Nasze życie przez pięć lat przypominało spokojną, cichą rzekę. Mieszkaliśmy w niewielkiej miejscowości, gdzie wszyscy znali się z widzenia, a każdy nowy dzień był niemal kopią poprzedniego. Pracowałam w lokalnej bibliotece, a Kamil w biurze projektowym. Mieliśmy swoje małe rytuały: poranne spacery z psem, wspólne gotowanie kolacji, wieczory przy gorącej herbacie i dobrym filmie. Czułam się bezpieczna i kochana. A przynajmniej tak było do pewnego wtorku, kiedy wszystko zaczęło się sypać.

Z początku mu wierzyłam

Zauważyłam to najpierw w jego spojrzeniu. Było rozbiegane, nieobecne. Kiedy pytałam, jak minął mu dzień, odpowiadał zdawkowo, rzucając krótkie hasła o nadmiarze obowiązków. Potem zaczęły się spóźnienia. Kamil, który zawsze był w domu punktualnie o szesnastej trzydzieści, nagle zaczął wracać po dwudziestej.

— Mamy nowy, duży projekt. Muszę zostać dłużej, kochanie — mówił, nie patrząc mi w oczy.

Z początku mu wierzyłam. Przecież każdy ma czasem gorszy okres w pracy. Jednak z biegiem dni jego zachowanie stawało się coraz bardziej podejrzane. Kiedyś, gdy siedzieliśmy na kanapie, jego telefon zawibrował. Kamil drgnął, jakby ktoś go oparzył, szybko chwycił aparat i odwrócił go ekranem do dołu. Nigdy wcześniej tego nie robił. Zawsze mieliśmy do siebie pełne zaufanie, nasze telefony leżały swobodnie na stole, nie mieliśmy przed sobą tajemnic.

— Kto pisze o tej porze? — zapytałam, starając się, by mój głos brzmiał naturalnie.

— Nikt ważny, tylko szef przypomina o jutrzejszym spotkaniu — odpowiedział, ale jego głos dziwnie drżał. Szybko zmienił temat, pytając o moją pracę, ale ziarno niepokoju zostało zasiane.

Mój bezpieczny świat legł w gruzach

W małym miasteczku sekrety nie żyją długo. Ludzie uwielbiają rozmawiać o innych, a każda zmiana rutyny jest natychmiast wyłapywana przez czujne oczy sąsiadów. Zaledwie tydzień po tym, jak Kamil zaczął znikać wieczorami, poszłam do piekarni po świeży chleb. Przy ladzie stała pani Krystyna, starsza kobieta, która wiedziała o wszystkim, co działo się w naszej okolicy.

— Pani Marto, dawno pani u nas nie było — przywitała mnie z dziwnym, niemal współczującym uśmiechem. — A pan Kamil to teraz taki zajęty. Widziałam go wczoraj wieczorem, jak wysiadał z samochodu na drugim końcu miasta, tam koło starej kamienicy. Myślałam, że może państwo tam kogoś znają, ale on tak szybko wszedł w bramę, jakby się przed kimś ukrywał.

Zamarłam. Druga strona miasta? Przecież biuro Kamila znajdowało się w zupełnie innej dzielnicy, tuż przy rynku. Co on tam robił? Dlaczego mi nie powiedział?

— Tak, tak, załatwiał dla nas pewną sprawę — skłamałam gładko, choć w środku cała dygotałam. Szybko zapłaciłam za zakupy i wyszłam, czując, jak duszne powietrze odbiera mi oddech.

Moja przyjaciółka, Ania, z którą spotkałam się tego samego dnia na kawę, tylko dolała oliwy do ognia. Kiedy opowiedziałam jej o swoich obawach i słowach sąsiadki, zmarszczyła brwi.

— Martuś, nie chcę cię martwić, ale Marek też widział Kamila. Mówił, że twój chłopak stał na rogu z jakąś kobietą i rozmawiali o czymś bardzo ożywieni. Potem oboje weszli do budynku. Myślałam, że to może ktoś z jego rodziny, ale skoro mówisz, że on twierdzi, że siedzi w pracy...

Słowa Ani uderzyły we mnie z ogromną siłą. W jednej chwili mój bezpieczny świat legł w gruzach. Kamil mnie okłamywał. Mój Kamil, z którym planowałam spędzić resztę życia, z którym dzieliłam każdy smutek i każdą radość. Wizja innej kobiety u jego boku była tak bolesna, że z trudem powstrzymywałam łzy.

Szybko cofnęłam rękę

Kolejne dni były koszmarem. Czułam się jak detektyw we własnym domu. Obserwowałam każdy jego ruch, analizowałam każde słowo. Kamil stał się jeszcze bardziej skryty. Zaczął zabierać telefon nawet do łazienki, a wieczorami, gdy myślał, że śpię, słyszałam ciche stukanie w klawiaturę. Moja wyobraźnia pracowała na najwyższych obrotach. Tworzyłam w głowie scenariusze, z których każdy kończył się moim złamanym sercem. Kim była ta kobieta? Dlaczego to robił? Czy coś zrobiłam nie tak? Czy już mnie nie kochał?

Pewnego wieczoru, gdy Kamil poszedł wziąć prysznic i wyjątkowo zostawił kurtkę na krześle w przedpokoju, nie wytrzymałam. Podeszłam do niej na drżących nogach. Wiedziałam, że to, co zamierzam zrobić, jest naruszeniem jego prywatności, ale musiałam poznać prawdę. Wsunęłam dłoń do kieszeni. Nie było tam telefonu, ale moje palce natrafiły na coś twardego, owiniętego w aksamitny materiał. Małe pudełeczko.

