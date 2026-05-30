Powietrze pachniało solą morską, kwitnącymi oleandrami i obietnicą beztroskich dni. Kiedy wysiedliśmy z taksówki przed imponującym, białym budynkiem z widokiem na Zatokę Aniołów w Nicei, czułam się jak główna bohaterka romantycznego filmu. Z jednej strony stał Marek, mój mąż, z którym od trzech lat budowałam wizję wspólnej przyszłości. Z drugiej strony uśmiechała się Julita, moja najlepsza przyjaciółka od czasów liceum, z którą dzieliłam każdy sekret, każdą łzę i każdy powód do radości.

Przepełniało mnie szczęście

Ten wyjazd miał być ukoronowaniem naszego wspólnego czasu. Marek i ja niedawno wzięliśmy ślub, a Julita od początku pomagała mi w planowaniu wesela. Kiedy rzuciła pomysł, żebyśmy pojechali we trójkę na Lazurowe Wybrzeże, wydało mi się to genialne. Zgodziłam się wynająć apartament z dwiema sypialniami, przestronnym salonem i tarasem wychodzącym prosto na turkusowe wody Morza Śródziemnego. Koszt był ogromny, ale postanowiłam użyć swoich oszczędności i podpiąć swoją kartę kredytową jako gwarancję rezerwacji. W końcu to miały być wakacje mojego życia. Wakacje, które miały zamknąć pewien etap i otworzyć nowy, już w małżeństwie.

Wnosiliśmy bagaże po marmurowych schodach, śmiejąc się z naszych niezdarnych ruchów. Marek niósł największą walizkę, podczas gdy Julita kręciła filmy telefonem, zachwycając się każdym detalem klatki schodowej. Patrzyłam na nich z czułością. Byli dla mnie najważniejszymi ludźmi na świecie. Nie miałam rodzeństwa, moi rodzice mieszkali daleko, więc to oni stanowili moją rodzinę z wyboru. Nie wyobrażałam sobie bez nich życia. Nie wiedziałam jeszcze, że to właśnie oni wkrótce zmuszą mnie do tego, bym nauczyła się żyć zupełnie sama.

Pierwsze dni mijały nam na spacerach Promenadą Anglików, zwiedzaniu urokliwych uliczek i przesiadywaniu w małych kawiarenkach, gdzie jedliśmy świeże rogaliki i piliśmy mocną, aromatyczną kawę. Czułam się niesamowicie odprężona. Słońce otulało moją skórę, a szum fal koił zmysły. Jednak z biegiem czasu zaczęłam zauważać drobne, niepokojące sygnały. Nic wielkiego, raczej ulotne chwile, które w normalnych okolicznościach bym zignorowała.

Próbowałam to ignorować

To zaczęło się czwartego dnia naszego pobytu. Wracałam z piekarni ze świeżymi bagietkami. Kiedy weszłam do apartamentu, usłyszałam ściszone głosy dobiegające z kuchni. Marek i Julita rozmawiali o czymś niezwykle intensywnie. Kiedy tylko zauważyli moją obecność, ich rozmowa urwała się jak ucięta nożem. Marek nerwowo poprawił koszulkę, a Julita nagle zainteresowała się widokiem za oknem, choć rolety były w połowie opuszczone.

– O czym tak dyskutujecie? – zapytałam, kładąc pieczywo na marmurowym blacie.

– O niczym ważnym – odpowiedział szybko Marek, unikając mojego wzroku. – Zastanawialiśmy się po prostu, czy po południu pojechać do Cannes, czy zostać w Nicei.

Uwierzyłam. Dlaczego miałabym nie uwierzyć? Byli moimi najbliższymi. Jednak takie sytuacje zaczęły się powtarzać. Często łapałam ich na wymianie znaczących spojrzeń. Kiedy szliśmy plażą, zdarzało się, że zwalniali kroku, zostając kilka metrów za mną, by móc swobodnie szeptać. Tłumaczyłam to sobie na tysiąc sposobów. Może planują dla mnie jakąś niespodziankę? Zbliżały się moje urodziny, więc wydawało mi się to logicznym wytłumaczeniem. Może Marek chce mi dać jakiś wyjątkowy prezent, a Julita mu doradza?

Moja naiwność była moją tarczą obronną. Nie chciałam dopuścić do siebie myśli, że za moimi plecami dzieje się coś złego. Pamiętam wieczór, kiedy siedziałam sama na tarasie, owinięta kocem, bo od morza wiało przyjemnym chłodem. Z wnętrza apartamentu dobiegał stłumiony śmiech Julity i niski głos Marka. Brzmieli jak para, która zna się na wylot. Przez moment poczułam ukłucie zazdrości, ale zaraz je odepchnęłam. Skarciłam się w myślach za te bezpodstawne podejrzenia. Przecież Marek wybrał mnie, a Julita była moją lojalną powierniczką. Znałyśmy się piętnaście lat. Dzieliłyśmy ten sam pokój na obozach, razem płakałyśmy po niezdanych egzaminach, razem szukałyśmy pierwszej pracy. Nie mogła mnie zawieść.

Nie mogli już dłużej kłamać

Siódmego dnia naszego wyjazdu pogoda lekko się popsuła. Niebo zasnuło się ciężkimi chmurami, a powietrze stało się gęste i duszne. Postanowiliśmy zjeść kolację w apartamencie. Przygotowałam makaron z owocami morza, zapaliłam świece na tarasie. Chciałam, żeby było miło, domowo. Zauważyłam, że Marek jest wyjątkowo spięty. Nie tknął swojego jedzenia, tylko obracał widelec w palcach, wpatrując się w obrus. Julita siedziała naprzeciwko niego, blada i milcząca.

– Czy coś się stało? – zapytałam w końcu, odkładając sztućce. – Od wczoraj oboje zachowujecie się, jakbyście szli na ścięcie. Jeśli jedzenie wam nie smakuje, możemy zamówić coś z restauracji na dole.

Marek westchnął ciężko i odłożył widelec. Spojrzał na Julitę, a ona delikatnie skinęła głową, po czym spuściła wzrok na swoje dłonie splecione na kolanach. Moje serce zaczęło bić szybciej. Czułam, że za chwilę wydarzy się coś, na co nie byłam przygotowana. Powietrze nagle stało się zbyt gęste, bym mogła swobodnie oddychać.

– Beata, musimy ci coś wyznać – zaczął Marek, a jego głos brzmiał obco, sucho i stanowczo. – To nie jest łatwe do powiedzenia i wiem, że cię to zrani, ale nie możemy dłużej tego ciągnąć.

– Czego ciągnąć? O czym ty mówisz? – Mój głos drżał, chociaż bardzo starałam się brzmieć spokojnie.

– O nas. O mnie i o Julicie – wyrzucił z siebie szybko, jakby zrywał plaster. – Jesteśmy razem. Od ponad pół roku. Próbowaliśmy z tym walczyć, naprawdę, ale to okazało się silniejsze od nas.

Słowa docierały do mnie jak przez grubą warstwę waty. Patrzyłam na niego, potem na Julitę, która wciąż nie miała odwagi podnieść wzroku. Mój mąż. Moja najlepsza przyjaciółka. Pół roku. Przez sześć miesięcy planowałam z nim wesele, wybierałam z nią suknię ślubną, opowiadałam jej o naszych planach na przyszłość. Przez sześć miesięcy patrzyli mi w oczy i uśmiechali się, wiedząc, że żyję w kłamstwie.

– Żartujecie, prawda? – wyszeptałam, czując, jak po moich policzkach spływają pierwsze, gorące łzy. – Powiedzcie, że to jakiś chory żart.

– Przepraszam cię, Beata – odezwała się w końcu Julita. Jej głos był cichy, ale stabilny. Zbyt stabilny. – Nie planowaliśmy tego. To po prostu się stało. Kiedy zaczął spędzać ze mną czas pod twoją nieobecność, odkryliśmy, że łączy nas coś wyjątkowego. Nie chcieliśmy cię ranić przed wyjazdem, baliśmy się twojej reakcji.

– Baliście się mojej reakcji?! – krzyknęłam, zrywając się z krzesła. – Więc postanowiliście pojechać ze mną na wakacje za moje pieniądze, żeby mi to powiedzieć w obcym kraju?!

Świece na stole zamigotały niebezpiecznie. Marek również wstał, wyciągając w moim kierunku ręce w uspokajającym geście, ale cofnęłam się o krok, czując do niego fizyczny wstręt.

– Nie krzycz, proszę – powiedział nagle twardo. – Przyjechaliśmy tu, bo mamy plan. Nie wracamy do Polski. Ja dostałem dobrą ofertę kontraktu w Monako, a Julita będzie tam pracować w branży turystycznej. Zaczynamy nowe życie. Tutaj. Chcieliśmy pojechać z tobą po raz ostatni, żeby to jakoś... zakończyć twarzą w twarz.

Zostałam sama z długiem

Zakończyć twarzą w twarz. Te słowa dzwoniły w mojej głowie, kiedy patrzyłam, jak pakują swoje rzeczy. Nie krzyczałam już. Nie płakałam. Byłam w stanie całkowitego szoku. Z każdą rzeczą chowaną do walizki zabierali kawałek mojego dawnego życia. Moja przyszłość rozsypywała się na moich oczach niczym zamek z piasku uderzony gwałtowną falą. Zatrzymali się w korytarzu. Marek trzymał klucze do apartamentu. Odłożył je powoli na komodę.

– Resztę rezerwacji musisz opłacić sama – powiedział cicho. – Wiem, że to dużo pieniędzy, ale moje konto jest teraz puste ze względu na koszty przeprowadzki i depozyt za nowe mieszkanie. Przykro mi, Beata. Naprawdę mi przykro.

Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, drzwi zamknęły się za nimi z cichym kliknięciem. Zostałam sama w wielkim, pięknym salonie. Słyszałam tylko tykanie zegara na ścianie i szum morza za oknem. Apartament był opłacony tylko za pierwszy tydzień. Przede mną było jeszcze siedem dni, a koszty miały obciążyć moją kartę kredytową, którą podałam w systemie rezerwacyjnym. Zostawili mnie nie tylko ze złamanym sercem, ale też z długiem, którego spłata zajmie mi wiele miesięcy.

Opadłam na kanapę, zwijając się w kłębek. Ból w klatce piersiowej był tak silny, że z trudem łapałam powietrze. Zostałam zdradzona przez dwie osoby, którym ufałam bezgranicznie. Wymyślili okrutny plan. Wykorzystali mnie, moją organizację, moje zabezpieczenie finansowe, żeby zapewnić sobie łatwy start w nowym miejscu. Potraktowali mnie jak darmowe biuro podróży i bankomat w jednym, rzucając mi na pożegnanie garść tanich frazesów o miłości, która „po prostu się stała”.

Nie dałam im satysfakcji

Noc była koszmarem. Przewracałam się z boku na bok, wpatrując się w sufit. Zastanawiałam się, gdzie popełniłam błąd. Czy byłam ślepa? Czy powinnam była zauważyć te przedłużające się rozmowy telefoniczne Julity, te dziwne nadgodziny Marka, które rzekomo spędzał w biurze? Czułam się upokorzona. Upokorzona tym, że pozwolili mi snuć plany o sukni ślubnej, o wyborze sali, podczas gdy oni już wybierali mieszkanie na Lazurowym Wybrzeżu.

Nad ranem słońce ponownie wzeszło nad zatoką, zalewając pokój jasnym, ciepłym światłem. Wstałam z łóżka, czując się o dziesięć lat starsza. Podeszłam do lustra. Zobaczyłam kobietę z podkrążonymi oczami, z bladą cerą, ale wciąż stojącą na własnych nogach.

Mogłam się spakować i wrócić do Polski. Mogłam uciec przed kosztami, zablokować kartę, błagać właściciela o litość. Ale kiedy wyjrzałam przez okno na ten niesamowity błękit morza, poczułam w sobie nagły przypływ buntu. Złamali mi serce. Okradli z marzeń. Ale nie pozwolę im zniszczyć mnie do reszty.

Wyjęłam telefon, otworzyłam aplikację bankową i sprawdziłam stan oszczędności. Będzie ciężko, ale dam radę. Zapłacę za ten apartament. Zostanę tu do końca. Spędzę te siedem dni sama, spacerując po plaży, oddychając pełną piersią i ucząc się na nowo, kim jestem bez nich. Ten bolesny rachunek będzie ceną za moją ostateczną wolność od ludzi, którzy nigdy nie zasługiwali na moją miłość i lojalność. Lazurowe Wybrzeże na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako miejsce największego rozczarowania. Ale może też stać się miejscem, w którym odnalazłam swoją wewnętrzną siłę.

Beata, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: