Kiedy patrzyłam na mojego syna, Tomka, ubranego w elegancki, granatowy garnitur, czułam, jak serce rośnie mi z dumy. Stał na środku pięknie przystrojonej sali, trzymając za rękę swoją świeżo upieczoną żonę, Magdę. Wszędzie wokół unosił się zapach świeżych lilii i róż, a delikatne światło żyrandoli odbijało się w kryształowych kieliszkach wypełnionych po brzegi owocowym, musującym napojem. Wszystko było zapięte na ostatni guzik. Miesiące planowania, wybierania dekoracji, układania menu to wszystko złożyło się na ten jeden, perfekcyjny wieczór.

Uśmiechnęłam się uspokajająco

Przez cały czas uśmiech nie schodził mi z twarzy. Byłam pewna, że jesteśmy najszczęśliwszą rodziną na świecie. Z Andrzejem, moim mężem, spędziliśmy razem trzydzieści lat. Przeszliśmy przez różne burze, wychowaliśmy wspaniałego syna, a teraz, gdy zbliżaliśmy się do jesieni życia, mieliśmy wreszcie czas tylko dla siebie. Przynajmniej tak mi się wydawało.

— Mamo, wszystko w porządku? — zapytał Tomek, podchodząc do mojego stolika.

— Oczywiście, kochanie. Jesteście tacy piękni. Jestem z was niesamowicie dumna – odpowiedziałam, ściskając jego dłoń.

— A gdzie tata? Zaraz zaczynamy nasz pierwszy taniec, fotograf prosił, żebyście stanęli w pierwszym rzędzie.

Rozejrzałam się po sali. Faktycznie, krzesło obok mnie było puste. Andrzej jeszcze przed chwilą tu siedział, rozmawiając z wujkiem z Poznania.

— Pewnie poszedł porozmawiać z menedżerem sali o kolejnym posiłku. Zaraz go znajdę, nie martw się. — Uśmiechnęłam się uspokajająco.

Gdzie podział się mój mąż?

Ruszyłam w stronę korytarza. Muzyka grała cicho w tle, goście powoli zbierali się wokół parkietu. Zbliżał się najważniejszy moment wieczoru. Przeszłam przez hol, zajrzałam do szatni, ale nigdzie go nie było. Zaczynałam się lekko denerwować. Andrzej miał tendencję do zagadywania się z ludźmi, ale przecież wiedział, jak ważny jest ten taniec dla naszego syna. Postanowiłam sprawdzić w okolicach kuchni i zaplecza. Menedżerka wspominała wcześniej, że w razie problemów z obsługą, mamy szukać jej w bocznym korytarzu za drzwiami z napisem „Tylko dla personelu”. Pchnęłam ciężkie, dębowe drzwi. Wąski korytarz był słabo oświetlony. Z oddali dobiegał mnie brzęk naczyń i stłumione głosy kucharzy.

Szłam powoli, rozglądając się na boki. W pewnym momencie usłyszałam cichy szept dobiegający z wnęki prowadzącej do magazynu z dekoracjami. Głos wydał mi się dziwnie znajomy. Zrobiłam kilka kroków do przodu i zamarłam.

Scena, której nigdy nie zapomnę

To, co zobaczyłam, sprawiło, że zabrakło mi tchu. Mój mąż, Andrzej, mężczyzna, któremu ufałam bezgranicznie, z którym dzieliłam życie, dom i marzenia, stał tam w czułych objęciach młodej dziewczyny. Rozpoznałam w niej jedną z kelnerek, która wcześniej podawała nam do stołu. Miała może dwadzieścia kilka lat. Oboje szeptali do siebie, on gładził jej włosy w sposób, w jaki nie dotykał mnie od lat.

— Musisz być cierpliwa. — Usłyszałam jego głos. Ten sam spokojny, opanowany ton, którym zawsze mnie uspokajał. — Dzisiaj muszę grać rolę szczęśliwego ojca i męża. Ale wiesz, że to ty jesteś dla mnie ważna.

Świat wokół mnie zawirował. Poczułam mdłości, a nogi zrobiły się jak z waty. Chciałam krzyczeć, chciałam podejść i wyrwać go z jej ramion, zażądać wyjaśnień. Ale słowa uwięzły mi w gardle. Zamiast tego zrobiłam krok w tył, potem drugi. Odwróciłam się i na drżących nogach wybiegłam z korytarza.

Zatrzymałam się dopiero w toalecie dla gości. Oparłam dłonie o chłodny marmur umywalki i spojrzałam w lustro. Moja twarz była blada jak papier. Łzy spływały po policzkach, rozmazując starannie zrobiony makijaż. Trzydzieści lat. Trzydzieści lat mojego życia okazało się kłamstwem. Jak długo to trwało? Czy to był tylko przelotny romans, czy może podwójne życie, o którym nie miałam pojęcia?

Uśmiech przez łzy

Z letargu wyrwało mnie pukanie do drzwi.

— Mamo? Jesteś tam? Zaczynamy! — Usłyszałam radosny głos Tomka.

Zamknęłam oczy. Wzięłam głęboki wdech. To był ślub mojego dziecka. Dzień, na który syn czekał z taką radością. Nie mogłam mu tego zepsuć. Nie mogłam wyjść na środek sali i zrobić sceny, niszcząc wspomnienia, które miały mu towarzyszyć do końca życia. Zimną wodą obmyłam twarz. Sięgnęłam po chusteczkę, poprawiłam makijaż najlepiej, jak potrafiłam. Nałożyłam na twarz maskę — uśmiech, który musiał wyglądać na naturalny.

Wyszłam z toalety i ruszyłam na salę. Andrzej już tam był. Stał przy brzegu parkietu, poprawiając mankiety koszuli. Kiedy mnie zobaczył, uśmiechnął się szeroko.

— Gdzieś ty była, Elu? Szukałem cię. Zaraz tańczą — powiedział, jakby nigdy nic, kładąc dłoń na mojej talii.

Jego dotyk parzył. Miałam ochotę się odsunąć, ale zamiast tego tylko kiwnęłam głową. Przez kolejne godziny patrzyłam na szczęście mojego syna, klaskałam, rozmawiałam z gośćmi i pozowałam do zdjęć. Byłam perfekcyjną gospodynią. A w środku krzyczałam z bólu. Każdy uśmiech kosztował mnie mnóstwo energii, każde spojrzenie na Andrzeja przypominało o scenie z zaplecza.

Kiedy nad ranem wracaliśmy taksówką do domu, on trzymał moją dłoń. Milczałam, patrząc w szybę na budzące się do życia miasto. Wiedziałam, że to nasz ostatni wspólny powrót. Nasze małżeństwo przestało istnieć tam, na zapleczu sali weselnej. Ale tej jednej nocy, dla mojego syna, wytrzymałam wszystko.

Elżbieta, 54 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

