Wybrzeże Amalfi miało być naszym rajem. Miejscem, w którym odnajdziemy dawny rytm, zgubiony gdzieś pomiędzy codziennymi obowiązkami a narastającym milczeniem. Pamiętam dokładnie ten zapach – mieszankę morskiej bryzy, rozgrzanego słońcem asfaltu i dojrzewających cytryn, które zwisały z tarasowych ogrodów. Wynajęliśmy mały, zwinny samochód, idealny do pokonywania stromych i niezwykle wąskich dróg, z których słynie ten region. Robert prowadził, a ja patrzyłam przez okno na lazurową wodę, starając się zignorować napięcie, które od kilku dni gęstniało między nami.

Wakacje miały nas zbliżyć

Zawsze uważałam nas za zgraną parę, choć ostatnie miesiące przyniosły sporo rozczarowań. Robert miał tendencję do unikania trudnych sytuacji. Kiedy coś szło nie po jego myśli, po prostu się wycofywał, zostawiając mnie z problemem. Wtedy jednak wciąż wierzyłam, że to tylko chwilowy kryzys, że te włoskie wakacje wszystko naprawią. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując niebo na odcienie różu i złota. Byliśmy w drodze powrotnej do naszego hotelu w Positano.

Nagle silnik wydał z siebie dziwny, dławiący dźwięk. Samochód szarpnął gwałtownie, a potem, z cichym westchnieniem, po prostu zgasł. Zatrzymaliśmy się na maleńkim poszerzeniu drogi, zaledwie kilkanaście centymetrów od kamiennego murku oddzielającego nas od stromej przepaści.

Nie poznawałam go w tym stanie

Robert uderzył dłońmi w kierownicę, że aż podskoczyłam na siedzeniu. Był wściekły i sfrustrowany.

– Co się znowu dzieje z tym gratem?!

– Może to tylko chwilowe – powiedziałam cicho, starając się zachować spokój. – Spróbuj przekręcić kluczyk jeszcze raz.

Spróbował odpalić. Rozległo się tylko głuche kliknięcie. Silnik milczał. Zrobiło mi się gorąco. Byliśmy na zupełnym pustkowiu, pomiędzy dwiema miejscowościami, a droga była tak wąska, że przejeżdżające obok nas samochody trąbiły z irytacją, omijając nas na centymetry.

– Musimy zadzwonić do wypożyczalni – zasugerowałam, sięgając do torebki po dokumenty.

Robert wysiadł z samochodu i trzasnął drzwiami tak, że całe auto się zatrzęsło. Wyszłam za nim. Jego twarz była czerwona z gniewu. Zamiast szukać rozwiązania, zaczął chodzić w kółko, rzucając w powietrze oskarżenia pod adresem wypożyczalni, włoskich dróg i całego tego wyjazdu.

– Nie po to płaciłem tyle pieniędzy za te wakacje, żeby teraz stać na jakimś poboczu! – krzyczał, machając rękami.

– Robert, uspokój się. Zadzwońmy po pomoc. To się zdarza. Przecież nie zrobili tego specjalnie.

Spojrzał na mnie, a w jego oczach zobaczyłam coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Czystą pogardę i absolutny brak chęci wzięcia na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności. W tym samym momencie zza zakrętu wyłonił się lokalny autobus. Jechał powoli, zatrzymując się tuż obok nas, by przepuścić nadjeżdżający z naprzeciwka skuter.

Robert spojrzał na autobus, potem na mnie. Wyciągnął kluczyki z kieszeni i z całej siły cisnął nimi w wysoką trawę porastającą zbocze.

– Nie zamierzam tracić wieczoru na użeranie się z mechanikami – wycedził przez zaciśnięte zęby.

– Co ty robisz?! – krzyknęłam, patrząc z niedowierzaniem, jak podchodzi do otwartych drzwi autobusu. – Zostawiasz mnie tu?

– Radź sobie sama. Ja wracam do hotelu. Nie będę tu sterczał jak idiota.

Wsiadł. Drzwi zamknęły się z sykiem, a potężny pojazd ruszył z miejsca, zostawiając mnie w chmurze spalin. Stałam tam, na skraju drogi, w całkowitym osłupieniu. Mój mąż właśnie odjechał, zostawiając mnie samą z zepsutym samochodem w obcym kraju.

To nie był pierwszy raz

Słońce zaszło, a wraz z nim zniknęły resztki ciepła. Włoskie wieczory nad morzem potrafią być chłodne. Zaczęłam gorączkowo przeszukiwać trawę w poszukiwaniu kluczyków. Zajęło mi to prawie pół godziny. Gdy w końcu je znalazłam, wyciągnęłam telefon, by zadzwonić po pomoc. Ekran zaświecił się na moment, pokazując jeden procent baterii, po czym zgasł całkowicie. Zapomniałam go naładować przed wyjazdem z hotelu.

Zrobiło się zupełnie ciemno. Zostałam sama na wąskiej drodze, bez możliwości wezwania pomocy, bez znajomości języka włoskiego i bez jakiejkolwiek latarki. Samochód stał martwy. Przez chwilę chciałam po prostu usiąść na asfalcie i płakać, ale wiedziałam, że to niczego nie zmieni. Musiałam wracać pieszo. Do Positano było co najmniej kilka kilometrów krętą, górską drogą.

Szłam poboczem, przytulając się do skał za każdym razem, gdy mijał mnie jakiś pojazd. Światła reflektorów oślepiały mnie na moment, a potem znów zapadała gęsta ciemność. Krok za krokiem, kilometr za kilometrem. Moje letnie sandały nie nadawały się do tak długich wędrówek, stopy zaczęły mnie boleć niemal natychmiast.

W tej ciemności, przerywanej jedynie szumem fal uderzających o klify daleko w dole, zaczęłam analizować całe moje życie z Robertem. Ten incydent nie był wyjątkiem. Był po prostu najbardziej jaskrawym dowodem na to, kim naprawdę był. Kiedy zalało nam mieszkanie, on wyszedł, twierdząc, że nie znosi zapachu wilgoci. Kiedy straciłam pracę, przez miesiąc nie zapytał, jak się z tym czuję, skupiając się wyłącznie na tym, że będziemy musieli ograniczyć wyjścia do restauracji. Zawsze uciekał.

Teraz uciekł dosłownie. Zostawił mnie na niebezpiecznej drodze, nie martwiąc się, czy nic mi się nie stanie, czy bezpiecznie dotrę do celu. Z każdą godziną marszu mój strach ustępował miejsca gniewowi, a gniew powoli zamieniał się w chłodną, krystaliczną pewność.

Dotarłam z wielkim trudem

Droga zdawała się nie mieć końca. Mijałam pogrążone we śnie wille i zamknięte na głucho małe kawiarenki. Moje nogi były ciężkie jak z ołowiu, a w gardle zaschło mi z pragnienia. Wyobrażałam sobie, co zastanę w hotelu. Czy Robert będzie na mnie czekał w holu? Czy będzie odchodził od zmysłów, zdając sobie sprawę z tego, jak okrutnie się zachował? A może wezwał lokalne służby? W głębi duszy znałam jednak odpowiedź. Znałam go zbyt dobrze.

Kiedy w końcu, po wielu godzinach wyczerpującego marszu, dotarłam do granic miasteczka, niebo na wschodzie zaczynało już szarzeć. Positano spało. Szłam wąskimi, stromymi schodkami w dół, w stronę naszego hotelu. Moje ubranie było zakurzone, włosy splątane od wiatru, a stopy bolały od trudnej wędrowówki.

Przekroczyłam próg eleganckiego lobby. Nocny portier spojrzał na mnie z lekkim zdziwieniem, ale skinął głową. Wzięłam zapasową kartę do pokoju i ruszyłam w stronę windy. Z każdym krokiem moje serce biło coraz szybciej, ale nie z miłości czy tęsknoty. To było bicie serca kogoś, kto właśnie przygotowuje się do ostatecznego starcia.

Właśnie tego się spodziewałam

Cicho otworzyłam drzwi do naszego apartamentu. W środku panował półmrok, rozpraszany jedynie przez światło latarni ulicznej wpadające przez niedomknięte zasłony. Z sypialni dobiegało miarowe, spokojne chrapanie. Mój mąż spał w najlepsze, ale to jeszcze nie wszystko.

Weszłam głębiej. Na stole w salonie stała taca z hotelowej restauracji. Talerz z niedojedzonym makaronem, pusta szklanka i rzucona niedbale serwetka. Robert zamówił sobie kolację. Zjadł ją w spokoju, umył się i poszedł spać. Nie było żadnych śladów paniki, żadnych prób skontaktowania się ze mną. Nawet nie zapytał w recepcji, czy dotarłam.

Stanęłam w progu sypialni i patrzyłam, jak śpi, owinięty w elegancką, białą pościel. Wyglądał tak spokojnie, tak beztrosko. W tym jednym momencie wszelkie resztki złudzeń, jakie jeszcze miałam na temat naszego małżeństwa, po prostu wyparowały.

Nie obudziłam go. Zamiast tego wyciągnęłam z szafy swoją walizkę. Zaczęłam pakować rzeczy powoli i metodycznie. Składałam sukienki, chowałam kosmetyki. Działałam jak maszyna, nie czując już ani złości, ani żalu. Czułam jedynie ogromną ulgę.

Gdy słońce zaczęło wschodzić nad wybrzeżem Amalfi, malując wodę na złoto, byłam już gotowa. Zostawiłam na stole obrączkę tuż obok jego brudnego talerza. Wyszłam z pokoju, zamykając za sobą drzwi bezszelestnie. Wiedziałam, że przed mną długa droga powrotna do domu, ale po raz pierwszy od bardzo dawna wiedziałam też, że idę we właściwym kierunku.

Julia, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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