Zaprosiła mnie na kawę, obiecując, że dzieci będą grzecznie oglądać bajkę, a my w końcu nadrobimy zaległości.

Złudzenia prysły w momencie, gdy tylko przekroczyłam próg jej mieszkania. Podłoga w przedpokoju przypominała pole minowe ułożone z zabawek, na które niemal od razu nadepnęłam.

– Wchodź, wchodź! – krzyknęła Gabriela, próbując jednocześnie przekrzyczeć dźwięki dobiegające z telewizora. – Przepraszam za bałagan, ale wiesz, jak to jest przy dzieciach.

Nie wiem i właśnie dlatego nie mam dzieci, żeby nigdy się nie dowiedzieć. Weszłam do pokoju i usiadłam na brzegu kanapy, ostrożnie przesuwając stertę ubranek, żeby zrobić sobie miejsce. Leon biegał dookoła stołu, uderzając w niego plastikowym mieczem, podczas gdy Maja z głośnym piskiem rzucała poduszki z kanapy na podłogę.

– Leonku, prosiłam cię, żebyś nie walił w stół, ciocia przyszła – powiedziała Gabriela tonem tak łagodnym, że aż mdłym.

Byłam wykończona

Leon nawet nie odwrócił głowy. Zamiast tego z całej siły uderzył mieczem w oparcie fotela, tuż obok mojego ramienia. Drgnęłam, ale Gabriela tylko się zaśmiała.

– Ma tyle energii, to taki mały wulkan Dzieci teraz wychowuje się inaczej, wiesz? Pozwalamy im na eksplorację własnych granic.

Spędziłam tam godzinę. Przez ten czas nie udało nam się wymienić nawet trzech pełnych zdań. Każda próba nawiązania rozmowy była przerywana płaczem z powodu niewłaściwego koloru kubeczka albo żądaniami natychmiastowej uwagi. Obserwowałam, jak koleżanka biega wokół własnych dzieci, spełniając każdy ich kaprys i nie stawiając żadnych granic.

Jej dzieci nie były po prostu pełne energii. Były roszczeniowe, niegrzeczne i pozbawione jakiegokolwiek szacunku do innych osób. W którymś momencie Maja wpadła w histerię, ponieważ nie chciała włożyć skarpetek. Jej krzyk był tak przeraźliwy, że aż dzwoniło mi w uszach. Gabriela z bezradnym uśmiechem przeprosiła mnie na chwilę i poszła z córką do sypialni.

Zachował się niegrzecznie

Zostałam w salonie z Leonem, który podszedł do mojej torebki leżącej na krześle i zaczął w niej grzebać.

– Zostaw to, proszę. To nie jest zabawka – powiedziałam stanowczo.

Spojrzał na mnie z oburzeniem, jakby pierwszy raz w życiu usłyszał słowo sprzeciwu. Zamiast się wycofać, chwycił mój portfel i rzucił nim o podłogę.

– Nie lubię cię! – krzyknął, tupiąc nogą.

W tym samym momencie do pokoju weszła Gabriela, niosąc na rękach wciąż płaczącą Maję. Zobaczyła leżący na ziemi portfel i naburmuszonego syna. Czekałam na jej reakcję.

– Oj, Leonku, chyba jesteś już zmęczony, prawda? – powiedziała, podnosząc mój portfel i podając mi go z przepraszającym uśmiechem. – Wybacz mu, on bardzo przeżywa wizyty gości. To dla niego silny bodziec emocjonalny.

Zatkało mnie

Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę.

– To nie jest kwestia bodźców, tylko zwykłego braku zachowania – powiedziałam.

– Łatwo ci oceniać, bo wracasz do pustego mieszkania i masz święty spokój – odparła. – Nie masz pojęcia, ile kosztuje wychowanie człowieka. Kiedyś, jak będziesz miała swoje, to przypomnisz sobie te słowa. Dzieci to dar, a nie małe roboty zaprogramowane na posłuszeństwo.

Nie chciałam się kłócić, więc po prostu zaczęłam zbierać się do wyjścia. Zanim wyszłam, poszłam do kuchni odnieść szklankę. Gabriela przyszła za mną.

– Ja po prostu nie mam już siły – wyszeptała. Cała fasada wyluzowanej, nowoczesnej matki runęła w jednej chwili. – Jestem z nimi sama całe dnie. Nikt mi nie pomaga. Czasami mam ochotę wyjść z domu i nigdy nie wrócić.

Podeszłam do niej i przytuliłam ją. Współczułam jej z całego serca, ale jednocześnie czułam potężną, ogarniającą mnie falę ulgi, że to nie jest moje życie.

Było mi jej żal

Wracając do domu, postanowiłam przejść się przez park, żeby przewietrzyć głowę. Wibrujący w kieszeni telefon przerwał ten błogostan. Dzwoniła moja matka.

– Cześć, kochanie. I jak tam po spotkaniu z koleżanką?

– Dobrze, mamo. Wypiłyśmy sok, porozmawiałyśmy chwilę.

– Wiesz, widziałam dzisiaj takie piękne dziecięce wózeczki na wystawie… Może widok maluchów koleżanki trochę cię przekonał? Lata lecą, a ty ciągle sama.

Rozmawiałyśmy na ten temat setki razy, a ona nadal traktowała moją decyzję jak bunt nastolatki, z którego w końcu wyrosnę.

– Mamo, nie zmieniłam zdania i nie zmienię. Nie czuję potrzeby posiadania dzieci, a wizyta u Gabrieli tylko mnie w tym upewniła. Chcę żyć po swojemu, bez presji, bez krzyków i bez udawania, że macierzyństwo to jedyny cel w życiu kobiety.

W słuchawce zapadła długa cisza. Matka w końcu westchnęła ciężko.

– Zrozumiesz swój błąd, kiedy będzie już za późno. Wszystkie twoje koleżanki będą odbierać laurki na Dzień Matki, ty będziesz miała tylko tę swoją niezależność. Zobaczysz, będzie ci przykro.

To moje życie

Rozłączyła się, zanim zdążyłam odpowiedzieć. Włożyłam telefon z powrotem do kieszeni i ruszyłam w stronę domu. Nie, nie będzie mi przykro. Laurki nie są walutą, za którą chcę kupować sens swojego życia.

Nie uważam się za osobę gorszą, bardziej egoistyczną ani nieczułą tylko dlatego, że nie pragnę być matką. Cenię swoją wolność, prawo do decydowania o własnym czasie i swoich zasobach. Kiedy patrzę na znajome, widzę, jak desperacko próbują udowodnić całemu światu, że ich wybór był słuszny, nierzadko kosztem własnego zdrowia psychicznego. Narzekają na brak snu, na mężów, którzy nie angażują się w wychowanie, na utratę własnej tożsamości. A potem przychodzi Dzień Matki, wrzucają do sieci zdjęcie z wymuszonym uśmiechem i podpisem o największym darze losu.

Nie kupuję tego. Przestałam dawać się wpędzać w poczucie winy za to, że wiem, czego chcę od życia, a czego chcę za wszelką cenę uniknąć. Złe wychowanie dzieci moich koleżanek, ich bezstresowe podejście, które wychowuje małych terrorystów, tylko potęguje moją niechęć. Patrzę na ten chaos z boku i jestem wdzięczna losowi za odwagę, by powiedzieć głośno „nie”.

Katarzyna, 36 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

