Przez całe swoje dorosłe życie wyznawałam jedną, nienaruszalną zasadę: nic nie przychodzi łatwo, a na wszystko trzeba sobie zapracować. Wychowywałam się w czasach, kiedy każdy grosz miał znaczenie, a luksusem był sam fakt posiadania dachu nad głową i ciepłego posiłku na stole. Tę samą filozofię postanowiłam przekazać mojej wnuczce, Marysi. Jej rodzice dużo pracowali, wyjeżdżali na długie kontrakty, więc dziewczynka spędzała w moim domu większość swojego dzieciństwa i wczesnej młodości.

Byłam dla niej surowa, ale w moim przekonaniu robiłam to z miłości. Chciałam przygotować ją na trudy dorosłego życia. Kiedy inne dzieci biegały po podwórku z nowymi zabawkami, ja uczyłam Marysię cerowania ubrań i odkładania drobnych sum do glinianej skarbonki. Pamiętam, jak pewnego popołudnia wróciła ze szkoły z błyskiem w oku i wypiekami na twarzy.

– Babciu, w przyszłym miesiącu jedziemy na wycieczkę w góry! – zawołała od progu, zdejmując plecak. – Wszyscy z klasy jadą, to będzie wspaniałe doświadczenie. Musimy tylko wpłacić pieniądze do końca tygodnia.

Spojrzałam na nią znad okularów, odkładając robótkę na stół. Koszt wycieczki nie był dla mnie nieosiągalny, miałam odłożone oszczędności na czarną godzinę, ale uważałam, że takie wydatki to zbytek.

– Marysiu, wiesz dobrze, jakie mamy zasady – powiedziałam spokojnym, ale stanowczym tonem. – Pieniądze nie rosną na drzewach. Wycieczki to przyjemność, na którą trzeba sobie zapracować. Ja muszę utrzymać ten dom, opłacić rachunki. Jeśli chcesz jechać, powinnaś była pomyśleć o tym wcześniej i odłożyć ze swojego kieszonkowego.

– Ale babciu, nie wiedziałam o tym wcześniej! – w jej oczach pojawiły się łzy. – Przecież mam dobre oceny, pomagam ci w domu...

– Każdy jest kowalem własnego losu, dziecko – przerwałam jej chłodno. – Jeśli zacznę ci dawać pieniądze na każdą zachciankę, nigdy nie nauczysz się ich szanować. Zostajesz w domu.

Marysia pobiegła do swojego pokoju, a ja słyszałam tylko cichy płacz przez zamknięte drzwi. Serce mi się ściskało, ale byłam pewna, że postępuję słusznie. Życie to nie bajka, a ona musiała to zrozumieć jak najszybciej.

Droga na sam szczyt

Lata mijały, a moja lekcja przynosiła owoce. Marysia stała się niezwykle pracowitą i zdeterminowaną młodą kobietą. Skupiła się na nauce, zdobywała stypendia, w weekendy dorabiała udzielając korepetycji. Przestała prosić o cokolwiek. Stała się samodzielna, zorganizowana i zdystansowana. Nasze relacje z czasem stawały się coraz bardziej chłodne, oficjalne. Kiedy wyjechała na studia do dużego miasta, widywałyśmy się rzadko, głównie w święta.

Jej kariera potoczyła się błyskawicznie. Zaraz po studiach dostała świetną pracę w międzynarodowej korporacji. Piela się po szczeblach kariery z imponującą prędkością. Kupiła piękny apartament, zmieniła samochód na taki z najwyższej półki, ubierała się w eleganckie garsonki. Byłam z niej dumna, choć nigdy jej tego wprost nie powiedziałam. Wierzyłam, że to właśnie moja dyscyplina i twarde zasady ukształtowały jej charakter i popchnęły ją do sukcesu. Podczas jednego ze świątecznych spotkań, kiedy siedziałyśmy przy stole w moim starym domu, zauważyłam, jak dyskretnie zerka na zegarek.

– Dużo pracujesz, Marysiu – zagaiłam, nakładając kolejną porcję ciasta. – Pamiętaj, żeby też trochę odpocząć.

– Praca to podstawa, babciu. Sama mnie uczyłaś, że nikt mi niczego nie da za darmo – odpowiedziała z uprzejmym, ale wyuczonym uśmiechem. – Zarządzam teraz dużym zespołem, mamy ważne projekty. Nie mogę sobie pozwolić na błędy.

Kiwneęam głową z aprobatą. Moja wnuczka była silna i niezależna. Dokładnie taka, jaką chciałam ją widzieć.

Kiedy grunt usuwa się spod nóg

Tymczasem moje własne życie stawało się coraz trudniejsze. Koszty utrzymania mojego dużego domu rosły w zastraszającym tempie. Początkowo radziłam sobie, uszczuplając powoli moje życiowe oszczędności, te same, których tak pilnie strzegłam przez lata. Ograniczałam wydatki na jedzenie, zrezygnowałam z kupowania czegokolwiek dla siebie, byle tylko jakoś sobie z tym wszystkim poradzić. Nadeszła jednak chwila, w której matematyka stała się nieubłagana.

Pewnego dnia podczas wiosennej ulewy stary dach zaczął przeciekać, wymagając pilnej interwencji dekarza. Zdałam sobie sprawę, że moje oszczędności stopniały do zera. Znalazłam się w sytuacji bez wyjścia. Przez wiele bezsennych nocy biłam się z myślami. Dumna i nieustępliwa Barbara musiała poprosić o pomoc. Została mi tylko Marysia. Wiedziałam, że zarabia świetnie, a kwota, której potrzebowałam, by stanąć na nogi, była dla niej zaledwie ułamkiem miesięcznych dochodów. W końcu, drżącymi rękami, wybrałam jej numer.

Zgodziła się przyjechać w najbliższą niedzielę. Przygotowałam jej ulubiony sernik, choć zakup składników mocno nadwyrężył mój skromny budżet. Kiedy weszła do domu, w swoim idealnie skrojonym płaszczu i z markową torebką w dłoni, poczułam ukłucie wstydu. Wnętrze mojego domu, niegdyś tak zadbane, teraz zdradzało oznaki biedy i zaniedbania. Zaparzyłam herbatę i usiadłyśmy w salonie. Rozmawiałyśmy chwilę o pogodzie, o jej nowym projekcie. W końcu wzięłam głęboki oddech i postanowiłam przejść do rzeczy.

Zimny prysznic

– Marysiu, zaprosiłam cię, bo znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji – zaczęłam, nie patrząc jej w oczy. Wzrok wbiłam we wzorzysty obrus. – Koszty utrzymania domu przerosły moje możliwości. W dodatku dach wymaga natychmiastowej naprawy. Skończyły mi się oszczędności.

Zapadła cisza. Słyszałam tylko tykanie starego zegara w przedpokoju. Marysia upiła łyk herbaty, powoli odstawiła filiżankę na spodek i spojrzała na mnie swoim chłodnym, analitycznym wzrokiem. Nie było w nim złości, nie było też współczucia. Była to twarz profesjonalistki, która właśnie ocenia ryzyko biznesowe.

– Rozumiem, babciu – powiedziała spokojnie. – To rzeczywiście trudna sytuacja finansowa.

– Chciałam cię prosić o pożyczkę. Albo o pomoc – wydusiłam wreszcie z siebie. – Nigdy nikogo o nic nie prosiłam, ale teraz naprawdę nie mam wyjścia. Jesteś moją jedyną rodziną, a wiem, że świetnie sobie radzisz.

Marysia splotła dłonie i oparła je na stole. Patrzyła na mnie przez dłuższą chwilę, po czym westchnęła cicho.

– Babciu, całe życie powtarzałaś mi jedną, bardzo ważną rzecz. Uczyłaś mnie, że każdy jest kowalem własnego losu – jej głos brzmiał dokładnie tak samo, jak mój przed laty, gdy odmawiałam jej wyjazdu na wycieczkę. – Pieniądze nie rosną na drzewach, a na swój standard życia trzeba sobie zapracować.

Spojrzałam na nią, nie do końca wierząc w to, co słyszę.

– Marysiu, ale to inna sytuacja. Ja jestem stara...

– To nie jest inna sytuacja, babciu – przerwała mi, zachowując ten sam lodowaty spokój. – Miałaś całe życie, żeby przygotować się na starość. Skoro dom jest za duży i za drogi w utrzymaniu, trzeba go sprzedać i przenieść się do mniejszego mieszkania. Takie są prawa ekonomii. Jeśli zacznę finansować twoje rachunki, nigdy nie nauczysz się dostosowywać swoich wydatków do realnych możliwości.

Słowa, które do mnie wypowiadała, były echem moich własnych lekcji. Zbudowałam w niej ten chłód, tę bezwzględną racjonalność. Chciałam, żeby szanowała pieniądze bardziej niż emocje, i to właśnie osiągnęłam.

– Nie możesz mi tego zrobić... – szepnęłam, czując, jak po policzku spływa mi łza. – Przecież cię wychowałam.

– Wychowałaś mnie na osobę, która kieruje się rozumem, nie sentymentami – odparła, wstając od stołu. – Zostawię ci kontakt do dobrego doradcy nieruchomości. Pomoże ci wycenić dom i znaleźć coś mniejszego. To najbardziej rozsądne wyjście z twojej sytuacji.

Patrzyłam, jak wychodzi, zostawiając nietknięty kawałek sernika na talerzyku. Drzwi wejściowe zamknęły się z cichym kliknięciem. Zostałam sama w dużym, zimnym domu, w którym od lat pielęgnowałam zasady ważniejsze od miłości. Teraz, słuchając szumu wiatru za oknem, zrozumiałam swój największy życiowy błąd. Skonstruowałam maszynę, która działała bez zarzutu, ale zapomniałam wyposażyć ją w serce.

Gorzki smak zwycięstwa

Przez kolejne dni błąkałam się po pustych pokojach, próbując wyobrazić sobie przyszłość poza tym domem. Każdy kąt przypominał mi o czasie spędzonym z Marysią – jej dziecięcym śmiechu, pierwszych nieudolnych próbach szycia, cichych wieczorach spędzonych przy lampie. Wszystko to wydawało się teraz tak odległe, jakby należało do innego życia.

Wieczorami myślałam o tym, jak bardzo się myliłam. Moje twarde reguły rzeczywiście przygotowały Marysię na świat – lecz nie na bliskość, nie na współodczuwanie. Zamiast nauczyć ją, jak być dla kogoś wsparciem, pokazałam, że w życiu liczy się tylko niezależność. Zrozumiałam, że w pogoni za bezpieczeństwem materialnym zgubiłam to, co najcenniejsze – więź i zaufanie.

Z czasem pogodziłam się z myślą o sprzedaży domu. Być może nowe miejsce pozwoli mi zacząć od nowa, być może znajdę w sobie siłę, by naprawić relację z Marysią – jeśli nie poprzez słowa, to chociaż przez odmienną postawę. Mam nadzieję, że jeszcze nie jest za późno, by pokazać jej, że miłość i troska mogą być równie ważne, jak rozsądek i samodzielność.

Barbara, 72 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: