Kiedy z uporem maniaka wybierałam odcień zaproszeń, nikt nie potrafił wybić mi z głowy tej daty. Chciałam, żeby wszystko tonęło w kwiatach, a przestrogi rodziny zbywałam śmiechem.

Wszyscy mnie ostrzegali

Od zawsze byłam estetką. Kiedy zamykałam oczy i wyobrażałam sobie ten jeden, najważniejszy dzień w życiu, widziałam tylko pastelowe barwy, delikatne promienie słońca i czułam oszałamiający zapach wiosny. Nie interesowały mnie ciężkie, jesienne klimaty ani upalne, letnie popołudnia, podczas których makijaż spływa z twarzy. Musiał to być maj. Miesiąc, w którym kwitną moje ukochane bzy i majestatyczne piwonie. Kiedy ogłosiliśmy z Kamilem datę, w mojej rodzinie zapanowała dziwna konsternacja.

– Dziecko, ale maj to taki nieszczęśliwy miesiąc na ślub – powiedziała ciocia Teresa, kręcąc głową nad filiżanką herbaty, którą jej podałam. – Przecież tam nie ma literki R. Miesiąc bez tej litery zwiastuje kłopoty w małżeństwie. Sama wiesz, jak skończyła kuzynka Ewa. Też się uparła na maj.

– Ciociu, Ewa i Tomek rozstali się, bo on miał zupełnie inną wizję przyszłości, a nie dlatego, że brali ślub w maju – odpowiedziałam z uśmiechem, starając się ukryć drobną irytację. – Wierzymy w nas, a nie w zabobony. Chcę mieć bez i piwonie na stołach. To moje jedyne zmartwienie.

Kamil wspierał mnie w tej decyzji. Zawsze był pragmatykiem. Dla niego liczyło się tylko to, żebyśmy w końcu byli razem na naszych własnych zasadach. Ślub okazał się dokładnie taki, jak sobie wymarzyłam. Sala tonęła w odcieniach fioletu i różu. Powietrze było ciężkie od słodkiego zapachu kwiatów, a goście bawili się do białego rana. Kiedy patrzyłam na mojego świeżo poślubionego męża w blasku lampionów, czułam, że nic nie jest w stanie zburzyć naszego szczęścia. Byliśmy młodzi, pełni zapału i mieliśmy wielkie plany.

Chcieliśmy mieć swój dom

Kilka miesięcy po ślubie postanowiliśmy zrealizować nasze największe marzenie. Zamiast brać kredyt na małe, ciasne mieszkanie w centrum miasta, zdecydowaliśmy się na zakup starego, parterowego domu na przedmieściach. Budynek wymagał generalnego remontu, ale miał ogromny ogród i, co najważniejsze, duszę. Przynajmniej tak nam się wtedy wydawało. Kamil był przekonany, że zdołamy wykonać większość prac samodzielnie, z niewielką pomocą fachowców, co pozwoli nam zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy. Ja z kolei już widziałam w wyobraźni, jak sadzę w ogrodzie kolejne odmiany bzów.

Początki były ekscytujące. Spędzaliśmy popołudnia na zrywaniu starych tapet, planowaniu układu pomieszczeń i wybieraniu kolorów farb. Jednak z każdym tygodniem entuzjazm opadał, a zastępowało go rosnące znużenie i niepokój. Okazało się, że dom skrywa przed nami wiele tajemnic.

Pewnego chłodnego, listopadowego popołudnia Kamil zawołał mnie do salonu. Stał na środku pokoju, trzymając w ręku kawałek deski podłogowej. Jego twarz była poszarzała, a w oczach widziałam coś, co bardzo mnie zaniepokoiło.

– Musimy zerwać całą podłogę w tym pionie – powiedział cicho, nie patrząc na mnie.

– Jak to całą? Przecież stolarz mówił, że wystarczy tylko wycyklinować deski. Wybraliśmy już nawet lakier. O czym ty mówisz? – pytałam, czując, jak w żołądku rośnie mi ciężka gula.

– Zobacz to. – Kamil podał mi latarkę i wskazał na odsłoniętą przestrzeń pod podłogą. – Wilgoć zniszczyła legary. Są całkowicie spróchniałe. Jeśli tego nie wymienimy, cała konstrukcja załamanie się pod ciężarem mebli. Koszty właśnie wzrosły nam o kilkanaście tysięcy, których nie mamy.

To był pierwszy, ale niestety nie ostatni cios. Prace remontowe przeciągały się w nieskończoność. Kolejne usterki wychodziły na jaw niczym grzyby po deszczu. Nieszczelny dach, przestarzała instalacja elektryczna, która wymagała całkowitej wymiany, oraz problemy z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń z urzędu na rozbudowę tarasu. Nasze oszczędności topniały w przerażającym tempie. Przestaliśmy rozmawiać o przyszłości, o podróżach czy o poszerzeniu rodziny. Nasze dialogi sprowadzały się wyłącznie do wyliczeń, faktur za materiały budowlane i ponaglania opóźniających się ekip remontowych.

Byliśmy zmęczeni remontem

Zima była wyjątkowo długa i przygnębiająca. Mieszkaliśmy w wynajętej, małej kawalerce, otoczeni kartonami, czekając na moment, kiedy nasz dom wreszcie będzie nadawał się do zamieszkania. Stres zaczął zbierać żniwo. Kamil pracował po kilkanaście godzin dziennie, a każdą wolną chwilę spędzał na budowie, próbując ratować nasz budżet. Wracał do domu całkowicie wyczerpany, brudny od pyłu i milczący. Ja starałam się ogarniać naszą codzienność, dodatkowo biorąc nadgodziny w biurze, aby dorzucić coś do domowej kasy.

Byliśmy jak dwoje obcych ludzi mijających się w ciasnym przedpokoju. Zniknęła gdzieś czułość, a na jej miejsce wdarła się ciągła frustracja. Każde, nawet najmniejsze nieporozumienie, urastało do rangi ogromnego konfliktu.

Najgorszy moment nadszedł pod koniec marca. Wróciliśmy właśnie ze spotkania z kierownikiem ekipy budowlanej, który oznajmił nam, że z powodu problemów z dostawami materiałów, remont opóźni się o kolejne trzy miesiące. Byliśmy na skraju wytrzymałości finansowej i psychicznej. Weszliśmy do naszej wynajmowanej kawalerki w całkowitym milczeniu. Rzuciłam torebkę na krzesło i opadłam na kanapę, chowając twarz w dłoniach.

– Nie dam już rady, Kamil. Po prostu nie dam rady – powiedziałam, czując, jak po policzkach płyną mi łzy bezsilności. – Ten dom to studnia bez dna. Może powinniśmy to po prostu sprzedać, tak jak stoi? Zanim stracimy resztki zdrowia.

– Sprzedać? Teraz? – Kamil podniósł głos. – Włożyliśmy w to każdą wolną złotówkę i cały nasz czas przez ostatnie pół roku! Jak możesz w ogóle tak mówić? Zawsze uciekasz, kiedy robi się trudno.

– Uciekam?! – zerwałam się na równe nogi. – Ja uciekam? Codziennie staram się utrzymać nas na powierzchni! To ty uparłeś się, że sami damy radę z remontem, chociaż nic o tym nie wiesz! Miało być idealnie, a utknęliśmy w jakimś koszmarze!

– Przecież to ty chciałaś mieć piękny dom z wielkim ogrodem! Wszystko musi być według twojej wymarzonej, idealnej wizji. Ślub z bzami, dom z widokiem. A prawdziwe życie to nie są dekoracje z kwiatów, Alicja! Prawdziwe życie to problemy!

Jego słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. Zapadła głucha cisza, przerywana jedynie tykaniem zegara na ścianie. W tamtej chwili, w głowie usłyszałam głos cioci Teresy: „Miesiąc bez literki R zwiastuje kłopoty”. Czy faktycznie sama na nas to sprowadziłam? Czy moja naiwna pogoń za estetyką i pięknymi obrazkami sprawiła, że zapomniałam o tym, co najważniejsze? Przez chwilę patrzyliśmy na siebie, oddychając ciężko. Nie było między nami miłości w tamtym momencie. Był tylko żal, wycieńczenie i ogromna, rosnąca przepaść.

Kamil odwrócił się bez słowa, zabrał kluczyki od samochodu i wyszedł, trzaskając drzwiami. Zostałam sama w ciemnym pokoju, zastanawiając się, jak to możliwe, że zaledwie niespełna rok po najszczęśliwszym dniu mojego życia, czułam się tak beznadziejnie zagubiona.

Mieliśmy ciche dni

Nie odzywaliśmy się do siebie przez kolejne dwa dni. Komunikowaliśmy się jedynie za pomocą krótkich, służbowych wiadomości tekstowych dotyczących rachunków czy zakupów. To było najdłuższe czterdzieści osiem godzin w moim życiu. Czułam, że znajdujemy się na krawędzi, i że jeśli nie zrobimy kroku w tył, spadniemy w przepaść, z której nie będzie powrotu.

Trzeciego dnia wypadała nasza pierwsza rocznica ślubu. Maj. Była sobota. Wstałam wcześnie rano, czując ogromny ciężar w klatce piersiowej. Kamila nie było w domu, wyszedł na budowę jeszcze przed moim przebudzeniem. Zrobiłam sobie herbatę i długo patrzyłam przez okno. Zdałam sobie sprawę, że to nie pechowy miesiąc zniszczył nasz spokój. To my sami pozwoliliśmy, by zmęczenie i problemy materialne przysłoniły nam to, kim dla siebie jesteśmy. Dom był tylko budynkiem. Kupiliśmy go, żeby stworzyć w nim bezpieczną przystań, a tymczasem pozwoliliśmy, by stał się powodem do walki.

Ubrałam najstarsze jeansy, grubą bluzę i pojechałam na naszą działkę. Kiedy dotarłam na miejsce, zastałam Kamila na tyłach domu. Porządkował stare, zarośnięte chwastami obrzeża ogrodu, którymi od miesięcy nikt się nie zajmował, bo wszystkie siły skupialiśmy na wnętrzu budynku. Stanęłam kilka kroków za nim, niepewna, co powinnam powiedzieć.

– Przyjechałam pomóc – rzuciłam cicho.

Kamil odwrócił się zaskoczony. Miał brudne ręce i zmęczone spojrzenie, ale w jego oczach nie było już złości, którą widziałam tam kilka dni wcześniej. Westchnął ciężko i wbił szpadel w ziemię.

– Przepraszam cię za to, co powiedziałem – zaczął powoli, zbliżając się do mnie. – Nie powinienem na ciebie krzyczeć. Przerosło mnie to wszystko. Myślałem, że dam ci idealny dom, a dałem ci tylko stres i ciągłe zmartwienia.

– Ja też przepraszam – odpowiedziałam, czując, jak łzy znowu napływają mi do oczu, ale tym razem były to łzy ulgi. – Przepraszam, że skupiałam się na tym, jak rzeczy mają wyglądać, zamiast docenić to, jak bardzo się starasz. Masz rację, uciekłam w złość, bo bałam się przyznać, że ta sytuacja mnie przytłacza.

Kamil objął mnie mocno. Zamknęłam oczy i wtuliłam twarz w jego ramię, czując znajome bezpieczeństwo. Staliśmy tak przez dłuższą chwilę pośrodku naszego zabałaganionego, zrujnowanego podwórka.

Poczułam nadzieję

Nagle Kamil delikatnie odsunął mnie od siebie i uśmiechnął się lekko, wskazując na gęstwinę chwastów, którą przed chwilą wycinał.

