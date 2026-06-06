Czasami życie potrafi zaskoczyć człowieka w najmniej oczekiwanym momencie. Przez większość dorosłego życia sądziłam, że jestem osobą rozważną, niepodatną na impulsy, że potrafię realnie ocenić konsekwencje swoich decyzji. Teraz, kiedy patrzę na swoje odbicie w lustrze, widzę kobietę, która zgubiła się gdzieś po drodze – w pogoni za czymś, co wydawało się upragnioną odmianą, a okazało się gorzką pomyłką.

Często wracam myślami do dawnych czasów, gdy największym problemem była niewyprasowana koszula Andrzeja czy niedoprawiona zupa. Wydawało mi się wtedy, że rutyna to więzienie, z którego chcę się wyrwać. Dziś wiem, że to właśnie w tej codzienności kryło się bezpieczeństwo i prawdziwe, ciche szczęście, którego nie umiałam docenić. Kiedy patrzę w okno mojego pustego mieszkania, widzę tylko szare chmury i deszcz uderzający o parapet. Dokładnie tak samo wygląda teraz moje wnętrze. Puste, zimne i pozbawione jakichkolwiek barw.

Przez czterdzieści lat żyłam w stabilnym, bezpiecznym świecie, który zbudowaliśmy wspólnie z Andrzejem. Mieliśmy swoje przyzwyczajenia, ulubione kubki do porannej herbaty, ustalone pory spacerów i ciche wieczory spędzane na czytaniu książek. Wydawało mi się jednak, że to za mało. Że życie przecieka mi przez palce, a ja staję się niewidzialna. Andrzej był dobrym mężem, ale z biegiem lat nasza relacja stała się po prostu przewidywalna. Brakowało mi w niej iskry, szaleństwa, poczucia, że wciąż jestem atrakcyjną kobietą, która może zdobywać świat.

Wyjazd, który miał być tylko niewinnym odpoczynkiem

Wszystko zaczęło się od mojego wyjazdu na turnus wypoczynkowy w góry. Andrzej nie mógł pojechać, miał ważne sprawy rodzinne, którymi musiał się zająć, więc namówił mnie, żebym pojechała sama i trochę odpoczęła.

– Ireno, należy ci się chwila wytchnienia – powiedział delikatnie, pakując mi do torby ulubioną książkę. – Ostatnio tyle robisz dla wszystkich, a zupełnie zapominasz o sobie.

Spakowałam walizkę, wzięłam kilka nowych sukienek i z ciężkim sercem, ale i cichą nadzieją na odrobinę relaksu, wsiadłam do pociągu. Na miejscu przywitało mnie piękne słońce i malownicze krajobrazy. Szybko wpadłam w rytm spacerów po deptaku, popołudniowych koncertów i wieczornych spotkań w kawiarni z innymi wczasowiczami. To właśnie tam, drugiego dnia, przy stoliku obok usiadł on. Bogdan. Wysoki, szpakowaty, z ujmującym uśmiechem i błyskiem w oku, którego od dawna nie widziałam u żadnego mężczyzny. Zaczęło się od błahej rozmowy o pogodzie i smaku serwowanych w kawiarni deserów.

– Ma pani bardzo elegancką sukienkę – zagadnął z uśmiechem. – W takim stroju nawet deszczowy dzień wydaje się pogodny.

– Dziękuję, to miłe. Staram się nie dać się pogodzie – odpowiedziałam, rumieniąc się lekko.

– Czy mogę się przysiąść? Zawsze lepiej smakuje kawa w dobrym towarzystwie.

Szybko jednak okazało się, że mamy wiele wspólnych tematów. Bogdan potrafił słuchać jak nikt inny. Patrzył na mnie tak, jakby na całym świecie nie było nikogo ważniejszego.

– Jesteś niezwykle intrygującą kobietą, Ireno – powiedział pewnego wieczoru, gdy spacerowaliśmy alejkami parku. – Nie rozumiem, jak twój mąż może pozwalać ci wyjeżdżać samej. Gdybyś była moja, nie odstępowałbym cię na krok.

– Może po prostu mi ufa. Przeżyliśmy razem dużo lat, czasem potrzebujemy oddechu.

– Ale przecież każda kobieta zasługuje na podziw i uwagę. Ty szczególnie.

Te słowa padły na podatny grunt. Moja uśpiona kobiecość obudziła się z siłą, której zupełnie się nie spodziewałam. Nagle znów czułam się jak dwudziestolatka. Zaczęłam bardziej dbać o swój wygląd, staranniej układać włosy, uśmiechać się do swojego odbicia w lustrze. Bogdan był szarmancki, otwierał przede mną drzwi, prawił komplementy i snuł opowieści o podróżach, które rzekomo moglibyśmy razem odbyć.

– Wiesz, zawsze marzyłem, żeby pojechać do Włoch, zwiedzić Florencję, może nawet nauczyć się robić makaron. Wyobrażasz sobie nas na włoskiej prowincji, z kieliszkiem soku winogronowego? – mówił z błyskiem w oku.

– Brzmi jak bajka. Myślisz, że to jeszcze możliwe? – spytałam z niedowierzaniem.

– Dla nas wszystko jest możliwe.

Z każdym dniem zakochiwałam się w nim coraz bardziej, zapominając o całym świecie, o Andrzeju, o naszym wspólnym życiu.

Decyzja, która przekreśliła całą moją przeszłość

Kiedy turnus dobiegał końca, byłam przerażona wizją powrotu do dawnej rutyny. Bogdan trzymał mnie za rękę na peronie i patrzył mi głęboko w oczy.

– Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie – wyznał cicho. – Zostaw to wszystko. Zamieszkajmy razem. Pokażę ci, jak piękne może być życie, gdy dwoje ludzi naprawdę się kocha.

– To wszystko dzieje się tak szybko... Nie wiem, czy mam w sobie odwagę – szeptałam, ściskając jego dłoń.

– Ja będę twoją odwagą. Zaufaj mi.

Powrót do domu był koszmarem. Patrzyłam na Andrzeja, który witał mnie z uśmiechem, przygotował uroczystą kolację i pytał o wrażenia z wyjazdu, a ja czułam tylko dławiące poczucie winy mieszające się z irytacją.

– Dobrze się bawiłaś? – Andrzej nalał mi herbaty. – Mam nadzieję, że odpoczęłaś.

– Tak... było ciekawie – odpowiedziałam wymijająco, unikając jego wzroku.

Drażnił mnie jego spokój, jego przewidywalność. Kilka dni później, nie mogąc dłużej znieść napięcia, postanowiłam powiedzieć mu prawdę.

– Andrzej, musimy porozmawiać – zaczęłam, siadając naprzeciwko niego w naszym salonie. Ręce mi drżały, ale byłam zdeterminowana. – Ja odchodzę. Poznałam kogoś.

Zapadła cisza. Taka gęsta, że można by ją kroić nożem. Andrzej patrzył na mnie, a jego twarz powoli traciła kolory.

– Jesteś tego pewna? – zapytał cicho. – Po tylu latach wspólnego życia?

– Tak. Potrzebuję czegoś innego, nowego...

– Rozumiem... – tylko tyle powiedział, po czym wstał i wyszedł do drugiego pokoju.

Następnego dnia spakowałam swoje rzeczy. Wychodząc z mieszkania, w którym spędziłam większość mojego dorosłego życia, nie czułam żalu. Czułam euforię. Wierzyłam, że idę ku nowemu, lepszemu życiu.

Zderzenie z nową rzeczywistością

Zamieszkałam z Bogdanem w wynajętym mieszkaniu na obrzeżach miasta. Początkowo wszystko wydawało się idealne. Byliśmy tylko my dwoje, długie rozmowy i plany na przyszłość.

– Teraz już nikt nam nie przeszkodzi – mówił Bogdan, układając talerze na naszym nowym stole. – Chcę, żebyś była szczęśliwa, Ireno.

– Wierzę, że razem możemy wszystko – odpowiadałam, śmiejąc się z jego żartów.

Jednak z każdym tygodniem ta bańka zaczynała pękać. Okazało się, że Bogdan wcale nie jest zapalonym podróżnikiem. Większość dni spędzał na kanapie, przed telewizorem, narzekając na wszystko i wszystkich wokół. Jego szarmanckie maniery zniknęły szybciej, niż się pojawiły. Zamiast komplementów, coraz częściej słyszałam uwagi dotyczące moich nawyków czy sposobu gotowania.

– Znowu zrobiłaś tę mdłą zupę? – rzucił pewnego popołudnia, odsuwając talerz. – W ośrodku podawali lepsze jedzenie.

– Starałam się, jak zawsze... Może chcesz, żebym zrobiła coś innego?

– Nie, już nie ważne. Idę obejrzeć wiadomości.

Starałam się tłumaczyć jego zachowanie stresem, zmianą otoczenia, czymkolwiek. Chciałam wierzyć, że to tylko przejściowe trudności. W końcu poświęciłam dla niego wszystko. Zniszczyłam swoje małżeństwo, zawiodłam bliskich. Nie mogłam przyznać się do błędu. Po kilku miesiącach Bogdan oznajmił, że wyjeżdża na kolejny turnus.

– Muszę się przewietrzyć, odpocząć trochę. Zostaniesz tu, prawda? – zapytał, jakby upewniał się, że nie zrobię mu niespodzianki.

– Oczywiście, poczekam na ciebie. Może po powrocie pojedziemy razem gdzieś? – zaproponowałam nieśmiało.

– Zobaczymy, Ireno. Najpierw muszę wrócić do siebie.

Czekałam na niego, sprzątałam nasze wspólne mieszkanie, planowałam, co zrobimy po jego powrocie.

Zamek z piasku ostatecznie runął

Wrócił w niedzielę po południu. Od razu zauważyłam, że coś jest nie tak. Unikał mojego wzroku, był dziwnie pobudzony. Zamiast się rozpakować, rzucił walizkę na środek przedpokoju i stanął w drzwiach salonu.

– Irena, usiądźmy – powiedział tonem, który natychmiast wywołał u mnie dreszcze. Dokładnie tak samo ja zaczęłam rozmowę z Andrzejem kilka miesięcy wcześniej.

Usiadłam na brzegu kanapy, wpatrując się w niego w milczeniu. Moje serce biło jak oszalałe.

– Posłuchaj, to nie ma sensu – zaczął, drapiąc się po karku. – Myślałem, że nam się uda, ale jesteśmy zbyt różni. Poza tym... poznałem kogoś. Krystyna była na moim turnusie. Rozumiesz, to taki sam impuls, jaki połączył nas. Chcę być z nią.

– Ty... chcesz odejść? – wyszeptałam, czując jak łzy napływają mi do oczu.

– Tak. Przepraszam, Ireno. Lepiej, żebyśmy się rozstali teraz, niż mielibyśmy się męczyć.

Słuchałam jego słów i nie mogłam w nie uwierzyć. To brzmiało jak ponury żart losu. Zostawił mnie w dokładnie taki sam sposób, w jaki ja zostawiłam Andrzeja. Spakował swoje rzeczy w niecałą godzinę. Zabrał walizkę, rzucił krótkie pożegnanie i wyszedł, zamykając za sobą drzwi.

– Mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczysz. Żegnaj, Ireno.

Zostałam sama w wynajętym, obcym mieszkaniu. Siedziałam na podłodze przez wiele godzin, płacząc z bezsilności i wstydu. Uświadomiłam sobie, jak bardzo byłam naiwna. Zniszczyłam prawdziwe, solidne uczucie, oparte na latach wzajemnego szacunku i wsparcia, dla taniej iluzji. Andrzej dbał o mnie każdego dnia, w drobnych gestach, których nie potrafiłam docenić. Szukałam fajerwerków, a dostałam jedynie garść popiołu.

Teraz dni zlewają mi się w jedną, szarą masę. Wstaję, piję kawę, patrzę w okno. Zostałam z niczym. Moje przyjaciółki odwróciły się ode mnie, gdy odeszłam od męża. Z Andrzejem nie mam kontaktu – wiem tylko, że powoli układa sobie życie na nowo i uczy się żyć beze mnie. A ja? Ja płacę najwyższą cenę za swoją głupotę. Karma wróciła do mnie ze zdwojoną siłą, przypominając, że prawdziwego szczęścia nie buduje się na cudzym cierpieniu. Często zastanawiam się, czy jeszcze kiedyś odnajdę spokój. Czy będę potrafiła spojrzeć sobie w oczy bez poczucia wstydu i żalu. Uczę się codziennie na nowo wybaczać sobie, choć to najtrudniejsza lekcja mojego życia.

Czasem, kiedy wychodzę na spacer, łapię się na tym, że szukam w tłumie znajomej sylwetki Andrzeja. Marzę, by móc mu powiedzieć „przepraszam”, choć wiem, że pewnych ran nie da się już zagoić. Tęsknię za jego spokojem, za naszymi rozmowami, za domem, który był azylem przez tyle lat. Dziś wiem, że szczęście nie zawsze oznacza wielkie uniesienia i niespodziewane zwroty akcji. Często jest ukryte w najprostszych gestach, w cichym wsparciu i codziennym towarzyszeniu sobie nawzajem. To właśnie straciłam – i tego najbardziej żałuję.

Irena, 62 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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