Zanim zdążyłam je wyciągnąć, usłyszałam dźwięk otwieranych drzwi od łazienki. Szybko cofnęłam rękę i udawałam, że poprawiam buty. Serce biło mi tak mocno, że myślałam, iż wyskoczy z piersi. Małe pudełeczko w jego kieszeni. Dla kogo ono było? Dla mnie? A może... dla niej?

Kamil zbladł

Miarka przebrała się w piątek. Kamil wrócił do domu dopiero po dwudziestej pierwszej. Był zmęczony, ale na jego twarzy malował się dziwny, tajemniczy uśmiech, który od razu zinterpretowałam jako dowód jego zdrady. Czekałam na niego w salonie, siedząc w ciemnościach.

— Marta? Dlaczego nie zapaliłaś światła? — zapytał, wchodząc do pokoju i pstrykając włącznikiem.

Spojrzałam na niego oczami pełnymi łez. Nie mogłam już dłużej udawać. Nie mogłam dusić tego w sobie.

— Gdzie byłeś? — zapytałam cicho, ale mój głos był stanowczy.

— Mówiłem ci rano, kochanie. Mieliśmy domknięcie projektu. Musiałem zostać z zespołem.

— Kłamiesz! — krzyknęłam, zrywając się z kanapy. Łzy popłynęły po moich policzkach strumieniami. — Okłamujesz mnie prosto w oczy! Wiem, że nie byłeś w biurze. Wiem, że od tygodni po pracy jeździsz na drugi koniec miasta! Wiem o tej kobiecie, z którą się spotykasz!

Kamil zbladł. Stał w drzwiach jak wmurowany, a jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia.

— Marta, o czym ty mówisz? Jakiej kobiecie?

— Nie rób ze mnie idiotki! Wszyscy w mieście już o tym wiedzą. Wszyscy widzą, jak znikasz, jak chowasz przede mną telefon. Myślisz, że jestem ślepa? Że nie widzę, jak bardzo się odsunąłeś?

Podeszłam do niego, czując, jak całe moje ciało drży z bezsilności i żalu.

— Dlaczego mi to robisz? Jeśli mnie już nie kochasz, po prostu mi to powiedz. Nie oszukuj mnie dłużej.

Jego oczy błyszczały od emocji

Zapadła długa, bolesna cisza. Słyszałam tylko swój własny, urywany oddech. Kamil patrzył na mnie, a w jego oczach nie było winy, tylko ogromny smutek i coś, czego nie potrafiłam nazwać. Może ulga? Powoli, bez słowa, sięgnął do kieszeni swojej kurtki. Moje serce na chwilę się zatrzymało. Wyciągnął to samo małe, aksamitne pudełeczko, którego dotknęłam kilka dni wcześniej.

— Jesteś najmądrzejszą i najbardziej uważną osobą, jaką znam — powiedział cicho, podchodząc do mnie na wyciągnięcie ręki. — Ale tym razem twoja wyobraźnia poprowadziła cię w zupełnie złą stronę.

Otworzył pudełeczko. Wewnątrz, na jasnym materiale, spoczywał pierścionek. Nie był to zwykły kawałek biżuterii z sieciówki. Złota obrączka splatała się w delikatny wzór liści, a w centrum lśnił niewielki, ale pięknie oszlifowany, zielony kamień. Mój ulubiony kolor.

— Kobieta, z którą mnie widziano, to pani Helena, lokalna rzemieślniczka i jubilerka. Ma swój warsztat w tej starej kamienicy na drugim końcu miasta — mówił Kamil, a jego głos był teraz spokojny i pełen ciepła. — Od miesiąca uczyłem się u niej podstaw jubilerstwa. Chciałem zrobić ten pierścionek sam. Dla ciebie. Każdy listek, każdy detal wycinałem własnymi rękami. Dlatego wracałem tak późno. Dlatego byłem taki zmęczony. I dlatego chowałem telefon... pani Helena wysyłała mi zdjęcia projektów i poprawki, nie chciałem, żebyś to zobaczyła przed czasem.

Patrzyłam na niego, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszę. Złość i rozpacz uleciały w jednej sekundzie, zastąpione przez ogromne poczucie winy i jeszcze większą falę miłości.

— Ty... ty sam to zrobiłeś? — wyszeptałam, patrząc na jego dłonie. Dopiero teraz zauważyłam drobne otarcia i zadrapania na jego palcach, które wcześniej ignorowałam.

Kamil uklęknął na jedno kolano. Jego oczy błyszczały od emocji.

— Marto, jesteś całym moim światem. Nie wyobrażam sobie ani jednego dnia bez twojego uśmiechu, bez twojego ciepła. Chciałem, żeby ten pierścionek był wyjątkowy, tak jak ty jesteś wyjątkowa dla mnie. Przepraszam, że moje sekrety sprawiły ci ból. Nigdy, przenigdy bym cię nie zranił. Czy uczynisz mnie najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi i zostaniesz moją żoną?

Zaczęłam płakać. Rzuciłam mu się na szyję, niemal przewracając go na podłogę.

— Tak! Oczywiście, że tak! — szlochałam, wtulając twarz w jego ramię. – I przepraszam, że w ciebie zwątpiłam.

Kamil objął mnie mocno i pocałował w czubek głowy.

— Obiecuję, że to był mój pierwszy i ostatni sekret przed tobą — wyszeptał.

Kiedy wsunął pierścionek na mój palec, pasował idealnie. Był to najpiękniejszy dowód miłości i lojalności, jaki mogłam sobie wyobrazić. Nasze małe miasteczko miało wkrótce nowy powód do plotek, ale tym razem były to plotki o najpiękniejszym ślubie w okolicy.

Marta, 28 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: