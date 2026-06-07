Życie potrafi płynąć niesamowicie wolno, gdy spędza się je w czterech ścianach pustego mieszkania. Od kiedy przeszłam na emeryturę, każdy mój dzień wyglądał niemal identycznie. Poranna herbata, spacer do osiedlowego sklepu, układanie pasjansa przy oknie, z którego widziałam jedynie szary parking i spieszących się dokądś ludzi. Moją jedyną córkę, Magdę, widywałam rzadko.

Zawsze była zajęta, w biegu, między jednym spotkaniem a drugim. Wpadała do mnie na kwadrans, z telefonem przy uchu, zostawiała zakupy, całowała mnie w policzek i znikała, zanim zdążyłam zaparzyć świeżą kawę. Rozumiałam to, miała swoje życie, ale samotność stawała się z każdym miesiącem coraz bardziej przytłaczająca. Brakowało mi po prostu bliskości drugiego człowieka, poczucia, że jestem częścią jakiejś wspólnoty, że ktoś ma dla mnie czas.

To były dwa lata wyrzeczeń

To właśnie dlatego wymyśliłam ten wyjazd. Fatima. Miejsce, do którego od zawsze chciałam pojechać. Wyobrażałam sobie ten ogromny plac, tysiące ludzi połączonych wspólnym celem, śpiewających te same pieśni, dzielących się uśmiechem i życzliwością. Chciałam poczuć tę jedność, stanąć ramię w ramię z innymi wierzącymi i przestać być wreszcie niewidzialną starszą panią.

Przez dwa lata odkładałam każdy grosz. Zrezygnowałam z kupowania nowych ubrań, przestałam chodzić do fryzjera, gotowałam najtańsze zupy, byle tylko co miesiąc wrzucić do specjalnej koperty kilkadziesiąt złotych. To był mój cel, moja latarnia morska w szarej codzienności. To dawało mi poczucie sensu.

Kiedy wreszcie nadszedł dzień wylotu, czułam się jak mała dziewczynka przed wycieczką szkolną. Wszystko było zaplanowane. Nasza grupa pielgrzymkowa była wspaniała, przewodnik opowiadał fascynujące historie, a ja, siedząc w wygodnym autokarze jadącym z Lizbony na północ, czułam, że wreszcie robię coś dla siebie. Słońce grzało przez szybę, a ja uśmiechałam się do własnych myśli, nie wiedząc jeszcze, jak wielka niespodzianka czeka na mnie za zaledwie kilkadziesiąt minut.

Jeden błąd zmienił wszystko

Zatrzymaliśmy się na dużym węźle przesiadkowym, żeby rozprostować nogi i skorzystać z toalety. Przewodnik dał nam dwadzieścia minut. Gwar, tłum ludzi, mnóstwo podobnych do siebie autokarów zaparkowanych w rzędach. Wyszłam na zewnątrz, ciesząc się ciepłym, południowym powietrzem. Kupiłam małą butelkę wody w pobliskim kiosku, podziwiając egzotyczną roślinność rosnącą wokół parkingu. Kiedy spojrzałam na zegarek, zorientowałam się, że czas mija nieubłaganie. Ruszyłam szybkim krokiem w stronę miejsca, gdzie stał nasz pojazd.

Zobaczyłam biały autobus z charakterystycznym, niebieskim paskiem. Wsiadłam do środka. Wnętrze wydawało się nieco inne, uboższe, ale w tamtym momencie zrzuciłam to na karb mojego roztargnienia. Znalazłam wolne miejsce z tyłu, usiadłam wygodnie i niemal natychmiast zamknęłam oczy, zmorzona upałem i wczesną pobudką. Zapadłam w drzemkę, kołysana miarowym warkotem silnika.

Obudziło mnie dziwne uczucie ciszy. Otworzyłam oczy i rozejrzałam się dookoła. Autokar nie był już pełen radosnych pielgrzymów. Był niemal pusty, siedziało w nim zaledwie kilka starszych osób z siatkami pełnymi zakupów. Wyjrzałam przez okno. Zamiast szerokiej autostrady czy ogromnego sanktuarium, widziałam wąską, zakurzoną drogę, małe, pobielane domki z czerwoną dachówką i ciągnące się aż po horyzont gaje oliwne. Serce podeszło mi do gardła.

Podeszłam do kierowcy na uginających się nogach. Był to starszy mężczyzna z gęstymi wąsami.

– Przepraszam... Fatima? – wydukałam drżącym głosem.

Mężczyzna spojrzał na mnie ze zdziwieniem, potrząsnął głową i zaczął mówić coś szybko w swoim języku, gestykulując przy tym żywo. Nie zrozumiałam ani słowa. Pokazywał ręką za siebie, kręcąc głową. Zrozumiałam tylko jedno: byłam w zupełnie niewłaściwym miejscu, w lokalnym autobusie kursującym między małymi wioskami, kilometry od mojego wymarzonego celu.

Zaczęłam płakać z bezradności

Autobus zatrzymał się w centrum maleńkiej miejscowości. Kierowca dał mi znak, że to koniec trasy. Wysiadłam, czując, jak nogi odmawiają mi posłuszeństwa. Zostałam sama na pustym placu, na którym znajdowała się jedynie stara studnia i rozłożyste drzewo dające odrobinę cienia. Autobus odjechał, wzbijając chmurę kurzu, a ja usiadłam na drewnianej ławce pod drzewem.

Wszystko we mnie się złamało. Dwa lata wyrzeczeń. Dwa lata jedzenia chleba z dżemem, odmawiania sobie wszystkiego, byle tylko tu dotrzeć. I co? Siedzę w jakiejś zapomnianej przez świat dziurze, nie znam języka, nie mam pojęcia, jak wrócić, a moja grupa pewnie odchodzi od zmysłów. Wyciągnęłam z torebki chusteczkę i zaczęłam szlochać. Płakałam nad swoim losem, nad swoją niezdarnością, nad tą przeklętą samotnością, która nawet na drugim końcu Europy nie dawała mi spokoju. Byłam przerażona. Czułam się jak małe, zagubione dziecko, a nie dorosła, dojrzała kobieta.

Nie wiem, jak długo tam siedziałam, chowając twarz w dłoniach, gdy nagle usłyszałam ciche kroki. Podniosłam zapłakane oczy. Przede mną stała młoda kobieta z ciemnymi, kręconymi włosami. Obok niej stał wysoki mężczyzna, a za ręce trzymali dwójkę małych, może czteroletnich chłopców. Kobieta patrzyła na mnie z taką troską, jakiej nie widziałam u nikogo od bardzo dawna.

– Senhora? – zapytała cicho, przysiadając obok mnie na ławce.

Pokręciłam głową, pokazując, że nie rozumiem. Zaczęłam gorączkowo szukać w torebce identyfikatora z nazwą mojego biura podróży. Podałam jej mały kartonik z napisem „Grupa Pielgrzymkowa – Fatima”. Kobieta spojrzała na plakietkę, potem na swojego męża i uśmiechnęła się szeroko, z ulgą. Poklepała mnie delikatnie po dłoni, która wciąż drżała z nerwów.

– Fatima – powiedziała powoli, wskazując ręką w dal. Potem położyła dłoń na swoim sercu i wskazała na mnie. Powiedziała coś, co brzmiało jak deklaracja pomocy albo tak to odebrałam.

Jej uśmiech przegonił strach

Nie mówiliśmy tym samym językiem, ale w jej oczach było coś, co sprawiło, że od razu poczułam się bezpiecznie. Mężczyzna, który przedstawił się jako Tiago, wziął moją torebkę, a kobieta, Maria, delikatnie ujęła mnie pod ramię. Zaprowadzili mnie na pobliską polanę, tuż za ich skromnym, kamiennym domem. Na trawie rozłożony był duży koc w kratę.

Okazało się, że przerwałam im przygotowania do niedzielnego, rodzinnego pikniku. Maria stanowczym gestem nakazała mi usiąść na najbardziej miękkiej części koca. Chłopcy, biegający dookoła, patrzyli na mnie z radosną ciekawością, przynosząc mi małe polne kwiatki.

Tiago przyniósł z domu kosz pełen jedzenia. Wyciągnął świeży, pachnący chleb, kawałki żółtego sera, soczyste pomidory i dojrzałe winogrona. Nalał mi do kubka chłodnej wody z cytryną.

– Comer – powiedziała Maria, podając mi kromkę chleba z serem. Jej uśmiech był tak szczery, tak bezpretensjonalny, że łzy znów napłynęły mi do oczu, ale tym razem były to łzy wzruszenia.

Siedzieliśmy tam razem. Ja, starsza pani z Polski, i oni, młoda portugalska rodzina. Nawet nie potrzebowaliśmy słów. Komunikowaliśmy się za pomocą uśmiechów, gestów, dzielenia się jedzeniem. Kiedy jeden z chłopców upuścił swój kawałek chleba i posmutniał, odruchowo wyciągnęłam z torebki małą paczkę herbatników, którą zachowałam na czarną godzinę, i mu ją podałam. Jego radość była bezcenna.

To było lepsze niż bazylika

Patrząc na Marię i Tiago, na to, jak z czułością odnoszą się do siebie i do swoich dzieci, jak z wielką gościnnością przyjęli obcą, zapłakaną kobietę z ulicy, poczułam ukłucie w sercu. Pomyślałam o mojej Magdzie. O tym, jak bardzo oddaliłyśmy się od siebie w tym pędzącym świecie. O naszych pospiesznych rozmowach, o braku czasu na wspólne wypicie herbaty, na zwykłe posiedzenie w ciszy.

Przemierzyłam tysiące kilometrów, wydałam wszystkie oszczędności, by w tłumie obcych ludzi w wielkim sanktuarium szukać poczucia wspólnoty. A tymczasem prawdziwa bliskość znalazła mnie tutaj, na zakurzonej wsi, pod drzewem oliwnym. Zrozumiałam, że to, czego tak naprawdę szukałam, nie wymagało monumentalnych bazylik ani wielkich tłumów. Wymagało jedynie otwartego serca drugiego człowieka i gotowości do zatrzymania się na chwilę.

Po godzinie, która minęła jak najpiękniejszy sen, Tiago spojrzał na zegarek. Wstał, poklepał się po udach i wskazał na stary, wysłużony samochód zaparkowany przy domu.

– Fatima – powiedział z uśmiechem.

Odkryłam prawdziwy cud

Podróż do sanktuarium zajęła nam niecałe czterdzieści minut. Okazało się, że wcale nie byłam tak daleko, jak mi się wydawało. Kiedy wjechaliśmy na ogromny parking przed bazyliką, natychmiast zauważyłam autokar z moim biurem podróży i przerażonego przewodnika, który rozmawiał z miejscowym policjantem.

Wysiadłam z samochodu. Kiedy przewodnik mnie zobaczył, odetchnął z taką ulgą, że mało nie upadł. Reszta grupy również mnie powitała, pytając, gdzie byłam. Ale zanim im cokolwiek wytłumaczyłam, odwróciłam się do moich wybawców.

Maria przytuliła mnie mocno, rodzinnie. Jej ciepło przeniknęło mnie do głębi. Tiago uścisnął moją dłoń, a chłopcy pomachali mi radośnie na pożegnanie. Kiedy odjeżdżali swoim autkiem, stałam tam na wielkim placu i czułam, że moje serce jest pełne. Pełniejsze niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich lat.

Weszłam do sanktuarium, pomodliłam się, podziękowałam za tę podróż. Ale prawdziwy cud nie zdarzył się przed ołtarzem. Zdarzył się na tamtym wiejskim przystanku, gdy byłam najbardziej bezbronna.

Po powrocie do Polski pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, było zadzwonienie do córki.

– Madziu – powiedziałam, gdy tylko odebrała. – Nie masz dla mnie jutro czasu, prawda?

– Mamo, wiesz jak jest, mam to spotkanie, potem raport... – zaczęła się tłumaczyć.

– Wiem, kochanie. Dlatego to ja przyjadę do ciebie. Zrobię nam kanapki, wezmę herbatę w termos i po prostu z tobą posiedzę, choćby przez kwadrans w twoim biurze. Nie musimy nic mówić. Chcę cię tylko zobaczyć.

Po drugiej stronie zapadła długa cisza, po której usłyszałam cichy, łamiący się głos:

– Dobrze, mamo. Czekam na ciebie.

Zrozumiałam wtedy, że bliskości nie da się kupić za odkładane latami pieniądze. Czasami trzeba się po prostu zgubić, żeby w końcu odnaleźć właściwą drogę do drugiego człowieka.

Zofia, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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