– Zobacz, co znalazłem. Chciałem to wykarczować, ale kiedy usunąłem te wysokie zarośla, zauważyłem to.

Podeszłam bliżej. Pod warstwą uschniętych pnączy i wysokich traw ukryty był stary, potężny krzew. Na jego gałęziach nieśmiało rozwijały się drobne, jasnozielone pąki, a miejscami widać już było wyraźne, fioletowe zabarwienie. To był bez. Musiał rosnąć tu od kilkudziesięciu lat, całkowicie zapomniany, walcząc o przetrwanie wśród inwazyjnych chwastów. A jednak przetrwał, by zakwitnąć właśnie teraz, w maju, w dniu naszej pierwszej rocznicy.

– Rozmawiałem wczoraj z doradcą z biura nieruchomości – powiedział spokojnie Kamil, stając tuż za mną. – Możemy sprzedać ten dom. Nawet w tym stanie, z wymienionym częściowo dachem i instalacją, dostaniemy za niego sumę, która pokryje nasz kredyt i pozwoli odzyskać część oszczędności. Jeśli tego właśnie chcesz, zrobimy to. Zaczniemy od nowa. Znajdziemy coś mniejszego, nowszego. Coś, co nie będzie od nas wymagało takich poświęceń.

Patrzyłam na ten stary krzew bzu. Pomyślałam o tym wszystkim, co przeszliśmy przez ten ostatni rok. O kłótniach, zmęczeniu, ale też o wspólnych celach i o tym, że ostatecznie oboje potrafiliśmy odłożyć dumę na bok. Zrozumiałam, że prawdziwe życie nie przypomina tablicy na portalu z inspiracjami ślubnymi. Jest trudne, brudne od pyłu budowlanego, pełne nieprzewidzianych wydatków i trudnych decyzji. Ale jeśli ma się obok odpowiedniego człowieka, nawet najtrudniejszy remont można przetrwać. Albo można z niego zrezygnować, jeśli cena, jaką trzeba zapłacić, dotyczy samego związku.

– Nie – powiedziałam stanowczo, obracając się w jego stronę. – Nie sprzedajemy tego domu. To nasz dom. Zrobimy to w swoim tempie. Jeśli trzeba, zamieszkamy tu za dwa lata, a nie za miesiąc. Weźmiemy więcej ekip i zapłacimy im, najwyżej weźmiemy drobną pożyczkę i zrezygnujemy z wakacji na długi czas. Przestaniemy się ścigać z czasem i własnymi nierealnymi oczekiwaniami.

Jesteśmy szczęśliwi

Kamil spojrzał na mnie z niedowierzaniem, ale po chwili jego twarz rozjaśnił szeroki uśmiech. Złapał moją dłoń i splótł swoje palce z moimi.

Dzisiaj mijają cztery lata od naszego ślubu. Mieszkamy w naszym domu już od ponad roku. Nie jest idealny – wciąż brakuje nam listew przypodłogowych w przedpokoju, a drzwi do łazienki na piętrze trochę skrzypią. Ale każdego ranka w maju, kiedy otwieram okno w sypialni, czuję zapach bzu z tego starego krzewu, który uratowaliśmy przed wycięciem. Odzyskał dawny blask i kwitnie teraz wspaniale, rozrastając się na boki.

Gdy ciocia Teresa przyjechała do nas na pierwsze po remoncie przyjęcie wiosenne, podziwiała ogród, pijąc kawę na naszym nowym tarasie. Oczywiście nie omieszkała przypomnieć, jak to drżała o naszą przyszłość, gdy upierałam się przy ślubie w maju. Podeszłam do niej, poprawiłam wazon, w którym stały świeżo ścięte fioletowe kwiaty, i uśmiechnęłam się szeroko.

Miałam rację, zupełnie nie wierząc w pecha miesięcy bez litery R. Miłość, szacunek i wspólne przezwyciężanie kryzysów nie zależą od tego, jak nazywa się miesiąc, w którym składa się przysięgę.

Alicja, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

